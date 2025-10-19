19 октомври 1987 г. Черният понеделник

На 19 октомври 1987 г. Уолстрийт преживява кошмарен борсов крах. И до ден-днешен никой не знае защо се стига дотам.

Този ден неслучайно е влязъл в историята под името Черният понеделник - индексът Дау Джоунс, барометърът на Нюйоркската фондова борса, се сгромолясва, изгубвайки 22,61 на сто от стойността си. За седем часа се стопяват близо $560 млрд., припомня Дойче веле. Паниката постепенно обхваща Уолстрийт и в ранните следобедни часове котировките рухват. Валят поръчки за продажба, брокерите напускат борсата през тайни изходи, за да избегнат тълпата, събрала се на улицата.

Причините за този борсов крах и до днес не са напълно изяснени. Крахът на борсата не е последван обаче нито от депресия, нито от рецесия. Дау Джоунс успява да се съвземе.

Други известни „черни“ дати са 12 декември 1914 г. - започването на Първата световна война, когато индексът пада с 24.39%, както и 17 септември 2001 г. - първият работен ден на борсата след терористичните атаки от 11 септември. Интересен е фактът, че въпреки всичко, Дау Джоунс приключва 1987 г. на положителна територия. На 2 януари 1987 г. индексът отваря на 1 897 пункта, а на 31 декември затваря на 1 939 пункта.