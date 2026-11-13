Пети обвиняем по делото за чипове на Nvidia в Сингапур

Сингапур повдигна обвинения на петия човек по разследването за предполагаема измама при придобиването на сървъри, които може да са съдържали чипове на Nvidia. Ши Бинджъ, на 34 години, е изправен пред 41 обвинения за придобиване на облаги от престъпна дейност, съобщи Channel NewsAsia.

Според обвинителните материали Ши е бил директор на Superphi и главен оперативен директор на NJ Global Financial. Двете компании са придобили общо 917 сървъра от Aperia International в 41 транзакции между май 2024 г. и февруари 2025 г.

Оборудването е било произведено от Dell, Asus и Super Micro Computer, а общата му стойност е над 100 милиона щатски долара, или около 129 милиона сингапурски долара. Полицията твърди, че Superphi и NJ Global Financial са имали разумни основания да смятат, че сървърите представляват облаги от престъпна дейност, свързана с предполагаемо представяне на невярна информация от Aperia International.

Петима души и шест компании са обвиняеми

Случаят е свързан с разследване за покупка на компютърни сървъри и последващото им прехвърляне към Малайзия. Сингапурските власти посочват, че оборудването може да е съдържало чипове на Nvidia, но не твърдят, че всички сървъри непременно са били оборудвани с такива процесори.

Освен Ши обвиняеми са Арън Уун Гуо Джей, Алън Уей Джаолун, Ли Мин и Джени Лим. По делото са привлечени и шест компании. Superphi е изправена пред шест обвинения, а NJ Global Financial - пред 35 обвинения за придобиване на облаги от престъпна дейност.

Полицията заяви, че „няма да се поколебае да предприеме решителни действия“ срещу компании и лица, които извършват нечестни или престъпни действия и нарушават сингапурските закони. Властите посочват, че разследването е свързано с предполагаеми неверни представяния пред доставчици на сървъри, включително Dell, Super Micro Computer и Asus.

Съдът разпореди електронно наблюдение

Прокуратурата е поискала гаранция от 300 000 сингапурски долара за Ши и електронно наблюдение заради сериозността на обвиненията. Адвокатът му е възразил срещу електронното проследяване и е заявил, че клиентът му съдейства на разследването. Съдът е уважил искането на прокуратурата.

Ши и двете компании ще се явят отново пред съда на 4 януари 2027 г. При доказана вина той може да получи до 10 години затвор, глоба до 500 000 сингапурски долара или и двете наказания за всяко обвинение. За Superphi и NJ Global Financial е предвидена глоба до 1 милион сингапурски долара или два пъти размера на облагата от престъпната дейност - което от двете е по-високо.

По данни на The Straits Times разследването е придобило по-широк обществен отзвук заради подозренията, че сървъри с високопроизводителни чипове могат да бъдат пренасочвани към Китай в нарушение на американските ограничения за износ. Сингапурските медии CNA и The Straits Times посочват Ши като китайски гражданин, докато в кратък материал на Ройтерс той е описан като сингапурец.

Източници: channelnewsasia.com, straitstimes.com, d2233.cms.socastsrm.com