Васил Терзиев: Харесвам София много повече, откакто съм кмет

17 Септември, 2025 08:40 684 35

"Не може месеци наред Барбутов и Коцев да са в ареста - без повдигнати обвинения", коментира още Терзиев

Васил Терзиев: Харесвам София много повече, откакто съм кмет - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Много често се смята, че ние политиците можем да решим всички проблеми. Но то зависи от всички нас. Хубавите градове имат хубави общества, не само хубави тротоари и градинки. Това заяви пред bTV столичният кмет Васил Терзиев, цитиран от novini.bg.

"Всяко едно училище днес ще прецени дали денят да е учебен или ще имат други занимания", каза кметът на София.

И допълни, че харесва столицата много повече откакто той е кмет.

"Сега имам по-различни очи да гледам всичко, което сме наследили и сме положили камък по камък. Това при мен води до огромна мотивация и това, което не ми харесва, да го поправим заедно."

"Градът е по-добре поддържан", смята Терзиев.

"Аз съм доволен от екипа, който съм избрал. Кадровите промени няма да спрат", разкри кметът.

Коментира, че по-лесно управлява "невидимите процеси" по подредба на управление на София.

"Не съм имал комфорта да имам мнозинство в Столичният общински съвет. Кой какъв интерес обслужва, не знам. Моята работа е икономическият натиск да не влияе над решенията в СО."

"Не може месеци наред Барбутов и Коцев да са в ареста - без повдигнати обвинения."

Скоро се надявам да мога да обявя нов заместник-кмет. А на мястото на Никола Барбутов - няма да има нов кадър, ще има нова организация на постовете, каза Васил Терзиев.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психо

    12 6 Отговор
    И аз си мисля за теб сутрин с изправена мачта

    08:46 17.09.2025

  • 2 Трол

    9 22 Отговор
    Откакто г-н Терзиев е кмет, София е по-чиста, по-подредена, няма паднали клони по улиците и задръствания по кръстовищата. Честит празник!

    Коментиран от #4

    08:47 17.09.2025

  • 3 Бъзиктар

    19 3 Отговор
    Харесвам банката много по-вече,откакто и станах директор😆

    08:48 17.09.2025

  • 4 Психо

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    И ромите даже с каруци ги нема а метро ползват

    08:48 17.09.2025

  • 5 Грую

    16 3 Отговор
    Ние не. Бси люляка

    08:49 17.09.2025

  • 6 Абе

    27 6 Отговор
    Шматка, СОфия е по-мръсна и от времето на фандупкова, а пази боже да ти се наложи да си жена и да минеш по Витошка след 8 вечерта.

    08:49 17.09.2025

  • 7 Мунчо

    15 4 Отговор
    за ППДБ троловете само да знаете, че Софето не е само карето с жълти павета, Графа хлопа на изрод, а по кварталите не искам да знам какво е. Като турист от провинцията говоря

    08:53 17.09.2025

  • 8 честен ционист

    13 3 Отговор
    По време на кметуването на Васко, София съвсем заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, обаче с бюджет за усвояване от 2.5млрд

    Коментиран от #14, #33

    08:54 17.09.2025

  • 9 Пуфи

    10 2 Отговор
    Пудела суфлира заучени фрази

    08:55 17.09.2025

  • 10 Кирчо и кокорчо

    12 2 Отговор
    Най добрата ни касичка, ще го уредим и него с офшорка у Люксембург

    08:57 17.09.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    10 3 Отговор
    Софето мяза на постсъветска панелна кочина!

    08:57 17.09.2025

  • 12 Този индивид

    13 2 Отговор
    е заслепен от себе си въпреки липсата на излъчване.

    08:57 17.09.2025

  • 13 книж

    8 1 Отговор
    то така всеки като си мирише собствената прдня и му мирише по хубаво от другите

    08:59 17.09.2025

  • 14 Всички улици

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    са кръстени на руски окупатори!
    Племето да си знае, кой му е Господаря!

    09:00 17.09.2025

  • 15 нннн

    8 1 Отговор
    И аз бих харесвал града си повече, ако съм му кмет.

    09:00 17.09.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    9 2 Отговор
    кое бе, че тецът вместо газ гори бо клук и медицински отпадъци от италия ли?!

