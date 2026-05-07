Новини
Бизнес »
ЕС ще загуби близо 368 милиарда евро заради промените в Закона за киберсигурността

ЕС ще загуби близо 368 милиарда евро заради промените в Закона за киберсигурността

7 Май, 2026 13:11 762 9

  • ес-
  • загуби-
  • закон за киберсигурността

Преките загуби от подмяна на оборудване, демонтиране и отписване на активи ще възлязат на 40%

ЕС ще загуби близо 368 милиарда евро заради промените в Закона за киберсигурността - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще загуби 367,8 млрд. EUR след приемането на изменението на Закона за киберсигурност 2 (CSA2). Тази оценка е представена в съвместен доклад на Китайската търговско-промишлена камара до ЕС и консултантската фирма KPMG.

Ако ЕС затегне регулациите и елиминира китайските доставчици на технологии в 18 критични сектора, кумулативните загуби за държавите-членки на ЕС за пет години ще възлязат на 367,8 млрд. EUR. Тази сума е еквивалентна на почти два годишни бюджета на ЕС. Щетите ще засегнат сектори като енергетика, телекомуникации, финансова инфраструктура, логистика и производство, обществени услуги, както и здравеопазване и научни изследвания.

Авторите на доклада изчисляват, че преките загуби от подмяна на оборудване, демонтиране и отписване на активи ще възлязат на 40%. Те изчисляват, че социалните загуби, включително намалената икономическа ефективност и забавената дигитализация, ще достигнат 28%. Реконструкцията на технологичните системи и преразпределението на ресурсите ще представляват 22% от загубите, докато съдебните разходи, свързани с разрешаване на спорове, пресертифициране и съответствие с регулаторните изисквания, ще представляват 10%.

Разходите в енергийния сектор могат да достигнат 79,9 млрд. EUR, в телекомуникациите - 57,4 млрд. EUR, а в логистиката и производството - 114,6 млрд. EUR.

Докладът прогнозира постепенно увеличаване на годишните загуби: 39,1 млрд. EUR през 2026 г., 55,1 млрд. EUR през 2027 г., 93 млрд. EUR през 2028 г., 91 млрд. EUR през 2029 г. и 89,6 млрд. EUR през 2030 г.

Според авторите на доклада, измененията в закона не отчитат разликите между държавите-членки на ЕС по отношение на индустрията, фискалния капацитет и готовността за цифровизация. Резултатът ще бъде силно асиметрични икономически загуби. Германия (171 млрд. EUR), Франция (46 млрд. EUR) и Италия (37 млрд. EUR) ще понесат най-тежката тежест.

Изменения в Закона за киберсигурност

През януари ЕС представи предложения за изменения в Закона за киберсигурност. Документът установява правила за защита на веригите за доставки на информационни технологии и позволява ограничения върху използването на технологии и оборудване от доставчици в така наречените страни с висок риск.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боли ме средния крак за ес и украйна

    10 5 Отговор
    Смър за ес, украйна, сащ и израел

    13:13 07.05.2026

  • 2 Анджо

    5 5 Отговор
    И тия започнаха да ни правят сметка и да ни учат какво е добро и какво ще стане. Голям рев на руснаци и китайци.

    Коментиран от #9

    13:21 07.05.2026

  • 3 ООрана държава

    9 1 Отговор
    И като дадем на зеленчо още 300 и сме назад с около 1000 милярда

    Коментиран от #5

    13:24 07.05.2026

  • 4 Дрън, дрън съветски чугун

    0 8 Отговор
    "Тази оценка е представена в съвместен доклад на Китайската търговско-промишлена камара"

    ЕС или Китай ще загуби ?
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    13:24 07.05.2026

  • 5 Чиба, nocepko !

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ти нищо не даваш, защото паразитираш над социалната система на европейска България.

    13:25 07.05.2026

  • 6 Диги

    4 2 Отговор
    Прозира едно мултиплициране на повсеместни немски технологии. Ако технологично Европа остане базирана на технологичното ниво в Германия, то не ни чака светло бъдеще. Достатъчно е да се види конкурентноспособността и развойната дейност в сектор автомобилостроене (част от гръбнака на немската икономика), за да заключим че се задава сериозен застой в европейската икономика.

    13:25 07.05.2026

  • 7 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Не лъжете хората.
    Всички пари отиват за Клоуна, а той връща половината на Определени спонсори, които ги крият по острови офшорки.
    Народа в ЕС - - - кучета го яли.

    13:28 07.05.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Дай да мислим...

    Купил си преди 4 години ново жилище... Обаче днес господарите ти твоя тип жилище и принуждават всички имащи такива имоти да ги съборят, а обезщетенията които плащат са точно НУЛА... И после ги задължават да построят за собствена сметка нови жилища които са по-малки, по-неудобни и около 3 пъти по-скъпи...

    Та така- кой де факто е на загуба?

    14:03 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.