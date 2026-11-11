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Линейките на АМ „Тракия“ пристигнали за 10 минути
  Тема: Войната на пътя

Линейките на АМ „Тракия“ пристигнали за 10 минути

11 Ноември, 2026 10:47 522 3

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  • линейки-
  • мъгла-
  • ямбол

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че автомобилите на Спешна помощ са били изпратени веднага след сигнала на телефон 112. Магистралата вече е отворена и в двете посоки

Линейките на АМ „Тракия“ пристигнали за 10 минути - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Линейките на АМ „Тракия“ са пристигнали в рамките на 10 минути след подаването на сигнала на телефон 112. Това заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков във връзка с тежката катастрофа на магистралата.

„Действията, които бяха предприети, се осъществиха в добра координация и при спазване на спешен порядък. Автомобилите на Спешна помощ, които бяха ангажирани още от момента на подаване на сигнала на телефон 112, пристигнаха в рамките на 10 минути“, каза Чалъков.

По думите му през нощта първо е било възстановено движението в платното към София. То е било отворено между 01:00 и 01:30 часа. Два часа по-късно е било пуснато и платното в посока Бургас.

„АМ „Тракия“ е отворена и в двете си платна, а движението се осъществява без проблеми“, заяви областният управител на Ямбол.

Предупреждение за мъгла

Чалъков съобщи, че в района отново има мъгла и призова шофьорите да намалят скоростта според видимостта и пътните условия.

„Започва сезонът на мъглите и призовавам шофьорите да се съобразяват с метеорологичната обстановка“, каза той.

По информацията, изнесена от областния управител, организацията на място е била координирана, а движението по магистралата вече се извършва и в двете посоки.

Източници: focus-news.net


Ямбол / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След Дъжд !

    4 0 Отговор
    Качулка !

    10:56 11.11.2026

  • 2 кака Донка

    1 0 Отговор
    Виновна е скоростта.Това се потвърждава от поражението по колите,а и от самите оживели потърпевши.Скоростта е била над 100км.в час.Принципа го знаем всички-всеки се "залепя"за бързо движещ се преден и се надяваш,че той гледа напред.И така до като не се получи ефекта на доминото.Студена мъгла,черен лед по износения асфалт.Затова няма и спирачни пътища.А другите в насрещната лента сами са си виновни.Те пък спрели да зяпат сеир и да заснемат събитието.И там същото.Така 86 коли са участници в грандиозната катастрофа на прав равен път но при мъгла.

    11:07 11.11.2026

  • 3 Госあ

    0 0 Отговор
    Това е похвално!

    11:09 11.11.2026

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