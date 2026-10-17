Шефът на JPMorgan: Русия може да стигне до Париж още днес

Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска, заяви главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън. Той направи коментара по време на разговор в Икономическия клуб на Чикаго на 14 октомври.

„Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска“, каза Даймън, цитиран в публикувания транскрипт на разговора. Изказването му е хипотетично и не представлява твърдение, че Москва подготвя нападение срещу Франция или друга западноевропейска държава.

Предупреждение за състоянието на Европа

Даймън свърза оценката си с намаляващата икономическа тежест на Европа спрямо САЩ. По думите му Европа е преминала от равнище около 90% от американския брутен вътрешен продукт на човек до приблизително 70%.

„Те не могат да си позволят армията. Едва могат да си позволят социалните системи“, заяви банкерът. Той добави, че проблемът не се отнася само до бюджетите за отбрана, а до по-широка промяна, която определи като „тектонска плоча“ и призова Европа да преодолее.

Коментарите идват на фона на продължаващата война в Украйна и натиска европейските държави да увеличат военните си разходи. Даймън не посочи конкретни армии, численост или сценарий за руско настъпление, а представи оценката си като аргумент за по-силна европейска отбрана.

Призив за запазване на западното единство

Главният изпълнителен директор на JPMorgan заяви, че САЩ трябва да помогнат на Европа да укрепи икономическия и военния си потенциал. Според него Вашингтон трябва да работи за повече търговски споразумения с европейските държави, вместо да допуска допълнително разделение между съюзниците.

„Не искам през 2050 г. да чета книга за това как Западът е бил загубен“, каза Даймън. Той предупреди, че разпадането на западния политически и икономически блок би принудило държавите да преосмислят с кого търгуват и как изграждат отношенията си.

На същото събитие Даймън говори и за войната в Украйна, като заяви, че конфликтът е показал колко опасен е светът и колко уязвими са държавите, които дълго време са разчитали на усещането за сигурност.

Източници: ceointerviews.ai, news.ru, mail.bankingnews.gr