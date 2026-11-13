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Пети обвиняем по делото за чипове на Nvidia в Сингапур

Пети обвиняем по делото за чипове на Nvidia в Сингапур

13 Ноември, 2026 10:10 107 0

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  • износ на чипове

Ши Бинджъ е изправен пред 41 обвинения за придобиване на предполагаеми облаги от престъпна дейност. Случаят засяга 917 сървъра, купени чрез 41 сделки

Пети обвиняем по делото за чипове на Nvidia в Сингапур - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сингапур повдигна обвинения на петия човек по разследването за предполагаема измама при придобиването на сървъри, които може да са съдържали чипове на Nvidia. Ши Бинджъ, на 34 години, е изправен пред 41 обвинения за придобиване на облаги от престъпна дейност, съобщи Channel NewsAsia.

Според обвинителните материали Ши е бил директор на Superphi и главен оперативен директор на NJ Global Financial. Двете компании са придобили общо 917 сървъра от Aperia International в 41 транзакции между май 2024 г. и февруари 2025 г.

Оборудването е било произведено от Dell, Asus и Super Micro Computer, а общата му стойност е над 100 милиона щатски долара, или около 129 милиона сингапурски долара. Полицията твърди, че Superphi и NJ Global Financial са имали разумни основания да смятат, че сървърите представляват облаги от престъпна дейност, свързана с предполагаемо представяне на невярна информация от Aperia International.

Петима души и шест компании са обвиняеми

Случаят е свързан с разследване за покупка на компютърни сървъри и последващото им прехвърляне към Малайзия. Сингапурските власти посочват, че оборудването може да е съдържало чипове на Nvidia, но не твърдят, че всички сървъри непременно са били оборудвани с такива процесори.

Освен Ши обвиняеми са Арън Уун Гуо Джей, Алън Уей Джаолун, Ли Мин и Джени Лим. По делото са привлечени и шест компании. Superphi е изправена пред шест обвинения, а NJ Global Financial - пред 35 обвинения за придобиване на облаги от престъпна дейност.

Полицията заяви, че „няма да се поколебае да предприеме решителни действия“ срещу компании и лица, които извършват нечестни или престъпни действия и нарушават сингапурските закони. Властите посочват, че разследването е свързано с предполагаеми неверни представяния пред доставчици на сървъри, включително Dell, Super Micro Computer и Asus.

Съдът разпореди електронно наблюдение

Прокуратурата е поискала гаранция от 300 000 сингапурски долара за Ши и електронно наблюдение заради сериозността на обвиненията. Адвокатът му е възразил срещу електронното проследяване и е заявил, че клиентът му съдейства на разследването. Съдът е уважил искането на прокуратурата.

Ши и двете компании ще се явят отново пред съда на 4 януари 2027 г. При доказана вина той може да получи до 10 години затвор, глоба до 500 000 сингапурски долара или и двете наказания за всяко обвинение. За Superphi и NJ Global Financial е предвидена глоба до 1 милион сингапурски долара или два пъти размера на облагата от престъпната дейност - което от двете е по-високо.

По данни на The Straits Times разследването е придобило по-широк обществен отзвук заради подозренията, че сървъри с високопроизводителни чипове могат да бъдат пренасочвани към Китай в нарушение на американските ограничения за износ. Сингапурските медии CNA и The Straits Times посочват Ши като китайски гражданин, докато в кратък материал на Ройтерс той е описан като сингапурец.

Източници: channelnewsasia.com, straitstimes.com, d2233.cms.socastsrm.com


Сингапур
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