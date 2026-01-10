Новини
Над 50 сигнала за паднали клони са реагирали аварийните екипи на СО

10 Януари, 2026 19:25 665 7

Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта

Над 50 сигнала за паднали клони са реагирали аварийните екипи на СО - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На 52 сигнала за завирявания и паднали клони на дървета са реагирали екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община, съобщиха от пресцентъра на столичната администрация, цитирани от БНР.

Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден. В готовност са 166 снегопочистващи машини за почистване на улици и булеварди, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване.

Във връзка с прогнозата за валежи от сняг, понижение на температурите и създаване на условия за заледяване, дежурните екипи на Общината продължават да следят обстановката, допълниха от пресцентъра.

На планинските пътища на Природен парк "Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг. Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата, информираха също от общината.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    5 0 Отговор
    Заглавието е недомислица!

    19:30 10.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    4 1 Отговор
    Червената Василка реши да краде от парите за почистване и листата запушиха отводнителните шахти. Младата комунистическа смяна след 1989 се оказа за боклука.

    Коментиран от #6

    19:31 10.01.2026

  • 3 това е

    2 0 Отговор
    само една трийста от планините в държавата. Този град също. Нямате ли чувство за мярка.

    19:43 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами клончето

    1 0 Отговор
    ако удари някое кученце?
    Пак протест !

    20:05 10.01.2026

  • 6 За съжаление

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    това не е нещо ново. Шахтите не се почистват от години

    20:36 10.01.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    да е видял през пролетта да се почистват сухи клони или да се подрязват дървета. Иначе има ирма "Озеленяване", но за какво се плащат заплати не е ясно

    20:39 10.01.2026

