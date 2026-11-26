Народното събрание одобри на второ четене въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. Мярката е част от промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет на 5 ноември 2026 г.

Налогът ще се прилага за банки, застрахователни дружества, телекоми, обменни бюра, компании за бързи кредити и търговци на храни, които продават на крайни потребители. Ставката е 33 процента.

Как ще се изчислява данъкът

Данъчната основа ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на печалбите за периода 2020-2025 г., увеличена с 20 процента. За новоучредени през 2026 г. и 2027 г. дружества основата ще бъде печалбата за 2027 г.

За търговците на храни е определен праг от 25 млн. евро приходи от продажби. За действащите компании той се проверява към 31 декември 2026 г., а за новоучредените през 2027 г. - към 31 декември 2027 г. Данъкът се декларира между 1 март и 30 юни 2028 г., а плащането се извършва до 30 юни същата година. Законът предвижда и месечни авансови вноски през 2027 г.

При непосочени или невярно посочени данни, довели до определяне на по-нисък данък, санкцията ще бъде от 100 000 до 500 000 евро.

Промени при ваучерите и „данък уикенд“

Одобрените текстове увеличават максималната месечна стойност на ваучерите за храна от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над 102,26 евро ще се облага със 7 процента.

От 3 на 7 процента се повишава и данъкът върху разходите в натура, свързани с активи, използвани за лични нужди. В тази група попадат и служебни автомобили, ползвани извън работния процес.

Срокът за пренасяне на данъчни загуби се увеличава от пет на десет години, но приспадането се ограничава до 70 процента от положителния данъчен финансов резултат. Предвижда се ускорена амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Какво показва практиката в Европа

Подобни мерки вече са прилагани в няколко европейски държави, но с различни модели. Испания въведе временна такса върху приходите от лихви и комисиони на големите банки. Според Европейската комисия тя е била насочена към банки с по-високи приходи и е била предвидена за периода 2023-2025 г.

Италия през 2023 г. предложи 40-процентен налог върху определени банкови свръхпечалби, свързани с повишаването на лихвите. След силна реакция на финансовите пазари мярката беше ограничена, като бе въведен таван от 0,1 процента от активите на съответната банка. Впоследствие Рим използва и други форми на допълнително облагане на финансовия сектор.

Литва въведе временна солидарна вноска върху нетния лихвен доход на банките, а Унгария и Чехия също приложиха специални налози към сектора. Анализ на Европейската комисия посочва, че държавите от Балтика са избрали различни подходи - данък, такса върху ипотечните салда или доброволни ангажименти за дивиденти.

Европейската централна банка не се противопоставя принципно на подобни налози, но предупреждава, че те не трябва да ограничават кредитирането или да отслабват платежоспособността на банките. „Този вид данък не трябва да възпрепятства кредитирането и не трябва да уврежда платежоспособността на банките“, заяви заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос.

Спорове в парламента

По време на дебата Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС поиска данъкът върху свръхпечалбата да отпадне. По думите ѝ „сметката ще я платят българските граждани“, ако разходите бъдат прехвърлени върху лихвите и таксите.

От ПП заявиха, че стесняването на кръга на засегнатите компании поставя под въпрос първоначалната цел за 800 млн. евро допълнителни приходи. От „Демократична България“ и „Възраждане“ критикуваха увеличението на санкциите и данъка „уикенд“. Представители на „Прогресивна България“ защитиха запазването на плоския данък и ускорената амортизация за инвестиции в нови технологии.

Източници: bta.bg, uk.investing.com, theguardian.com