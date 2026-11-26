България ще стане производствена база за цялостни бетонови инсталации на Liebherr. Производството на бетонови възли ще започне през 2027 г. в новата база на „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ в Тракия икономическа зона край Пловдив, съобщава компанията.

Проектът представлява разширяване на досегашната дейност на дружеството, което произвежда бетоновози в България. Според годишния отчет на Liebherr прехвърлянето на част от производството, разработката и свързаните дейности от германския завод в Бад Шусенрид към площадката в Пловдив вече е започнало.

Модулни системи с дигитално управление

Новото производство няма да се ограничава до отделни механични компоненти. Бетоновите инсталации са модулни системи, които могат да се конфигурират според капацитета, характеристиките на строителния обект и конкретните изисквания на клиента.

В тях са свързани машинно инженерство, електротехника, автоматизация и софтуер. Системите за дозиране и претегляне, честотните преобразуватели и анализът на производствените данни са предназначени да повишат точността и да оптимизират разхода на материали.

„Системата LiPerformance за оптимизация на процесите позволява по-бързо, по-икономично и по-ресурсоефективно производство на бетон“, посочва Liebherr.

Компанията заявява, че използването на честотни преобразуватели може да намали енергопотреблението с до 30%, а по-прецизното претегляне да спести до 8 килограма цимент на кубичен метър бетон. Това са посочени от производителя максимални ефекти, които зависят от конкретната конфигурация и начина на работа на инсталацията.

Производство за международни пазари

Бетоновите възли ще бъдат предназначени за производството на готов бетон и сглобяеми строителни елементи, както и за инфраструктурни и строителни проекти. Модулната конструкция позволява решенията да бъдат адаптирани към различни приложения и пазари.

За новото производство „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ търси заварчици, електромеханици, техници-механици, оператори на CNC машини и бояджии. Компанията посочва, че предлага професионално обучение, транспорт, здравно осигуряване, бонуси и допълнителни социални придобивки.

Новата дейност е част от по-широкото разширяване на Liebherr в района на Пловдив. Базата в Тракия икономическа зона ще обедини производствени дейности на две дружества от групата, като наред с бетоновата техника там ще се развиват и направления, свързани с транспортното и авиационното производство.