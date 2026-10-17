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Шефът на JPMorgan: Русия може да стигне до Париж още днес
  Тема: Известни личности

Шефът на JPMorgan: Русия може да стигне до Париж още днес

17 Октомври, 2026 19:06 2 023 70

  • джейми даймън-
  • jpmorgan-
  • европейска отбрана-
  • русия-
  • войната в украйна

Джейми Даймън предупреди, че Европа не може да си позволи да поддържа необходимата армия и призова Запада да не се разпада

Шефът на JPMorgan: Русия може да стигне до Париж още днес - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска, заяви главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън. Той направи коментара по време на разговор в Икономическия клуб на Чикаго на 14 октомври.

„Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска“, каза Даймън, цитиран в публикувания транскрипт на разговора. Изказването му е хипотетично и не представлява твърдение, че Москва подготвя нападение срещу Франция или друга западноевропейска държава.

Предупреждение за състоянието на Европа

Даймън свърза оценката си с намаляващата икономическа тежест на Европа спрямо САЩ. По думите му Европа е преминала от равнище около 90% от американския брутен вътрешен продукт на човек до приблизително 70%.

„Те не могат да си позволят армията. Едва могат да си позволят социалните системи“, заяви банкерът. Той добави, че проблемът не се отнася само до бюджетите за отбрана, а до по-широка промяна, която определи като „тектонска плоча“ и призова Европа да преодолее.

Коментарите идват на фона на продължаващата война в Украйна и натиска европейските държави да увеличат военните си разходи. Даймън не посочи конкретни армии, численост или сценарий за руско настъпление, а представи оценката си като аргумент за по-силна европейска отбрана.

Призив за запазване на западното единство

Главният изпълнителен директор на JPMorgan заяви, че САЩ трябва да помогнат на Европа да укрепи икономическия и военния си потенциал. Според него Вашингтон трябва да работи за повече търговски споразумения с европейските държави, вместо да допуска допълнително разделение между съюзниците.

„Не искам през 2050 г. да чета книга за това как Западът е бил загубен“, каза Даймън. Той предупреди, че разпадането на западния политически и икономически блок би принудило държавите да преосмислят с кого търгуват и как изграждат отношенията си.

На същото събитие Даймън говори и за войната в Украйна, като заяви, че конфликтът е показал колко опасен е светът и колко уязвими са държавите, които дълго време са разчитали на усещането за сигурност.

Източници: ceointerviews.ai, news.ru, mail.bankingnews.gr


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даам

    13 30 Отговор
    само да премине Украйна....

    Коментиран от #6

    19:10 17.10.2026

  • 2 историк

    42 12 Отговор
    Намери е един бизнесмен който да каже истината за ЕС., която никой от мърсулите не иска да я чуе !

    Коментиран от #67

    19:11 17.10.2026

  • 3 Сигурност

    16 39 Отговор
    То и целостта на русията не е сигурна. Сигурно обаче е завладяването и от Китай.
    Скоро Сибир ще се присъедини към Китай с референдум.

    Коментиран от #12, #23, #48

    19:13 17.10.2026

  • 4 Кая Калас

    31 3 Отговор
    Ще победим Русия с нашите знамена на дъгата като ги развеем само!!

    19:13 17.10.2026

  • 5 Гошо

    23 2 Отговор
    Западното единство в момента представлява един за всички/Украйна/ и после всеки за себе си /както в същност винаги е било/

    19:14 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Примати

    7 30 Отговор
    За да се стигне до положение при което Русия няма да може да съществува повече в условията на войната , тя трябва да загуби около 4 милиона мъже в трудоспособна възраст. Към момента елиминираните са около милион и половина. Хайде да кажем около 200 000 от тях са били ранени или елиминирани след като са били вече веднъж ранени а после върнати обратно. Избягалите от страната са около милион. Войниците на фронта са около 600 000. Тоест около три милиона в момента са извадени от икономиката. С този темп на убити и ранени на Русия и остава година и половина. Тези сметки са при положение че други фактори не я съборят по - рано.

    Коментиран от #14, #16, #17, #25, #33, #54

    19:15 17.10.2026

  • 8 АБЕ ТОА КОЛКО Е ГОДИШЕН

    15 1 Отговор
    ЧЕ МИСЛИ ДА ВИДИ 2050 ГОДИНА?;!!!

    19:16 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шорт

    27 6 Отговор
    Ив Париж са били и в Берлин са били! Да си говорим честно!

    Коментиран от #26, #39

    19:17 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гошо

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурност":

    Не ми е ясно ,защо тия китайци все ги бутате в Сибир ,а не в Казахстан примерно или из Среда Азия

    Коментиран от #19, #29, #32

    19:18 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    При население 200 млн 1941г Ссср е загубил 10 млн на фронта и 17 млн цивилни. Това знаеш ли го?

    19:19 17.10.2026

  • 15 Браво

    20 3 Отговор
    Умно момче, схваща нещата!😂 Да им обясни къде да си сложат чл.5 !

