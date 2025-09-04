Специална кампания удължава летния сезон по Южното Черноморие

Министерството на туризма стартира „ДългоЛятие“ – първата инициатива, която цели да удължи туристическия сезон на Южното Черноморие и да покаже, че регионът има какво да предложи и извън традиционните летни месеци. Кампанията представя Южното Черноморие като дестинация, която съчетава морска почивка с музеи, културни и исторически обекти, дегустации на местни вина и продукти, СПА уикенди и фестивали. Богатствата на региона са достъпни и през септември и октомври, когато условията за пътувания и преживявания са не по-малко благоприятни.

Инициативата е в резултат на доброто взаимодействие на държавата с местната власт. Преди месец на среща, в която участваха министърът на туризма, областният управител на област Бургас и кметовете на черноморските общини всички участници се обединиха и начертаха заедно стратегия за реклама на туризма в региона под един общ туристически продукт.

В рамките на кампанията акцентът е поставен върху популяризирането на предимствата на Южното Черноморие – удобните и кратки разстояния между курортите, възможността туристите да нощуват в един град и същевременно лесно да се придвижват до съседен за ново изживяване. Фокусът е върху богатата програма от събития през септември и октомври, които се превръщат в притегателна сила за български и чуждестранни гости.

„С кампанията показваме, че нашето море предлага много повече от класическа лятна почивка – то може да бъде преживяване, което продължава през всички сезони. Това, от своя страна допринася за стимулиране на заетостта в региона и развитие на местния туристически бизнес“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош. Той подчерта, че успешното развитие на кампанията е възможно благодарение на партньорството с местните власти и бизнеса, които вече работят за това туристите да намерят разнообразие от услуги и прояви, дори след традиционния летен пик.

Областният управител на Бургас отбеляза, че именно месец септември е времето, когато регионът разкрива истинския си потенциал, а това усещане трябва да достигне до повече хора. „На южния бряг „ДългоЛятие“ е факт. Благодаря на Министерството на туризма, че чу гласа на кметовете и реализира общата идея да разкажем за това. Кампанията изпраща още по-силно послание – едно цяло сме!“, подчерта Владимир Крумов.

С инициативата „ДългоЛятие“ Министерството на туризма потвърждава намерението си да надгражда туристическия продукт на България, като насочва вниманието към устойчиви модели на развитие и превръща Южното Черноморие в дестинация за култура, природа и събития през цялата година. Кампанията е част от усилията на Министерството за удължаване на сезона, стимулиране на регионалното развитие и популяризиране на България като привлекателна дестинация за пътувания през всички сезони.