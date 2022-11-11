Световната корабна индустрия е изправена пред нов проблем

Никола Стоянов: Този хладилник на протеста, ако сега е празен, значи преди 20 години изобщо не го е имало

Рисковано е да се внася бюджет сега. Много правилно е да имаме Закон за удължаване за сегашния бюджет. Това заяви Никола Стоянов, служебен министър на ...