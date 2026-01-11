Камион катастрофира край Враца, свалят пострадал от Мусала. Лавинна опасност в планините, проходът Петрохан е отворен

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. Към момента в областта няма валежи от сняг. Частично заледени участъци има на много места по пътната мрежа, които се опесъчават.

Общо 44 машини са ангажирани с обработката и почистването на пътищата в региона. Проходът Петрохан се почиства и опесъчава от шест машини и е проходим при зимни условия. В равнинната част температурата е нула градуса, а във високите части е минус четири.

От пътното управление напомнят да се шофира с повишено внимание и със скорост съобразена с пътната обстановка.

За пътен инцидент, станал преди минути, на път I-1 (E79) в района на Врачанския язовир съобщи пътният експерт Диана Русинова, предаде ФОКС.



Товарен автомобил – влекач с прикачено полуремарке, движещ се от Ботевград в посока Монтана, е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и е попаднал в канавката.



Временно е затворена лентата в посока Монтана.



Очаква се репатриране на товарния автомобил.



Движението се регулира от Пътна полиция.



Апелираме водачите да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

Има сериозни снегонавявания в планините и вероятност да се увеличи лавинната опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите в планините варират от минус 3 до минус 11 градуса. Облачно и мъгливо е, като на места има слаб снеговалеж и духа умерен вятър.

Снежната покривка варира от пет-шест см до 30 см. През целия ден в планините ще бъде мъгливо и ще се усили вятърът, съобщиха още от ПСС.

Снощи към 20 часа е подаден сигнал за инцидент за човек с травма на крака, който се намира в заслон „Леденото езеро“ под връх Мусала. В момента има акция по свалянето му. Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение.

От ПСС съветват туристите да подходят с внимание и да имат предвид, че планината днес не е за разходки, тъй като има слаба видимост, няма пъртини и продължава да има пренос на сняг. След всеки обилен снеговалеж се повишава лавинната опасност, предупреждават от ПСС.

На терен в момента работят 61 снегорина в столицата и извършват обработване срещу заледяване в някои райони, каза на брифинг пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков.



„Ситуацията на Витоша е добра. Отворени са и двата пътя. Този за „Алеко“ беше затворен между 4:00 ч. и 6:30 ч. заради почистване и опесъчаване“, допълни той.



По думите му към момента няма установени заледявания. „Там, където все още има течове, има пуснати обработки против заледяване“, допълни Недялков.



Той отбеляза, че на места шахтите не са могли да поемат количеството вода. „На места имаше и ниски точки, където няма изградени дъждоприемни шахти и водата се събра. Имаше и други места, където от канализационната мрежа водата се върна обратно на пътното платно“, каза Недялков.



Градският транспорт върви по обичайните маршрути и няма закъснение. По думите му от 8:30 часа автобусите за Витоша се движат по разписание. „Както всеки уикенд от 10:00 ч. до 15:00 ч. пътищата ще бъдат затворени за автомобили, така че гражданите, които искат да се качат в планината, да използват градски транспорт“, допълни той.



На въпрос дали са добре почистени тротоарите в града, директорът на Столичния инспекторат поясни, че след миналия снеговалеж е имало установени нарушения, както и съставени глоби на 46 търговски обекта. „Наложените глоби са с фиш на стойност от 50 лв.“, съобщи Недялков.



„В момента снеговалежът не е в толкова голямо количество, колкото беше предният път. Ако има установени нарушения, то отново ще бъдат съставени санкции“, заяви той.



Градският транспорт в София се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В готовност за работа са били 166 снегорина. На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг. През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя.“



Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днешния ден.

Към този час ситуацията в град Батановци е спокойна, съобщи за БТА кметът на населеното място Радослав Петров.



Той поясни, че валежите в района са спрели, а още снощи е възстановена пропукалата се дига до вливането на реките Струма и Конска. Екипи и техника на община Перник са работили на място до късните часове през нощта, като, по думите на кмета, не се е стигнало до наводняване на къщи или до пострадали хора. Възстановено е и контролираното изпускане на язовир „Студена“.



Спокойна е ситуацията и в село Ярджиловци. Там придошлата река Конска е заляла мост и градини в Паункова махала, но към момента реката вече се е прибрала в коритото си и няма наводнени къщи.

Специализирана техника се включи в разчистването на свлачището край село Широка лъка, каза за БТА Марин Кушев - директор на Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Скалната маса се срути снощи и изцяло затвори републиканския път Смолян - Девин.



На място е пристигнал 30-тонен верижен багер, с помощта на който земната маса се товари на камиони и се извозва.



До освобождаване на пътното платно обходният маршрут е Смолян - Чепеларе - Асеновград - Кричим - Девин и обратно.



Остава забраната за преминаване на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" заради снегопочистване, посочи за БТА дежурният в ОПУ.



През нощта са разчистени паднали камъни по пътя Рудозем- Смилян.



