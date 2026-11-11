Fibank понижава лихвата по жилищен кредит „Право на избор“ до 2,15%

Fibank (Първа инвестиционна банка) подобрява годишния лихвен процент по жилищен кредит „Право на избор“ до 2,15%. Новите условия са приложими при покупка на жилищен имот, рефинансиране на жилищен кредит или възстановяване на средства за закупен имот.

По-ниската лихва дава възможност на клиентите, които планират покупка на жилище, да финансират новия си дом при по-благоприятни условия. За всички, които вече изплащат ипотечен кредит в други банки, предложението е възможност да обмислят рефинансиране с цел оптимизиране на разходите.

„Право на избор“ се предлага със срок за погасяване до 30 години. Няма предварително определен максимален размер на кредита - конкретната сума зависи от индивидуалната оценка, като финансирането е до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение. Погасяването е на равни месечни вноски. Клиентите могат да подадат искане и онлайн, а такси за кандидатстване и правно обслужване не се дължат.

Кредитът позволява покупка на жилище още на етап „груб строеж“, както и допълнително финансиране за ремонт и подобрения на закупения имот. Средствата за ремонта могат да бъдат включени в жилищния кредит, без изискване за представяне на фактури или други разходооправдателни документи.

Клиентите могат да кандидатстват за предварително одобрение на база финансовите си показатели още преди да изберат конкретен имот. Така могат да планират бюджета си и да се насочат към търсене на имот.

Fibank подобрява и условията по ипотечния кредит за българи с доходи от чужбина. Продуктът е предназначен за български граждани, които работят на постоянен трудов договор или са самонаети в държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в Швейцария, Великобритания, САЩ и Канада. Освен за покупка на недвижим имот в България - продуктът може да се използва за погасяване на съществуващи задължения или за текущи нужди.

Повече информация за условията и възможностите за кандидатстване можете да получите онлайн на: https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/krediti/jilishtni-i-ipotechni-krediti/ipotechen-kredit-za-bylgarski-grajdani-s-dohod-ot-chujbina и в офисите на Първа инвестиционна банка в цялата страна.