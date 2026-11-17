Кризата около Nvidia се превръща в тест не само за най-важния производител на AI чипове, но и за целия инвестиционен бум около изкуствения интелект. Компанията е в центъра на глобална екосистема, в която технологични гиганти, облачни оператори и разработчици влагат огромни средства в чипове, центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

Пазарът вече показва признаци на нервност. Пазарната капитализация на Nvidia, която през октомври премина границата от 5,5 трилиона долара, до 12 ноември е спаднала под 4 трилиона долара. Натискът върху акциите не се дължи само на корпоративната криза в компанията, а и на по-широките съмнения дали огромните инвестиции в AI могат да бъдат оправдани от бъдещите приходи.

Разпродажбите се разпространиха и към други технологични компании. На 5 ноември Nasdaq Composite се понижи с 5,52%, а S&P 500 – с 4,36%. Nvidia загуби 9,26% за сесията, а AMD – 17,3%. Компании, свързани с AI инфраструктурата, също понесоха сериозни загуби.

Причината е, че Nvidia не е просто доставчик на чипове. Нейните графични процесори, софтуерна платформа и инструменти са в основата на голяма част от съвременните AI системи. Това прави компанията ключова връзка между производителите на полупроводници, облачните оператори, центровете за данни и разработчиците на изкуствен интелект.

Съмненията на инвеститорите се засилват и от начина, по който се финансира разширяването на сектора. Все по-голяма част от инфраструктурата се изгражда с дълг, кръстосани инвестиции между технологични компании и сложни финансови договорености. Според Axios разходите за AI инфраструктура могат да достигнат около 7 трилиона долара до 2030 г., докато очакваните приходи за същия период може да останат значително по-ниски.

Това не означава, че самата технология губи значение. Напротив – търсенето на AI услуги продължава да расте, а Nvidia по-рано тази година прогнозира около 70% ръст на приходите през следващата финансова година. Компанията тогава аргументира, че търсенето на изчислителна мощност продължава да се разширява, а не да достига пик.

Проблемът е друг: дали приходите ще нарастват достатъчно бързо, за да оправдаят мащаба на инвестициите. Именно този въпрос вече кара инвеститорите да преоценяват оценки, дългово финансиране и планове за нови центрове за данни. Само през октомври технологичният Nasdaq 100 беше на път да загуби над 2 трилиона долара пазарна стойност заради опасенията около възвръщаемостта от AI разходите.

Затова кризата в Nvidia може да се окаже повратна точка за целия сектор. Ако инвеститорите и кредиторите станат по-предпазливи, това може да доведе до по-бавно строителство на центрове за данни, по-слабо търсене на чипове и по-трудно финансиране за AI стартъпи и облачни оператори.

Изкуственият интелект вероятно ще остане една от най-важните технологии на следващото десетилетие. Въпросът за пазарите вече не е дали AI работи, а дали финансовите очаквания около него не са изпреварили прекалено много реалната възвръщаемост.