    19:20 17.10.2026

  • 16 Кака Нашева

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Никой не се интересува от на близкитети роднини ,защо непрекъснато ги цитираш ?

    19:20 17.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 защото на тромпетите от нпо-то

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    това им зададено да повтарят 24/7 Китай взима Сибир и как украйна ще победи но на видео игра

    19:24 17.10.2026

  • 20 Нормално

    6 9 Отговор
    HP Morgan са комунисти от време оно,създателя им накара навремето сащ и Англия да победят Хитлер и защитят немощна русия

    19:25 17.10.2026

  • 21 Джейми

    5 2 Отговор
    съсредоточи се върху банката

    19:25 17.10.2026

  • 22 Значи

    6 4 Отговор
    верно,Украйна пази ЕС и Париж!?

    19:25 17.10.2026

  • 23 Мишел

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурност":

    Жълтопаветни мечти. В Сибир живеят 28 милиона граждани на Русия и под 20000 китайци - готвачи и келнери в китайски ресторанти.
    Китай няма хора и ресурси да овладее и да усвои Сибир. По всички прогнози, населението на Китай намалява и след 100г. ще е наполовина на сегашното.

    Коментиран от #44

    19:25 17.10.2026

  • 24 Поредният оплаквач на Европа!

    4 5 Отговор
    То и Тръмп, и Путин загрижени за Европа!

    И Хаменей, и Бин Ладен, хахахаха!

    19:26 17.10.2026

  • 25 сега тромпет това което ти спускат като

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    задание може да го повтаряш на мъжката ти половинка знаеш ли може да хване дикиш .разбирам че заработваш по някой цент на глупав коментар но до кога

    19:26 17.10.2026

  • 26 Да беха

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шорт":

    останали....

    Коментиран от #37

    19:26 17.10.2026

  • 27 Истината

    1 7 Отговор
    е, че НЕ МОЖЕ

    19:27 17.10.2026

  • 28 Ами

    18 3 Отговор
    Че за какво и е на Русия да загуби цял ден
    за да се разкарва чак до Париж.
    След като един "Сармат" стига за 200 секунди.

    19:27 17.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    3 7 Отговор
    Китай взеха на концесия Сибир за 49 години,там вече учат китайски

    19:29 17.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Щото

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    русийката го апва

    19:30 17.10.2026

  • 33 Мишел

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Според ОСИНТ източници, руските загуби в тази война са под 320000. Украйна няма оръжия, за да нанесе големи загуби на Русия, но Русия има оръжия да нанася големи загуби.

    Коментиран от #49

    19:31 17.10.2026

  • 34 УдоМача

    9 3 Отговор
    Западът обаче ще се разпадне защото вече няма сила, която да го държи скрепен, а народите бедстват заради овчотии на високо управленско ниво.

    19:31 17.10.2026

  • 35 Герги

    5 2 Отговор
    Големият специалист от ДП Морган...защо на такива индивиди, въобще се дава платформа да се изказват неподготвени...Да си гледа финансите и да не се бърка във воените дела...Утре Този може да каже че и Китай ще превземе...и Индия...

    Коментиран от #47

    19:33 17.10.2026

  • 36 Айде бе,

    6 4 Отговор
    Маллиййй, то така ставало, като с магическа пръчка, алейййй-хоп. Тоя му липсват поне два петъка от седмицата. Ако можеше и то точно Русия нямаше да се бави даже секуда, а щеше да го нарави без изобщо да се колебае и нямаше цели 5 години да буксува на място без да може даже да премине Днепър.

    Коментиран от #51

    19:33 17.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    7 1 Отговор
    Европа е събута, употребена и изоставена да лежи на мокрият паваж.
    Това е резултатът от четвърт век живот на кредит.

    19:35 17.10.2026

  • 39 Така се роди френското БистрО

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шорт":

    Ами напъдиха Бонапарт ,в Париж казаците често отсядаха в заведения по Сена и подвикваха на келнерите бьiстро,бьiстро ! Така се роди френското БидтрО. В Берлин руснаците дойдоха до Райхстага с танк да донесат много поздрави на Хитлер, че и автографи му оставиха на колоните.

    19:38 17.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Орк

    6 3 Отговор
    И за каво и на Русия тоя скапан Париж?

    19:41 17.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Китай няма хора...ха.ха.ха

    19:45 17.10.2026

  • 45 точка

    3 1 Отговор
    Цял ден!!!!Натискането на бутона ENTER!!!Отнема секунда!!!!!Другото е времето на ,,САРМАТ,,!!!А на нея е написано...,,после меня,только ТИШИНА,,!!!

    19:46 17.10.2026

  • 46 Цеко Бомбардировача

    1 2 Отговор
    Ноо ясно,.. че може.....Ееееедехееее
    Оня Избега посред нощ само по трусики, пак до Урал от лошиот готвач
    Ееееедехееее

    Коментиран от #60

    19:46 17.10.2026

  • 47 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Герги":

    Герги гледай си там овцете и козите и не се занимавай с неща които не са ти изобщо ясни .

