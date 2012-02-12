Aмepиĸaнcĸият гигaнт Еѕtéе Lаudеr сключва cдeлĸa в мoднaтa индycтpия

Румен Гълъбинов за ФАКТИ: Ако не дойдат пари от Брюксел до Коледа, ще продължим със заемите през седмица

"Ако до края на годината не дойдат пари от Брюксел, тогава ще трябва пак да се теглят вътрешни заеми през седмица и да се емитират нови външни ев ...