Нидерландия планира аварийни хранителни запаси за кризисни ситуации

Нидерландия подготвя Национален кризисен план за продоволствена сигурност, който трябва да бъде довършен през следващата година. В него ще бъде включена и ролята на супермаркетите и дистрибуторските центрове при спиране на тока, прекъсване на интернет връзката или киберинцидент.

„Работим по въпроса възможно най-бързо“, заявява заместник-министърът на земеделието, рибарството, продоволствената сигурност и природата Силвио Еркенс. По думите му правителството разговаря с търговските вериги за създаването на аварийни запаси от критични стоки.

Темата беше поставена по-остро след инцидента, засегнал „Алберт Хейн“ – верига, управлявана от „Ахолд Делез“. Компанията изключи част от цифровите си системи, което доведе до затруднения в дистрибуторските центрове, празни рафтове и спиране на онлайн поръчките. На четвъртия ден редовните доставки до магазините бяха възстановени, но доставките по домовете останаха преустановени до вторник.

Случаят не е довел до застрашаване на продоволствената сигурност, но е показал уязвимостта на система, изградена с минимални запаси и висока зависимост от цифрови решения. В момента нидерландските супермаркети и дистрибуторски центрове не са задължени да поддържат аварийни количества.

Запаси за два или три дни

Според Еркенс съществуващите дистрибуторски центрове могат да се използват за съхранение на резерви. Това обаче би означавало компромис с максималната ефективност на логистиката. „Така ще имате стоки за два или три дни, с които винаги да се покрие първоначалният риск“, казва заместник-министърът.

Централното бюро за търговия с храни предупреждава, че недостигът на складови площи ще затрудни бързото създаване на резерви. Според директора му Марк Янсен алтернативата е държавата да закупи или построи складове и да договори логистиката и разпределението чрез магазини или общински центрове.

Янсен определя инцидента в „Алберт Хейн“ като урок за необходимостта от резервен, по-аналогов начин на работа. „Не трябва да разчитате единствено на цифрови системи“, посочва той.

Предвижда се аварийният асортимент да бъде по-ограничен от този в магазините при нормални условия. Правителството преглежда кои продукти са критични. „Не е голяма национална катастрофа, ако не могат да се доставят кивита: все пак има и други видове плодове“, казва Еркенс. Според него резерви трябва да има при отпадане на цели категории стоки от първа необходимост.

Препоръка за осем дни храна у дома

По-рано изследователи от Института за международни отношения „Клингендал“ и Университета „Еразъм“ предупредиха, че Нидерландия не е достатъчно подготвена за сериозна криза с продоволствената сигурност. Те препоръчват супермаркетите да поддържат динамичен авариен запас, който да се включва в нормалните продажби, за да не се стига до разваляне на продуктите.

Изследователят Питер Зван смята, че домакинствата трябва да разполагат с храна за осем дни, а не само за три. Той признава, че това не е възможно за всички заради липса на място или средства. В такъв случай супермаркетите биха могли да разпределят храните координирано при действителна криза.