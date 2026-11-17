UniCredit не дава признаци, че възнамерява да смекчи плановете си за Commerzbank, въпреки че двете банки вече водят разговори за евентуално обединение. По информация на WirtschaftsWoche контактите между страните засега са съсредоточени основно върху технически и счетоводни въпроси, а не върху обща бизнес стратегия.

Трима източници, запознати с разговорите, посочват пред германското издание, че реални преговори за бъдещия модел на комбинираната банка практически не се водят. Това би ограничило възможностите на Commerzbank да договори отстъпки по отношение на преструктурирането, съкращенията и бъдещата стратегия.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел нееднократно е заявявал, че вижда значителен потенциал за намаляване на разходите в Commerzbank. Плановете му включват съкращаване на хиляди работни места, оптимизация на структурата и свиване на част от международната мрежа на германската банка.

На този фон Европейската комисия даде безусловно одобрение за придобиването на Commerzbank от UniCredit. Брюксел заключи, че сделката не поражда опасения за конкуренцията в Европейското икономическо пространство. Според Комисията трансграничните банкови сливания могат да повишат ефективността и устойчивостта на сектора, стига да не ограничават избора на клиентите.

Одобрението е важна стъпка към потенциална сделка за около 45 млрд. евро. UniCredit вече получи и зелена светлина от Федералния резерв на САЩ, след като Европейската централна банка одобри операцията по-рано.

Въпреки по-меките публични сигнали от ръководството на Commerzbank, Андреа Орчел продължава да говори за собствен план за преструктуриране, наречен „Commerzbank unlocked“. Той също така възнамерява в началото на 2027 г. да поиска извънредно общо събрание, което може да доведе до промени в надзорния съвет и впоследствие в управлението на банката.

UniCredit вече държи малко под 50% от Commerzbank, което ѝ осигурява изключително силна позиция при евентуално гласуване на акционерите. Това засилва опасенията, че германската страна може да има ограничено влияние върху окончателния модел на обединението.

За европейския банков сектор сделката е сред най-значимите трансгранични консолидации след финансовата криза. Ако бъде завършена, тя ще създаде една от най-големите банкови групи в Европа и може да даде нов импулс на процеса по консолидация в сектора.