Истината зад хилядите пациенти, които едновременно се намирали в казина и в болници

30 Декември, 2025 14:10 760 15

По време на хоспитализация могат да се извършат консултации и изследвания, които или не се заплащат от НЗОК в извънболничната медицинска помощ, или трябва да се чака за тях (заради месечните лимити на направленията), или не могат да бъдат извършени за толкова кратко време

Истината зад хилядите пациенти, които едновременно се намирали в казина и в болници - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Вчера НЗОК съобщи, че е открила хиляди пациенти, които едновременно се намирали в казина и били хоспитализирани.

Съществува една заблуда, че повечето от тях въобще не са знаели за факта, че са приети в болница и че това е станало без тяхно знание.

За това предупреди във "Фейсбук" д-р Мария Шаркова-адвокат по медицинско право.

Със сигурност има и такива случаи - в нашата кантора сме се занимавали с няколко фрапиращи случая.

Например две деца бяха "лекувани" от пневмония над 10 пъти, докато всъщност са си у дома, ходят на детска градина и училище и родителите нямат никаква представа, че през това време децата им се водят в болница. Друго дете се се оказало пациент на психиатрично отделение в продължение на 45 дни без родителите му да знаят. В този случай редовната проверка на здравното досие от пациента може да помогне за намаляване броя на такива злоупотреби.

В по-голямата част от случаите обаче подобни фалшиви хоспитализации се случват със съгласието на пациента.

Основната причина - достъпът до болнична помощ е много по-лесен от достъпа до извънболнича медицинска помощ.

По време на хоспитализация могат да се извършат консултации и изследвания, които или не се заплащат от НЗОК в извънболничната медицинска помощ, или трябва да се чака за тях (заради месечните лимити на направленията), или не могат да бъдат извършени за толкова кратко време.

Такива са и случаите с пациенти, които нямат възможност да си осигурят домашна грижа, а се нуждаят от смяна на превръзки, поставяне на инжекции и други дейности, които спокойно могат да се осъществяват у дома или в извънболничната помощ, но няма условия за това или нямат достъп.

Не са редки и хоспитализациите по чисто социални причини —

когато пациентът няма възможност да получава необходимата грижа в извънболнична медицинска помощ и болницата играе роля на "заместваща" липсващите социално-здравни грижи в общността.

В други случаи пациентите са убеждавани от персонала, че състоянието им изисква хоспитализация, макар реално да е възможно лечение и в условията на извънболнична медицинска помощ. В тези случаи хоспитализацията отново се осъществява със знанието на пациента, но той не е информиран за реалното си състояние и за алтернативните възможности.

Всички тези случаи не могат да бъдат предотвратени със смс-и, алармиращи за хоспитализации, нито с контрол от страна на пациента. Определено проблемът няма да се реши и като вдигнем здравната осигуровка - подгряването за което тече от няколко месеца.

Причините за тези аномалии се коренят в сериозни дисбаланси и липси на здравната ни система.

Това, което не се разбира съвсем от пациентите, че когато се съгласяват да участват в подобни "схеми", се създава електронен здравен запис за тях и всички вписани диагнози остават в тяхното здравно досие. Същото се случва и когато хоспитализацията е осъществена без тяхно знание и съгласие. Това може да се окаже проблем при сключване на застрахователни договори да речем, както и във всички случаи, в които по някаква причина се предоставят данни за здравословното състояние на съответното лице.

В последния случай субектът на данни има право да поиска коригиране на неточни данни и право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), което включва премахване на неверни, неточни, непълни или вече ненужни данни, без излишно забавяне, според GDPR.

Такова искане може да бъде отправено до Националната здравноинформационна система, до НЗОК и до самото лечебно заведение.

* Заглавието е на ФАКТИ.


България
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    НЗОК след подобни разкрития е редно да се закрие.

    14:11 30.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Миналата година ми предлагаха да лежа три дни в болница за 500 лв.

    Коментиран от #5

    14:12 30.12.2025

  • 3 ЛОШО е

    1 0 Отговор
    че по ЧОВЕЦИТЕ от горе описаните комбинации, няма как да са били из игралните зали. Това е друга далавера. НЕ е онази...

    14:18 30.12.2025

  • 4 Горски

    5 1 Отговор
    Да проверят телковете. Да вдигнат санкциите за неистински частни документи на 6 г и тогава ще видите колко бързо ще се наредят някой неща и лекари ще полагат труд в затвора. Много крадат. А чрез телковете прекаляват, хора с джипове по 1оо ооо лева с безплатни зони за паркиране. Между казината и фалшивите хоспитализации. Публична тайна е,че в болниците те пускат да си ходиш преди да ти е изтекла клиничната пътека. Това е масова практика, която се прави под предлог, че било по-добре за болния да си е вкъщи отколкото в контролираната среда на болницата, където ти се водиш преди да те изпишат.

    14:19 30.12.2025

  • 5 И какво

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лежа ли?

    Коментиран от #9, #14

    14:19 30.12.2025

  • 6 Това е работа на ГЕРБ.

    3 2 Отговор
    По този и други начини ни източват.

    14:19 30.12.2025

  • 7 Геноцид

    1 0 Отговор
    Бях в казино и спечелих 100 хиляди лева. Веднага от казиното ме изпратиха в болницата и ми ги взеха!

    14:20 30.12.2025

  • 8 решението като в Германия

    2 0 Отговор
    НЯКОЛКО браншови здравни каси и да се борят помежду си за осигуровките на хората. А болниците да се борят за парите на здравните каси предлагайки качество на услугите.

    14:22 30.12.2025

  • 9 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво":

    Ти за 500лв би ли приел да изкараш 3 дни на грижите на д-р Цветеслава Гълъбова?

    14:22 30.12.2025

  • 10 Цензура

    0 0 Отговор
    Така ще е, докато никой източващ здравната каса не е получил ефективна присъда !!!

    14:25 30.12.2025

  • 11 Дигитален концлагер

    0 1 Отговор
    Бяхте предупредени за дигиталния концлагер. Скоро време очаквайте тол системата и за чекиране на билети да ви лови по работно време и да ви намалява пенсията.

    Коментиран от #12

    14:26 30.12.2025

  • 12 верно и

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дигитален концлагер":

    И няма да имате никакъв начин да осчетоводите парите от тролене.

    14:28 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мани го,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво":

    Тоя лежи само под полата на Мутро...анова !

    14:33 30.12.2025

  • 15 Тома

    0 0 Отговор
    Докторите крадат пари от здравната каса но и раздават на политици прокурори съдии и ченгета за да им е мирна главата и никой да не ги закача

    14:35 30.12.2025

