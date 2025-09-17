Васил Терзиев: Харесвам София много повече, откакто съм кмет

Много често се смята, че ние политиците можем да решим всички проблеми. Но то зависи от всички нас. Хубавите градове имат хубави общества, не само хубави тротоари и градинки. Това заяви пред bTV столичният кмет Васил Терзиев, цитиран от novini.bg.
"Всяко едно училище днес ще прецени дали денят да е учебен или ще имат други занимания", каза кметът на София.
И допълни, че харесва столицата много повече откакто той е кмет.
"Сега имам по-различни очи да гледам всичко, което сме наследили и сме положили камък по камък. Това при мен води до огромна мотивация и това, което не ми харесва, да го поправим заедно."
"Градът е по-добре поддържан", смята Терзиев.
"Аз съм доволен от екипа, който съм избрал. Кадровите промени няма да спрат", разкри кметът.
Коментира, че по-лесно управлява "невидимите процеси" по подредба на управление на София.
"Не съм имал комфорта да имам мнозинство в Столичният общински съвет. Кой какъв интерес обслужва, не знам. Моята работа е икономическият натиск да не влияе над решенията в СО."
"Не може месеци наред Барбутов и Коцев да са в ареста - без повдигнати обвинения."
Скоро се надявам да мога да обявя нов заместник-кмет. А на мястото на Никола Барбутов - няма да има нов кадър, ще има нова организация на постовете, каза Васил Терзиев.
08:46 17.09.2025
Коментиран от #4
08:47 17.09.2025
08:48 17.09.2025
До коментар #2 от "Трол":И ромите даже с каруци ги нема а метро ползват
08:48 17.09.2025
08:49 17.09.2025
08:49 17.09.2025
08:53 17.09.2025
8 честен ционист
Коментиран от #14, #33
08:54 17.09.2025
08:55 17.09.2025
08:57 17.09.2025
11 Ганя Путинофила
08:57 17.09.2025
08:57 17.09.2025
08:59 17.09.2025
14 Всички улици
До коментар #8 от "честен ционист":са кръстени на руски окупатори!
Племето да си знае, кой му е Господаря!
09:00 17.09.2025
09:00 17.09.2025
09:00 17.09.2025
09:01 17.09.2025
09:01 17.09.2025
09:05 17.09.2025
09:07 17.09.2025
09:08 17.09.2025
09:09 17.09.2025
09:15 17.09.2025
09:20 17.09.2025
09:24 17.09.2025
09:27 17.09.2025
09:27 17.09.2025
09:30 17.09.2025
СоФия става все по-зле и все по-зле. Не знам дали е заради кмета, може би не е само той отговорен. Предполагам само аз не виждам подобренията, за които говори
09:30 17.09.2025
33 софия е
До коментар #8 от "честен ционист":много по-западнала от градовете които изброяваш!!! личи си че си нямаш и ни-най-малка представа какво е в русия а само тролиш от простотия
09:30 17.09.2025
09:36 17.09.2025
Поред:
1. Спечели изборите с лозунги да оправи лошия имидж на София, две години почти нищо не пипна, а сега се оказва, че градът, чието състояние критикуваше, вече много му харесва...Поради което явно няма и никакви намерения да разваля тази хубост!
2. Градът бил по-добре поддържан? И това го казва, след като още в първия си сезон успя да счупи рекорда по калпаво чистене след оня леден сняг, затрупал улици и тротоари с камари от клони? Три месеца са радвахме на купчините клонаци в нашия по-добре поддържан град! От две години се радваме на поддържането / буквално/ на надлеза към Бояна. На чудото Опълченска, за пръв път чисто нов булевард се предава с монтирани кръпки по настилката!
3. Кметът е доволен от екипа си. Но кадровите промени нямало да спрат?
Викайте помощ, има нужда😂😂😂
09:45 17.09.2025