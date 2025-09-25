Токаев: Казахстан е готов да предостави платформа за среща Путин-Зеленски, но не и посредничество в преговорите

Казахстан е готов да предостави платформа за преговори между Русия и Украйна, но не вижда себе си като посредник между тях, заявява президентът Касим-Жомарт Токаев, предаде Газета. Ру, цитирана от ФОКУС.

Токаев определя войната в Украйна "изключително сложен конфликт" и изразява мнение, че "историческите дискусии" възпрепятстват решаването на "териториалните въпроси".

По-рано Казахстан беше предложен от украинския президент Володимир Зеленски като платформа за преговори. Кремъл отговори, че Киев е предложил "огромен брой страни" за среща на лидерите и "първо се е съсредоточил не върху Казахстан, а върху онези страни, които са абсолютно неприемливи" за Руската федерация.