Над 50 сигнала за паднали клони са реагирали аварийните екипи на СО

На 52 сигнала за завирявания и паднали клони на дървета са реагирали екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община, съобщиха от пресцентъра на столичната администрация, цитирани от БНР.
Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден. В готовност са 166 снегопочистващи машини за почистване на улици и булеварди, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване.
Във връзка с прогнозата за валежи от сняг, понижение на температурите и създаване на условия за заледяване, дежурните екипи на Общината продължават да следят обстановката, допълниха от пресцентъра.
На планинските пътища на Природен парк "Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг. Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата, информираха също от общината.
1 Опааа
19:30 10.01.2026
2 оня с питон.я
Коментиран от #6
19:31 10.01.2026
3 това е
19:43 10.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами клончето
Пак протест !
20:05 10.01.2026
6 За съжаление
До коментар #2 от "оня с питон.я":това не е нещо ново. Шахтите не се почистват от години
20:36 10.01.2026
7 Някой
20:39 10.01.2026