    09:00 17.09.2025

  • 17 интересно

    17 1 Отговор
    Интересно, за разлика от терзиев, аз не харсвема София повече от както той е кмет, даже напротив.

    09:01 17.09.2025

  • 18 Исторически парк

    11 2 Отговор
    доворен е, че прибира 6% комисион от обществените поръчки

    09:01 17.09.2025

  • 21 Георги

    7 2 Отговор
    сега като вдигнеш и синьо-зелената зона още повече ще го захаресваш! По-мало.ум.на анкета от неговата едва ли има. Общо взето пита дали да вдигне цените 2 или 5 пъти, не че има значение какви ще са отговорите, ама да каже, че хората го искат.

    09:05 17.09.2025

  • 22 мдам

    8 1 Отговор
    аз кат започна нова работа, новата заплата също ме радва в началото

    09:07 17.09.2025

  • 23 тоя

    14 1 Отговор
    е голем майтапчия

    09:08 17.09.2025

  • 24 Е да де

    11 1 Отговор
    Ама ние не те харесваме бе!

    09:09 17.09.2025

  • 25 Фен

    10 1 Отговор
    Да я беше видял, преди да станеш кмет. Щеше да я харесаш още повече. Неможач.

    09:15 17.09.2025

  • 27 прованса мъти в столицата

    2 2 Отговор
    Добра работа, добра заплата...Нормално е.😂

    09:20 17.09.2025

  • 28 Ние,

    6 2 Отговор
    от както си кмет, изобщо не я харесваме!

    09:24 17.09.2025

  • 29 Народ

    5 0 Отговор
    Този ли обеща предизборно, че ще се грижи и за крайните квартали? Даже в централната част на Люлин тротоарите и градинките са разбити, прахоляк и мърсотия навсякъде. Не се чисти, не се мие, ръждясали, изпочупени и продънени спирки. Не оправдавам вандалите, има ги навсякъде, обаче нищо не се поддържа и не се прави. За какво ги плащаме тия данъци, бе хора?

    09:27 17.09.2025

  • 30 абе да?

    2 0 Отговор
    тоя палячо нещо се опитва да си прави реклама… софия си е все същото село както преди теб и ще бъде след теб !!!

    09:27 17.09.2025

  • 31 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Не ми се налага да съм жена. Аз съм си жена.

    09:30 17.09.2025

  • 32 хаха

    2 0 Отговор
    хахахахахаха, само можем да се смеем през зъби от яд. Толкова е хубава София напоследък. ТОлкова много светофари нацвъкаха да задръстят още движението, толкова много улици са все повече и повече разбити, толкова много биелетки и накрайници смених.. Толкова повече нерви скъсах.
    СоФия става все по-зле и все по-зле. Не знам дали е заради кмета, може би не е само той отговорен. Предполагам само аз не виждам подобренията, за които говори

    09:30 17.09.2025

  • 33 софия е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    много по-западнала от градовете които изброяваш!!! личи си че си нямаш и ни-най-малка представа какво е в русия а само тролиш от простотия

    09:30 17.09.2025

  • 34 мъкаааа

    1 0 Отговор
    откакто съм кмет в 5без5

    09:36 17.09.2025

  • 35 Кит

    0 0 Отговор
    Забележителна изява на ДС-продукта!
    Поред:

    1. Спечели изборите с лозунги да оправи лошия имидж на София, две години почти нищо не пипна, а сега се оказва, че градът, чието състояние критикуваше, вече много му харесва...Поради което явно няма и никакви намерения да разваля тази хубост!
    2. Градът бил по-добре поддържан? И това го казва, след като още в първия си сезон успя да счупи рекорда по калпаво чистене след оня леден сняг, затрупал улици и тротоари с камари от клони? Три месеца са радвахме на купчините клонаци в нашия по-добре поддържан град! От две години се радваме на поддържането / буквално/ на надлеза към Бояна. На чудото Опълченска, за пръв път чисто нов булевард се предава с монтирани кръпки по настилката!
    3. Кметът е доволен от екипа си. Но кадровите промени нямало да спрат?
    Викайте помощ, има нужда😂😂😂

    09:45 17.09.2025

