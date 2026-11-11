Линейките на АМ „Тракия“ пристигнали за 10 минути

Линейките на АМ „Тракия“ са пристигнали в рамките на 10 минути след подаването на сигнала на телефон 112. Това заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков във връзка с тежката катастрофа на магистралата.

„Действията, които бяха предприети, се осъществиха в добра координация и при спазване на спешен порядък. Автомобилите на Спешна помощ, които бяха ангажирани още от момента на подаване на сигнала на телефон 112, пристигнаха в рамките на 10 минути“, каза Чалъков.

По думите му през нощта първо е било възстановено движението в платното към София. То е било отворено между 01:00 и 01:30 часа. Два часа по-късно е било пуснато и платното в посока Бургас.

„АМ „Тракия“ е отворена и в двете си платна, а движението се осъществява без проблеми“, заяви областният управител на Ямбол.

Предупреждение за мъгла

Чалъков съобщи, че в района отново има мъгла и призова шофьорите да намалят скоростта според видимостта и пътните условия.

„Започва сезонът на мъглите и призовавам шофьорите да се съобразяват с метеорологичната обстановка“, каза той.

По информацията, изнесена от областния управител, организацията на място е била координирана, а движението по магистралата вече се извършва и в двете посоки.

Източници: focus-news.net