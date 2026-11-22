Климатичната конференция COP31 в турския град Анталия продължи във втори извънреден ден, след като спорът за изкопаемите горива блокира приемането на финално споразумение. Турция и Австралия представиха нов проект, но в него не се споменават изкопаеми горива, въглища, петрол или газ, съобщи Асошиейтед прес. Проектът не съдържа и изричен призив за отказ от тях.

Документът беше разпространен в ранните часове на 22 ноември, след интензивни консултации между двете държави и близо 200 делегации. До 03:00 GMT страните можеха да внесат възражения, а сесията за започване на одобряването беше насрочена за 06:00 GMT. Към този момент окончателното споразумение все още не беше прието.

Новият текст трябва да преодолее спора за горивата

„Вярваме, че представихме текст, с който всички страни могат да се съгласят“, заяви президентът на COP31 и турски министър на околната среда Мурат Курум по време на късно пленарно заседание в събота. Той каза, че според него са намерени решения както за въпроса с изкопаемите горива, така и за финансирането на адаптацията в развиващите се държави.

Преди това Австралия предложи проект, който призоваваше за по-бързо преустановяване на употребата на изкопаеми горива. В по-късна версия всички споменавания на въглища, петрол и газ бяха премахнати след възражения от Саудитска Арабия и други големи производители. Именно липсата на подобен ангажимент предизвика критики от държави и граждански организации.

Въглеродното улавяне също разделя страните

Преговорите се забавиха и заради разногласията около насърчаването на въглеродното улавяне и съхранение. Технологията улавя емисии от електроцентрали и промишлени предприятия, но някои държави и активисти я разглеждат като възможност за запазване на зависимостта от изкопаеми горива.

Друг спорен въпрос е дали увеличаването на производството на електроенергия трябва да се основава само на възобновяеми източници като вятър и слънце, или да допуска и природен газ и въглища. По-ранните текстове поставяха акцент върху електрификацията, но не даваха еднозначен отговор как ще бъде произвеждана необходимата електроенергия.

Конференцията вече излезе извън определения срок

Двуседмичната среща трябваше да приключи в петък, но делегациите продължиха работа през събота и неделя. В писмо до Турция и Австралия 100 граждански организации предупредиха, че конференцията рискува да се превърне в „една от най-разочароващите COP срещи“ на ООН.

Залогът е свързан с изпълнението на Парижкото споразумение. Преди COP31 ООН предупреди, че светът вероятно ще надхвърли целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. Според организаторите на срещата новият текст трябва да бъде одобрен след приключването на последния кръг от възражения.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, internazionale.it