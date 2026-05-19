Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
BANGARANGA вече е обект на няколко заявки за марки в България

BANGARANGA вече е обект на няколко заявки за марки в България

19 Май, 2026 10:02, обновена 19 Май, 2026 10:15 1 330 14

  • бангаранга-
  • патент-
  • марки-
  • заявки

Казусът показа защо е важна правната защита на популярните обозначения

BANGARANGA вече е обект на няколко заявки за марки в България - 1
Факти Факти

След вчерашния медиен интерес около заявката за европейска марка BANGARANGA, нова справка в регистъра на Патентното ведомство на Република България показва, че обозначението BANGARANGA вече е обект на няколко подадени заявки от различни заявители в различни класове стоки и услуги.

Според справката към 19 май 2026 г. са подадени 4 заявки за BANGARANGA / БАНГАРАНГА, като заявките обхващат различни класове и бизнес направления.

Тази информация потвърждава тезата на дългогодишния експерт в областта д-р Ралица Заякова-Крушкова от вчерашното ѝ публично изявление, че когато едно обозначение се превърне в културен феномен, то естествено започва да предизвиква интерес и извън първоначалния артистичен контекст.

„Не е изключено обозначението BANGARANGA да предизвика интерес и в други търговски сектори, както често се случва с популярни културни явления.”

Д-р Заякова-Крушкова продължи с коментара си пред ФАКТИ днес:

"От тази гледна точка появата на няколко заявки за BANGARANGA в различни класове не е изненадваща. Тя по-скоро показва, че обозначението вече има самостоятелен търговски потенциал и че интересът към него няма да остане ограничен само до музикалната сцена.

В този контекст най-естествено и очаквано би било самата Дара или продуцентите ѝ също да подадат заявка за марка с името на песента, която по толкова шеметен и безкомпромисен начин я постави в светлината на световните прожектори. Подобна заявка би могла да обхване стоки и услуги, които са значими за сферата на нейните интереси — музика, концертна дейност, мърчандайзинг, дигитално съдържание, рекламни и лицензионни продукти и други направления, свързани с развитието на нейния артистичен бранд".

Както д-р Крушкова сподели пред медията ни: „В публичния дебат се появиха крайни оценки, често основани повече на емоция, отколкото на познаване на правната рамка. В такива случаи рискът е общественото мнение да бъде насочван от консултанти и коментатори, които представят лично мнение като експертно знание, а реалното знание свеждат до въпрос на гледна точка. В подобен контекст особено актуално звучи предупреждението, свързвано с философската традиция на Хегел — че когато субективното убеждение се издигне до претенция за знание, а знанието се принизи до мнение, общественият дебат неизбежно губи своята дълбочина.“

Тя също обърна внимание, че „не по-малко важен е и ненужният автоматичен негативизъм към компаниите от гейминг и хазартната индустрия. Независимо от обществените стереотипи, именно тези компании в световен мащаб са сред значимите партньори и спонсори на спортни, културни, технологични и обществени събития, както и на млади таланти. Те са част от съвременната развлекателна икономика и имат напълно легитимно място в процесите на изграждане, защита и развитие на брандове. Заявителят на заявката за европейска марка BANGARANGA е дружество с международно присъствие и позиции сред водещите компании в световната индустрия. Този факт има значение не само от бизнес гледна точка, но и като символ на промяната в начина, по който българските компании се позиционират глобално.“

Затова фактът, че интерес към BANGARANGA проявяват български заявители, не следва автоматично да се възприема негативно. Напротив — това показва, че българският бизнес реагира навреме на възникването на обозначение с потенциална търговска стойност.

Уважението към успеха на Дара и към артистичния принос на песента остава безспорно.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 0 Отговор
    Вафли, дамски превръзки, памперси, или тоалетна хартия. Друго не се произвежда у територията.

    10:18 19.05.2026

  • 2 нео

    9 9 Отговор
    Има лесно решение .ДАРА пуска регистрация на името и от патентно преценяват , че тя и екипа и , са с предимство и дават регистрацията .

    Коментиран от #3

    10:19 19.05.2026

  • 3 честен ционист

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "нео":

    Не може да пусне нищо, защото правата държи БНТ и Израел.

    10:21 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 таксиджия 🚖

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Полицейски служител":

    Ей ушев, връй да дремеш у патрулката и стига хейти красивото момиче

    10:30 19.05.2026

  • 6 Ура,,Ура

    14 0 Отговор
    Хич няма да се учудя, ако някой от мургавите ни събратя кръсти отрочето си с името на тая песен.

    10:32 19.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 баба мангаранга

    8 0 Отговор
    заявки за марки през мен
    да им дам патент

    10:33 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    7 0 Отговор
    иначе казано, ние уважаваме успеха на Дара, ама ако можем да изкараме пари като си регистрираме марката още повече ще я уважаваме.

    10:51 19.05.2026

  • 11 Кака Пена

    6 2 Отговор
    Всяко чудо за три дни. И тази песен ми звучи като една от 90-те години - ласмаги, джасмаги, тонколони и т.н. Същата безсмислица. Като ритуал на шайка напушени туземци. Пък таквоз прехласване........ Айде стига.

    10:56 19.05.2026

  • 12 Aлфа Bълкът

    3 1 Отговор
    Правата на авторите на песента и те могат да оспорят търговските, ама понеже те са на договор при леля ви Саня, правата за нея.
    А за Дара една студена вода като при Лили Иванова в спора ѝ с Митко Щерев.

    11:01 19.05.2026

  • 13 Мдаа

    3 0 Отговор
    Мафията пак мисли схеми.

    11:05 19.05.2026

  • 14 Мнение

    8 2 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНА ПЕСЕН, С ОТВРАТИТЕЛЕН ТЕКСТ, КОЙТО ЯВНО НЕ Е ПИСАН ОТ БЪЛГАРИ!
    ТАЗИ ПЕСЕН НЕ МЕ ПРЕДСТАВЛЯВА!
    СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И МНОЗИНСТВОТО ОТ НАШИЯТ НАРОД!
    ЕДНИ САТАНЯГИ ОТКРИТО РЕШИХА ДА ЗАКРИЯТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    САМО, ЧЕ НЕ СА ПОЗНАЛИ!
    РАНО ИЛИ КЪСНО "БАНГИРАНГИТЕ" (СОДОМИЯТА) В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕКНЕ ЗАВИНАГИ!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ НИ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ КЪМ ДУХОВНОТО СИ РАЗВИТИЕ!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е МОРАЛЪТ, СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ И ВРЪЗКАТА С БОГА ДА БЪДАТ ЕЖЕДНЕВЕН СТАНДАРТ В ЖИВОТА НА НАШИЯТ НАРОД!!!

    11:29 19.05.2026