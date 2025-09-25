Новини
България »
Димитър Маринов: В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични

Димитър Маринов: В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични

25 Септември, 2025 19:09 402 7

  • димитър маринов-
  • аптеки-
  • лекарства-
  • нзок

Все още само 14 области в страната имат денонощна аптека, работеща с договор със Здравната каса, като осем от тях са единствените денонощни аптеки на територията на съответната област

Димитър Маринов: В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Мисли за здравето, мисли за магистър-фармацевта“ – това е мотото на Световния ден на фармацевта през 2025. С него се подчертава, че аптека без магистър-фармацевт носи риск за здравето, като подкопава качеството и безопасността на грижите, заплашва оптимизацията на лекарствената терапия и излага на риск доверието в здравеопазването. По повод днешния празник Българският фармацевтичен съюз организира среща, на която постави фокус върху отношенията между съсловната организация и държавните институции и постави въпроса "Слуша ли властта експертното мнение на фармацевтите при взимане на управленски решения и иска ли въобще да го чува?“.

Магистър-фармацевтът Димитър Маринов - председател на УС на Българския фармацевтичен съюз, обясни, че в момента има намерения за промяна в нормативната уредба, които са с потенциал да създадат опасност за достъпа на пациентите до лекарства. По думите му в Народното събрание е внесен проект за промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с условията и реда, указващи работата на аптеките и заплащането от страна на Националната здравноосигурителна каса.

"В последните години, благодарение на това договаряне, ние развихме много добри практики. Наложихме електронните рецепти съвместно с Касата. Съвместно заложихме предварителният превантивен контрол, който спестява много работа и санкции към лекарите и към фармацевтите. Много повече аптеки вече искат да работят със Здравната каса. И сега се предлага да се върнем към периодите отпреди 2008 г.“, посочи Димитър Маринов пред БНР.

По думите му, в България цените на лекарствените продукти остават ниски.

"Ние имаме много строго изискване при регистрация на лекарствен продукт, когато той получава цена – в България да бъде регистрирана най-ниската възможна цена, която е регистрирала същата компания в други девет референтни европейски държави“, каза магистър-фармацевт Маринов.

Към 1 януари тази година в България наситеността с брой фармацевти е 9,9 на 10 хиляди души, което е с 26% над стойностите в ЕС. Тревожен факт, който отбелязват от съсловната организация е, че от подадените заявления за разкриване на аптеки в населени места с над 10 хиляди души население са 72%, а в малките населени места са едва 28%.

В България има 3233 аптеки, от които 209 са болнични. По брой аптеки на глава от населението страната ни е на четвърто място след Кипър, Гърция и Испания. Аптеките ни обаче са неравномерно разположени на територията на страната, отбеляза още Димитър Маринов.

"Аптеките в България са концентрирани в големите населени места, около големи болници и медицински центрове, защото там има потребление. Аптеките в България се издържат от оборот, отстъпки и т.н.", обясни магистър-фармацевт Маринов.

Все още само 14 области в страната имат денонощна аптека, работеща с договор със Здравната каса, като осем от тях са единствените денонощни аптеки на територията на съответната област. Това сочат данните на Българския фармацевтичен съюз към днешния 25 септември.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Продават всякакви боклуци и глупаците купуват ли купуват.

    Коментиран от #6

    19:11 25.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Аз в аптека съм влизал само веднъж, и то защото така се бях напил, че я обърках с кръчмата.

    19:13 25.09.2025

  • 3 Гост

    0 1 Отговор
    Аптеки и фризьорски салони у секи блок по 2-3 броя.

    19:14 25.09.2025

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    За какво ми е аптека в 3 часа нощем??

    То презервативии ракия има и в нон-стопа до нас!

    19:16 25.09.2025

  • 5 видял

    0 0 Отговор
    Цените на лекарствата в нашите аптеки ,гонят цените на дрогата !

    19:17 25.09.2025

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Чoвeк нe e бeзпoмoщeн пoлзвaтeл нa мeдицинcки уcлуги.
    Чoвeшкият oргaнизъм e eднa cлoжнa cиcтeмa c гoлeми възмoжнocти зa caмoрeгулирaнe, нo зa бeдa, ниe нeпрeкъcнaтo нaрушaвaмe бaлaнca кaтo бoгoтвoрим дoктoритe и ce ocлaнямe нa фaрмaцeвтичнaтa прoмишлeнocт нa кoятo вcъщнocт cмe крaйнoтo звeнo.
    "Рeчe Бoг: дa cътвoрим чoвeк пo Нaш oбрaз, (и) пo Нaшe пoдoбиe" (Бит. 1:26), нo ce иcкa CМEЛOCТ зa дa пoвярвaш.

    19:17 25.09.2025

  • 7 Морис

    0 0 Отговор
    Аз искам във всички Аптеки цените да са еднакви . Както водата в Гърция .

    19:21 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове