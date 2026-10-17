Шефът на JPMorgan: Русия може да стигне до Париж още днес

Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска, заяви главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън. Той направи коментара по време на разговор в Икономическия клуб на Чикаго на 14 октомври.
„Руската армия може да стигне директно до Париж още днес, ако поиска“, каза Даймън, цитиран в публикувания транскрипт на разговора. Изказването му е хипотетично и не представлява твърдение, че Москва подготвя нападение срещу Франция или друга западноевропейска държава.
Предупреждение за състоянието на Европа
Даймън свърза оценката си с намаляващата икономическа тежест на Европа спрямо САЩ. По думите му Европа е преминала от равнище около 90% от американския брутен вътрешен продукт на човек до приблизително 70%.
„Те не могат да си позволят армията. Едва могат да си позволят социалните системи“, заяви банкерът. Той добави, че проблемът не се отнася само до бюджетите за отбрана, а до по-широка промяна, която определи като „тектонска плоча“ и призова Европа да преодолее.
Коментарите идват на фона на продължаващата война в Украйна и натиска европейските държави да увеличат военните си разходи. Даймън не посочи конкретни армии, численост или сценарий за руско настъпление, а представи оценката си като аргумент за по-силна европейска отбрана.
Призив за запазване на западното единство
Главният изпълнителен директор на JPMorgan заяви, че САЩ трябва да помогнат на Европа да укрепи икономическия и военния си потенциал. Според него Вашингтон трябва да работи за повече търговски споразумения с европейските държави, вместо да допуска допълнително разделение между съюзниците.
„Не искам през 2050 г. да чета книга за това как Западът е бил загубен“, каза Даймън. Той предупреди, че разпадането на западния политически и икономически блок би принудило държавите да преосмислят с кого търгуват и как изграждат отношенията си.
На същото събитие Даймън говори и за войната в Украйна, като заяви, че конфликтът е показал колко опасен е светът и колко уязвими са държавите, които дълго време са разчитали на усещането за сигурност.
Източници: ceointerviews.ai, news.ru, mail.bankingnews.gr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даам
Коментиран от #6
19:10 17.10.2026
2 историк
Коментиран от #67
19:11 17.10.2026
3 Сигурност
Скоро Сибир ще се присъедини към Китай с референдум.
Коментиран от #12, #23, #48
19:13 17.10.2026
4 Кая Калас
19:13 17.10.2026
5 Гошо
19:14 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Примати
Коментиран от #14, #16, #17, #25, #33, #54
19:15 17.10.2026
8 АБЕ ТОА КОЛКО Е ГОДИШЕН
19:16 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шорт
Коментиран от #26, #39
19:17 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гошо
До коментар #3 от "Сигурност":Не ми е ясно ,защо тия китайци все ги бутате в Сибир ,а не в Казахстан примерно или из Среда Азия
Коментиран от #19, #29, #32
19:18 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Примати":При население 200 млн 1941г Ссср е загубил 10 млн на фронта и 17 млн цивилни. Това знаеш ли го?
19:19 17.10.2026
15 Браво
19:20 17.10.2026
16 Кака Нашева
До коментар #7 от "Примати":Никой не се интересува от на близкитети роднини ,защо непрекъснато ги цитираш ?
19:20 17.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 защото на тромпетите от нпо-то
До коментар #12 от "Гошо":това им зададено да повтарят 24/7 Китай взима Сибир и как украйна ще победи но на видео игра
19:24 17.10.2026
20 Нормално
19:25 17.10.2026
21 Джейми
19:25 17.10.2026
22 Значи
19:25 17.10.2026
23 Мишел
До коментар #3 от "Сигурност":Жълтопаветни мечти. В Сибир живеят 28 милиона граждани на Русия и под 20000 китайци - готвачи и келнери в китайски ресторанти.
Китай няма хора и ресурси да овладее и да усвои Сибир. По всички прогнози, населението на Китай намалява и след 100г. ще е наполовина на сегашното.
Коментиран от #44
19:25 17.10.2026
24 Поредният оплаквач на Европа!
И Хаменей, и Бин Ладен, хахахаха!
19:26 17.10.2026
25 сега тромпет това което ти спускат като
До коментар #7 от "Примати":задание може да го повтаряш на мъжката ти половинка знаеш ли може да хване дикиш .разбирам че заработваш по някой цент на глупав коментар но до кога
19:26 17.10.2026
26 Да беха
До коментар #10 от "Шорт":останали....
Коментиран от #37
19:26 17.10.2026
27 Истината
19:27 17.10.2026
28 Ами
за да се разкарва чак до Париж.
След като един "Сармат" стига за 200 секунди.
19:27 17.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината
19:29 17.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Щото
До коментар #12 от "Гошо":русийката го апва
19:30 17.10.2026
33 Мишел
До коментар #7 от "Примати":Според ОСИНТ източници, руските загуби в тази война са под 320000. Украйна няма оръжия, за да нанесе големи загуби на Русия, но Русия има оръжия да нанася големи загуби.