Пътните настилки в област Смолян са мокри, по високите части на Родопите - със сняг.

Пътищата в Плевенска област са проходими при зимни условия, предаде БНР. Падналият сняг е около 7 сантиметра. Няма населени места без ток.



Областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев поддържа връзка с всички институции, които имат отношение към зимната обстановка и нормализиране на ситуацията при необходимост. Към момента няма проблеми, каза областният управител Мартин Мачев за БНР:



"Към момента снежната покривка в областта е между 5 и 7 cм. Няма проблеми с електрозахранването в населените места. Републиканската пътна мрежа се почиства и опесъчава. Пътищата са проходими при зимни условия. Ситуацията се следи постоянно. Призовавам водачите да шофират внимателно и съобразено със зимната обстановка".



На разположение са общо 139 снегопочистващи машини, от които 52 комбинирани и 63 снегорина. Осигурени са достатъчни количества сол и пясък, като 2 пъти в денонощието се извършват обходи на пътната мрежа. На определени места се монтират и елементи против снегонавявания".

Пътищата във Варна и региона са проходими при зимни условия, съобщиха от Областно пътно управление, предаде БНР.



Снощи 32 машини са почиствали от сняг пътните участъци, няма затворени или непроходими пътища.



Снеговалежът е спрял, вятърът е бил по слаб от предвиденото в прогнозите, което е допринесло за по- бързото овладяване на ситуацията. С оглед ниските температури, пътищата се обработват срещу заледяване.

В Разградска област пътищата са проходими при зимни условия. Няма въведени ограничения за движението на моторни превозни средства, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление. На терен работят 16 машини, които почистват и обработват републиканската пътна мрежа.



Температурите в региона са отрицателни – между минус 4 и минус 8 градуса, като в момента вали слаб сняг. Дежурният в пътното управление добави, че снежната покривка е минимална, до 10-15 сантиметра на отделни места.



По негова информация през изминалото денонощие не са постъпвали сигнали за закъсали автомобили или инциденти. От Областното пътно управление призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и с автомобили, оборудвани за зимни условия.



Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия и не е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Ришкият проход е отворен, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщиха за БТА от Областно пътно управление - Шумен.



От 19:00 ч. вчера до 7:00 ч. тази сутрин 34 снегопочистващи машини са работили на терен в областта. В периода са постъпили и са обработени три сигнала за принудително спрели автомобили. Няма постъпили сигнали за снегонавявания и сигнали за паднали на пътя дървета. Температурите към 5:00 ч. са били от минус 2 (във Върбица) до плюс 4 градуса (в Нови пазар), добавиха от пътното управление.



Както БТА съобщи, 19 снегопочистващи машини работиха в област Шумен на терен от 19:00 ч. на 8 януари до 7:00 ч. на 9 януари.

В Ловешка област пътищата са опесъчени и са проходими при зимни условия, съобщи за БТА инж. Георги Генов, директор на Областно пътно управление – Ловеч. Той добави, че няма проблемни участъци, 90 процента от пътната мрежа е почистена до асфалт. В региона работят близо 30 машини на фирмите за зимно поддържане.



За превозни средства над 12 тона остават затворени Троянският проход и пътят Шипково – Рибарица.



В цялата област вали слаб сняг. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за силен вятър, сняг и опасност от поледици за Ловешка област.



Трафикът е интензивен на контролно-пропускателените пунктове (ГКПП) на границата с Турция - "Капитан Андреево и "Лесово" за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 06:00 часа.



На границата с Гърция е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи заради стачни действия на гръцка територия, предупреждават от "Гранична полиция".



На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.



Движението е нормално на всички гранични пунктове със Сърбия.



Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния.

Общо 51 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 114 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При инцидент е пострадал един човек.



В областния противопожарен център в Силистра през нощта срещу събота е получен сигнал за горяща постройка в града. Пожарът е ликвидиран от два пожарни автомобила, като при пристигане на адреса е установено, че гори гараж, който е долепен за къща. Пострадал е мъж на 51 г. с изгаряне по лявата ръка, получено при опит да гаси. Той е откаран за до болницата в Силистра за лечение.



В 09:21 ч. в събота във варненско звено на противопожарната служба е получен сигнал пожар в хотел в града. Хотелът се реновира и е неработещ. Пожарът е погасен от два пожарни автомобила.



В 18:43 ч. същият ден в РДПБЗН-Русе е получен сигнал за пожар в къща в с. Николово, общ. Русе. Пожарът е изгасен от пет пожарни автомобила.



С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 10 в жилищни сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки и др.



Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара.



Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции.



Лъжливите повиквания са пет.

Един човек е загинал, а 10 са ранени при осем катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си, предаде БТА.



В София са регистрирани 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали и ранени.



От началото на месеца са станали 123 катастрофи с 14 загинали и 155 ранени.



При сравнение с реалните данни за загиналите - 12 през същия период на 2025 г., се отчитат двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., се посочва още в информацията.