Пакистан се подготвя за зимата заради скъпата енергия

Пакистан засега успява да избегне недостиг на горива въпреки рязкото поскъпване на енергията заради войната с Иран, но продължаващите атаки срещу енергийна инфраструктура в Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив създават сериозен риск за икономиката. Това заяви финансовият министър на страната Мухамад Аурангзеб в интервю по време на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка в Банкок.

По думите му Пакистан вече е осигурил достатъчно енергийни доставки до края на ноември и в момента планира снабдяването през зимните месеци, когато потреблението на домакинствата традиционно се увеличава.

„Пакистан се справи добре с първоначалния ефект“, заяви Аурангзеб. „Нямахме недостиг, нямаше опашки по бензиностанциите и проблеми с обществения ред, каквито понякога наблюдавахме в някои страни.“

Финансовият министър посочи, че ако не възникне „абсолютно наложителна необходимост“, правителството няма да купува втечнен природен газ на спот пазара. Подобни доставки обикновено са значително по-скъпи от количествата, договорени предварително.

Цените на енергията се повишиха рязко след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран през февруари и последвалите ответни действия на Техеран. Допълнителен риск създава ескалацията в Йемен и атаките на хутите срещу инфраструктурни обекти в Саудитска Арабия, включително енергийни съоръжения и летища.

Именно ударите по енергийната инфраструктура са сред основните притеснения на Исламабад. „Това, което сега е тревожно, е, когато започне да бъде атакувана енергийната инфраструктура“, заяви Аурангзеб.

„Честно казано, не знам докъде може да стигне това. Но едно е много ясно – ако инфраструктурата продължи да бъде атакувана, връщането към нормалността, дори ситуацията да се успокои, ще отнеме повече време“, предупреди министърът.

Рисковете идват в момент, когато Пакистан продължава изпълнението на програма с Международния валутен фонд за около 7 млрд. долара за три години. През октомври МВФ постигна споразумение с Исламабад за отпускането на транш от 1,2 млрд. долара.

Аурангзеб заяви, че страната вече следва политика на фискална консолидация и отчита значително увеличение на данъчните приходи. Властите се опитват да ограничат и укриването на данъци от компании, които събират данък върху продажбите от потребителите, но не го внасят в държавната хазна. Според министъра става дума за загуби за милиарди долари.

Той призна, че икономическите реформи срещат съпротива от бизнеса, лобистки групи и други заинтересовани страни. „При всяка реформа, при всичко, което се опитвате да направите, когато се опитвате да промените статуквото, има съпротива“, каза Аурангзеб.

Сред основните изисквания по програмата на МВФ е приватизацията на държавни активи. Попитан за предприятията, управлявани от пакистанските военни, финансовият министър отрече те да получават финансиране от държавния бюджет.

„Що се отнася до нас, каквито и търговски предприятия да управляват, те работят самостоятелно и са печеливши сами по себе си“, заяви той. „Мога да потвърдя, че не им предоставяме средства от държавната хазна.“