Коментиран от #49
19:31 17.10.2026
34 УдоМача
19:31 17.10.2026
35 Герги
Коментиран от #47
19:33 17.10.2026
36 Айде бе,
Коментиран от #51
19:33 17.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факт
Това е резултатът от четвърт век живот на кредит.
19:35 17.10.2026
39 Така се роди френското БистрО
До коментар #10 от "Шорт":Ами напъдиха Бонапарт ,в Париж казаците често отсядаха в заведения по Сена и подвикваха на келнерите бьiстро,бьiстро ! Така се роди френското БидтрО. В Берлин руснаците дойдоха до Райхстага с танк да донесат много поздрави на Хитлер, че и автографи му оставиха на колоните.
19:38 17.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Орк
19:41 17.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахаха
До коментар #23 от "Мишел":Китай няма хора...ха.ха.ха
19:45 17.10.2026
45 точка
19:46 17.10.2026
46 Цеко Бомбардировача
Оня Избега посред нощ само по трусики, пак до Урал от лошиот готвач
Ееееедехееее
Коментиран от #60
19:46 17.10.2026
47 Васил
До коментар #35 от "Герги":Герги гледай си там овцете и козите и не се занимавай с неща които не са ти изобщо ясни .
19:48 17.10.2026
48 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Сигурност":Разпространяваш лъжи.
19:48 17.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ЧИ КО ШИ ПРАЙ ТАМ
АМА ША СТРУВА НЕКОЯ РУБЛА
Коментиран от #57
19:50 17.10.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Айде бе,":Буксува обикновено май .кятти кат игоо напррр.асскат в дивия турски тираджии 😂😂😂
Коментиран от #55, #63
19:52 17.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ЗА СВЕДЕНИЯ НА
До коментар #7 от "Примати":ТОЯ АСПИРИН
ПРИ НАСЕЛЕНИЕ 200 МИЛИОНА И ЖЕРТВИ 20 МИЛИОНА РУСИЯ ВЛЕЗЕ В БЕРЛИН
АДЕ СМЯТАЙ ПАК
Коментиран от #65
19:55 17.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Монкей
а не може ли иначе да бъде, все пак!
Керван бонапарти вървеше в пустинята,
Дромедарий възлезе на персийския трон,
императорът пусна своя кон във галош.
Какво толкоз му има, и звукът не е лош,
лошо е само, че след тях Тим-Там-Том
уж е с три имена, а се движи пешком,
а това е ужасно опасен симптом.
Защото след него върви Еди-Кой Си,
а след него иде Еди-Какво Си
и всеки от тях във себе си носи
(колкото там да рева и да лая...)
единствена мисъл. И таз мисъл е тая....
.....че ти ще дойдеш в моята стая.
19:57 17.10.2026
59 След като стигна до Киев за 3 дни
19:59 17.10.2026
60 Факт
До коментар #46 от "Цеко Бомбардировача":Педофила избяга от Готвача на 5 К км..за часове!
Даже след Киев тръгваше за Виена Берлин и Лисабон 👍😄👍
Коментиран от #62
19:59 17.10.2026
61 Може и да е прав тоя аналитик,
По въздух и море не може.
Значи - по суша.
През Африка - не може, значи през Европа.
През Украйна - не може, значи или през Полша или през Прибалтика.
След Прибалтика обаче не може, чакат го Скандинавия и Германия.
През Румъния, България и Турция - не може.
И какво излиза- че великият стратег от Морган не познава картата на Европа.
Коментиран от #69
20:01 17.10.2026
62 Цеко Бомбардировача
До коментар #60 от "Факт":Тихооо!Тихо бе педд.даалл ,явно яко си пропаднал щом сам си пишеш и отговаряш 👈!
20:03 17.10.2026
63 Айде бе,
До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Който реши да тръгне към майка ми първо трябва да мине през църквата попа да го опее. Ако си мераклия ще те уредя, имам връзки.
20:03 17.10.2026
64 Аре...Ного
АааааааХахахаха
20:03 17.10.2026
65 Наблюдател
До коментар #54 от "ЗА СВЕДЕНИЯ НА":В Берлин не влезе Русия, а СССР. И още нещо, СССР имаше съюзници. С които бяха заедно срещу Хитлер, независимо от идеологическите си различия.
20:04 17.10.2026
66 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "ха, ха, ха...":Славков прррдя си звучно на воля за разлика от теб ,който при напън пълни кюлотите, даже напоследък и ююююсууфффф липсва 😂😂😂.
20:07 17.10.2026
67 Стенли
До коментар #2 от "историк":Това е така , но ако всички тези така наречени западно демокрации включително и ингилизите , малко си държаха на думата , нямаше да стигне до война
20:07 17.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Много ясно как Русия ще стигне до Париж
До коментар #61 от "Може и да е прав тоя аналитик,":С кораб от Владивосток през Тихи, Индийски и Атлантически океани, акостира на Хавър и минава през граничния контрол. Обаче трябва виза.
20:08 17.10.2026
70 ?????
Те вече са били там.
Тоя път ако се наложи ще е много по-бързо и много по-ефектно.
Евреите от JPMorgan го знаят много добре, но се съмнявам че на тях им е жалко за арабизирания Париж.
И подхвърлят съчки в огъня.
20:10 17.10.2026