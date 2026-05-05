Ереван и Брюксел ще се борят заедно срещу заобикалянето на санкциите на ЕС

5 Май, 2026 16:07 405 3

Страните планират да увеличат съвместните си усилия за наблюдение, ограничаване и контрол на търговията и реекспорта на стоки с двойна употреба

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Армения и ЕС обещаха да си сътрудничат за предотвратяване на заобикалянето на санкциите на ЕС. Това се доказва от съдържанието на съвместно изявление след първата среща на върха Армения-ЕС, проведена в Ереван на 5 май.

„Ние се ангажираме да продължим тясното си сътрудничество в предотвратяването и борбата със заобикалянето на санкциите на ЕС. Ще увеличим съвместните си усилия за наблюдение, ограничаване и контрол на търговията и реекспорта на стоки с двойна употреба и чувствително военно оборудване“, се казва в 44-точковото изявление.

През април 2024 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на пресконференция след тристранната среща на ЕС, САЩ и Армения в Брюксел, заяви, че Европейският съюз признава усилията на Армения за борба със заобикалянето на санкциите на ЕС срещу Русия. Тя също така подчерта, че Брюксел особено оценява усилията на Ереван да предотврати достигането на санкционирано военно оборудване и технологии до Москва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А какво казва

    1 0 Отговор
    радио Ереван по въпроса?

    16:11 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Да се разбира Ереван и Брюксел ще заобикалят санкциите през Армения.

    16:12 05.05.2026

  • 3 хахахахахах

    1 0 Отговор
    Ей така вълка и агнето се събрали на Великден да обядват

    16:15 05.05.2026