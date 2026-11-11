ЕП ще гласува през декември за „Произведено в Европа“

Европейският парламент се очаква да гласува през декември позицията си по мерките за „Произведено в ЕС“, включени в предложения от Европейската комисия Закон за индустриалния ускорител. В законодателното досие е посочена индикативна дата 14 декември 2026 г. за пленарно заседание на първо четене, но процедурата все още е на етап изчакване на решение на парламентарните комисии. )

Става дума за досие 2026/0068(COD), представено от Комисията на 4 март. То предвижда предпочитания за европейски и нисковъглеродни продукти при обществени поръчки и публични схеми за подкрепа. Първоначално мерките ще засягат стратегически сектори като стомана, цимент, алуминий, автомобилната промишленост и технологиите с нулеви нетни емисии.

„Законът ще стимулира производството, ще развива бизнеса и ще създава работни места в Европейския съюз“, заяви Европейската комисия при представянето на предложението. Според институцията целта е публичните средства да създадат по-голямо търсене за продукти, произведени в ЕС, и да насърчат инвестициите в чисти технологии.

Какво предлага Европейската комисия

Предложението поставя цел делът на промишленото производство да достигне 20% от брутния вътрешен продукт на ЕС до 2035 г. За сравнение, през 2024 г. той е бил 14,3%, след като през 2000 г. е достигал 17,4%. Законът предвижда и по-бързи процедури за издаване на разрешения за производствени проекти, както и създаване на индустриални зони с облекчен режим.

Комисията предлага и условия за големи чуждестранни инвестиции над 100 милиона евро в стратегически сектори, когато една държава извън ЕС контролира над 40% от световния производствен капацитет в съответната област. Сред изискванията е най-малко половината от заетите по тези инвестиции да бъдат граждани на ЕС, както и да има реален принос чрез технологии, знания и местно съдържание.

Парламентът още не е приел позиция

Досието се разглежда съвместно от комисиите по международна търговия, промишленост и енергетика и вътрешен пазар. Докладчици са Анна Кавацини, Кристоф Грюдлер и Пиер Жуве. Проектодокладът е внесен на 11 септември, а парламентарната процедура показва, че по него са внесени допълнения и изменения, без да е приета окончателна позиция на Европейския парламент. )

Комисията по околна среда е публикувала становището си на 22 октомври. След като водещите комисии приемат доклада, той трябва да бъде разгледан в пленарната зала. Посочената дата 14 декември е прогнозна и може да бъде променена.

Ако парламентът приеме своя позиция, ще започнат преговори със Съвета на ЕС, който представлява държавите членки. Едва след постигане на общ текст и окончателното му одобрение мерките за „Произведено в ЕС“ могат да станат част от европейското законодателство.

Източници: oeil.europarl.europa.eu, ec.europa.eu