Европа няма данни колко керосин ѝ е останал

4 Май, 2026 16:15 889 8

За разлика от пазара на газ или електроенергия, пазарът на петрол и петролни продукти е нерегулиран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) призна, че не знае точно и ако знаеше, нямаше да има право да докладва за нивото на запасите от авиационно гориво в Европа. Това заяви представителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен, коментирайки силно вариращите оценки за нивото на запасите от авиационно гориво в Европа и липсата на конкретни цифри по тази тема.

"За разлика от пазара на газ или електроенергия, пазарът на петрол и петролни продукти е нерегулиран. Тоест, няма постоянен процес за събиране на информация за състоянието на запасите от петрол и петролни продукти в случай на криза. Има и липса на прозрачност в развитието на резервите от страна на различни играчи, особено за петролни продукти. В силно нестабилна политическа ситуация това става още по-трудно, тъй като ситуацията се променя всеки ден", каза Итконен.

Тя твърди, че „Европейската комисия има пълни оценки за това колко петрол имат нашите страни членки“, отбелязвайки, че обменът на информация за търговски запаси от керосин между страните от ЕС и различни представители на пазара, включително авиокомпании, се случва постоянно във формата на работни срещи на координационната група, най-близката от които ще се проведе на 7 май. В същото време тя призна, че участниците в тези срещи „споделят информация доброволно и не са длъжен да го направи.” "Следователно не зависи от Европейската комисия да коментира колко компании за авиационно гориво имат. Това не е от нашата компетентност и ние не разполагаме с тази поверителна информация", каза тя.

Итконен призова за „разграничаване между търговски и стратегически резерви от петролни продукти“, подчертавайки, че страните от ЕС и Европейската комисия разполагат с пълна информация за стратегическите резерви, но също така не даде никакви конкретни цифри. „Тъй като никой не знае колко дълго ще продължи кризата, трябва да сме подготвени за всеки сценарий“, каза тя.

Итконен също подчерта, че Европейската комисия „ще представи своите препоръки към авиокомпаниите относно използването на реактивно гориво по-късно тази седмица“.

В момента обществените оценки за риска от физически дефицит на основните видове авиационно гориво в Европа се различават значително; различни източници цитират периоди от 2 до 6 седмици. Няма официално потвърждение на тази информация или официална статистика по темата. В същото време броят на отменените полети в Европа заради поскъпването на горивата вече наброява стотици.


  • 1 Не им трябва керосин

    7 0 Отговор
    Важното е бенз, нафта и газ да има!

    16:18 04.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Кочината е под натиск да се срине!
    Та кво ви пречело да имате керосин, че не разбрах!

    16:19 04.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    На летище София американските самолети откраднаха 60 млн литра гориво за да убиват деца в Иран.Гюров ги плати от нашите пари.

    16:25 04.05.2026

  • 4 Кът

    5 0 Отговор
    е работата ! Намаляват полети , цените летят нагоре ю

    16:31 04.05.2026

  • 5 123

    4 0 Отговор
    Всичко има. Това е цирк на Сатанистите.

    16:44 04.05.2026

  • 6 ООрана държава

    4 0 Отговор
    5-6 литра е останъл, урсулата да тича към москва да се моли за керосинец на парада

    16:50 04.05.2026

  • 7 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Това няма да спре Другарката Урсула да си хвърчи насам натам безмислено по коктейли и да си развява "пиииип"!

    17:11 04.05.2026

  • 8 Ужас(истински)

    1 0 Отговор
    Намаляват резервите и всеки гледа МЕНЕ СИ....То количества може да има по счетоводни данни, но ако са мъртви остатъци по резервоарите в базите, са неизползваеми..

    17:14 04.05.2026