    19:48 17.10.2026

  • 48 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурност":

    Разпространяваш лъжи.

    19:48 17.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ЧИ КО ШИ ПРАЙ ТАМ

    3 1 Отговор
    Е АКО ГИ ПОКАНЯТ ДА РАЗКАРАТ АРАБИТЕ МОЖЕ
    АМА ША СТРУВА НЕКОЯ РУБЛА

    Коментиран от #57

    19:50 17.10.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Айде бе,":

    Буксува обикновено май .кятти кат игоо напррр.асскат в дивия турски тираджии 😂😂😂

    Коментиран от #55, #63

    19:52 17.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ЗА СВЕДЕНИЯ НА

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    ТОЯ АСПИРИН
    ПРИ НАСЕЛЕНИЕ 200 МИЛИОНА И ЖЕРТВИ 20 МИЛИОНА РУСИЯ ВЛЕЗЕ В БЕРЛИН
    АДЕ СМЯТАЙ ПАК

    Коментиран от #65

    19:55 17.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Монкей

    0 0 Отговор
    Виктор бил Юго, а Русо бил Жан-Жак,
    а не може ли иначе да бъде, все пак!
    Керван бонапарти вървеше в пустинята,
    Дромедарий възлезе на персийския трон,
    императорът пусна своя кон във галош.
    Какво толкоз му има, и звукът не е лош,
    лошо е само, че след тях Тим-Там-Том
    уж е с три имена, а се движи пешком,
    а това е ужасно опасен симптом.
    Защото след него върви Еди-Кой Си,
    а след него иде Еди-Какво Си
    и всеки от тях във себе си носи
    (колкото там да рева и да лая...)
    единствена мисъл. И таз мисъл е тая....
    .....че ти ще дойдеш в моята стая.

    19:57 17.10.2026

  • 59 След като стигна до Киев за 3 дни

    3 1 Отговор
    руската армия ще стигне до Париж за няколко часа. С пътнически самолет. От Шереметиево до Шарл де Гол.

    19:59 17.10.2026

  • 60 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Цеко Бомбардировача":

    Педофила избяга от Готвача на 5 К км..за часове!
    Даже след Киев тръгваше за Виена Берлин и Лисабон 👍😄👍

    Коментиран от #62

    19:59 17.10.2026

  • 61 Може и да е прав тоя аналитик,

    1 4 Отговор
    ама да каже откъде ще мине Русия до Париж?
    По въздух и море не може.
    Значи - по суша.
    През Африка - не може, значи през Европа.
    През Украйна - не може, значи или през Полша или през Прибалтика.
    След Прибалтика обаче не може, чакат го Скандинавия и Германия.
    През Румъния, България и Турция - не може.
    И какво излиза- че великият стратег от Морган не познава картата на Европа.

    Коментиран от #69

    20:01 17.10.2026

  • 62 Цеко Бомбардировача

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    Тихооо!Тихо бе педд.даалл ,явно яко си пропаднал щом сам си пишеш и отговаряш 👈!

    20:03 17.10.2026

  • 63 Айде бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Който реши да тръгне към майка ми първо трябва да мине през църквата попа да го опее. Ако си мераклия ще те уредя, имам връзки.

    20:03 17.10.2026

  • 64 Аре...Ного

    1 1 Отговор
    Е ротични ПОздрави на сите копейки по . женска линия!
    АааааааХахахаха

    20:03 17.10.2026

  • 65 Наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "ЗА СВЕДЕНИЯ НА":

    В Берлин не влезе Русия, а СССР. И още нещо, СССР имаше съюзници. С които бяха заедно срещу Хитлер, независимо от идеологическите си различия.

    20:04 17.10.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "ха, ха, ха...":

    Славков прррдя си звучно на воля за разлика от теб ,който при напън пълни кюлотите, даже напоследък и ююююсууфффф липсва 😂😂😂.

    20:07 17.10.2026

  • 67 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    Това е така , но ако всички тези така наречени западно демокрации включително и ингилизите , малко си държаха на думата , нямаше да стигне до война

    20:07 17.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Много ясно как Русия ще стигне до Париж

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Може и да е прав тоя аналитик,":

    С кораб от Владивосток през Тихи, Индийски и Атлантически океани, акостира на Хавър и минава през граничния контрол. Обаче трябва виза.

    20:08 17.10.2026

  • 70 ?????

    1 0 Отговор
    За кво им е Париж на руснаците?
    Те вече са били там.
    Тоя път ако се наложи ще е много по-бързо и много по-ефектно.
    Евреите от JPMorgan го знаят много добре, но се съмнявам че на тях им е жалко за арабизирания Париж.
    И подхвърлят съчки в огъня.

    20:10 17.10.2026