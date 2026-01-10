Над 50 сигнала за паднали клони са реагирали аварийните екипи на СО

На 52 сигнала за завирявания и паднали клони на дървета са реагирали екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община, съобщиха от пресцентъра на столичната администрация, цитирани от БНР.

Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден. В готовност са 166 снегопочистващи машини за почистване на улици и булеварди, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване.

Във връзка с прогнозата за валежи от сняг, понижение на температурите и създаване на условия за заледяване, дежурните екипи на Общината продължават да следят обстановката, допълниха от пресцентъра.

На планинските пътища на Природен парк "Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг. Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата, информираха също от общината.