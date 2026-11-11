Венецуела отваря енергетиката за частни инвестиции

Венецуела одобри реформа, която отваря електроенергийния сектор за частни и чуждестранни инвестиции. В същото време Нигерия планира да вложи около 2 млрд. долара в нова преносна мрежа, предназначена да увеличи капацитета на националната електрическа система до най-малко 19 000 мегавата.

Венецуела допуска частни оператори

Националното събрание на Венецуела прие единодушно реформата на органичния закон за електрическата система и услугата. Гласуването се състоя на 10 ноември след три отлагания на окончателното разглеждане.

Промените предвиждат производството на електроенергия да се извършва от държавния оператор, смесени дружества и частни компании с необходимото разрешение. Частни оператори ще могат да получават концесии за срок до 25 години.

Реформата е насочена към привличане на капитал в сектор, който от години страда от недостатъчни инвестиции, технически проблеми и продължителни прекъсвания на електрозахранването. По информация на агенция ЕФЕ законът е част от по-широка политика за отваряне на стратегически отрасли към частен капитал.

„Дейността по производството ще се извършва от държавното оперативно дружество, както и от смесени и частни компании, които разполагат с необходимото разрешение“, гласи формулировката в новия закон, цитирана от Ройтерс.

Нигерия планира East-West Super Grid

Федералното правителство на Нигерия планира да инвестира около 2 млрд. долара в нова мрежа за пренос на електроенергия, известна като East-West Super Grid. Проектът ще допълва съществуващата национална мрежа, а няма да я замества.

Според агенция НАН съоръжението трябва да свърже основни преносни коридори през Фунтуа, Гуагуалада, Икот-Екпене, Бенин, Епе и Илорин. Очаква се процедурите за възлагане да продължат, след като проектът е получил одобрение от президента Бола Тинубу.

„Мрежата East-West ще струва около 2 млрд. долара и ще има капацитет за най-малко 19 000 мегавата“, заяви министърът на енергетиката Джоузеф Тегбе. По думите му изграждането може да бъде завършено за 18 до 24 месеца.

Тегбе посочи, че настоящият преносен капацитет на мрежата е около 4000 мегавата. Правителството очаква новата инфраструктура да намали ограниченията при преноса на произведената електроенергия между централите и големите потребителски центрове.

Мрежата остава зависима от други слабости

Проектът няма сам по себе си да гарантира повече електроенергия за домакинствата и бизнеса. Реалният резултат ще зависи и от производството, доставките на газ, състоянието на разпределителната мрежа и финансовото положение на сектора.

Нигерийското правителство е изплатило 1,23 трилиона найри от задължения към производителите, възлизащи на около 3,3 трилиона найри. Тегбе заяви, че останалите приблизително 2 трилиона найри трябва да бъдат погасени през 2027 г.

Паралелно с подготовката на новата мрежа властите възстановяват съществуващи съоръжения. След ремонта на линията Бенин–Егбин подаването към електроенергийната система на Лагос е надхвърлило 1000 мегавата. Възстановяването на линията Ошогбо–Икеджа Уест може да добави още 400 мегавата.

Министърът заяви, че стабилното електроснабдяване в Нигерия може да бъде постигнато в период от три до пет години.

Източници: efe.com, es.finance.yahoo.com, nairametrics.com