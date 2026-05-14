Необходима е „фундаментална модернизация“ на бюджета на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц се застъпи за "фундаментална модернизация" на бюджета на ЕС, за да се укрепи позицията на Европа като независима сила на световната сцена.

Мерц призова средносрочното финансово планиране на ЕС да бъде по-фокусирано върху укрепването на неговия военен и икономически потенциал. „Оптимизиране на структурата, инвестиране в конкурентоспособност и отбрана, фокусиране върху общоевропейски средства за провеждане на общоевропейска политика – всичко това е необходимо, защото ресурсите са ограничени“, каза германският канцлер, говорейки в Аахен по повод връчването на международната награда „Карл Велики“.

В същото време той решително отхвърли идеята за увеличаване на нови дългове. „Германия не може да следва този път, дори само поради конституционни причини“, каза той. Мерц разкритикува факта, че бюджетът на ЕС все още се изготвя седем години напред "по абсолютно планиран начин", а повече от две трети от средствата се изразходват за "преразпределение и субсидии". Сега той смята, че е необходимо бюджетът да се използва предимно за укрепване на европейския суверенитет в свят, в който политиките на велики сили като САЩ, Китай и Русия играят решаваща роля.

В същото време германският канцлер посочи, че Европа ще може да се наложи в света само чрез сила в сферата на икономиката и политиката на сигурност. "Европа си постави за цел да стане сила - сила, способна да устои на бурите на тази нова ера", аргументира се Мерц.

Бюджетът на ЕС се приема за период от 7 години. В момента се водят преговори по бюджетния план за 2028-2034 г., чийто обем, според предложението на Европейската комисия, трябва да възлиза на 1,76 трилиона евро, като се вземе предвид инфлацията. Германия, като най-голямата икономика в ЕС, е далеч най-големият принос.