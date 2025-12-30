Новини
България »
Над 7 млн. лв. е платила НЗОК за фалшиви хоспитализации

Над 7 млн. лв. е платила НЗОК за фалшиви хоспитализации

30 Декември, 2025 13:07 1 045 37

  • нзок-
  • болници-
  • фалшиви хоспитализации-
  • казино-
  • пациенти

Справката обхваща близо 90% от лечебните заведения, които имат договори с Касата за болнична помощ

Над 7 млн. лв. е платила НЗОК за фалшиви хоспитализации - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сумата, изплатена за хоспитализации, вероятно надхвърля 7 млн. лева, като в нея не са включени разходите за медицински изделия и лекарствени продукти, които ще бъдат изчислени допълнително след приключване на проверките. Това заяви подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров във връзка с проверка на сигнали за непълни или неосъществени хоспитализации на здравноосигурени лица, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Данните се базират на съпоставка между регистрирани посещения в реални, наземни игрални зали и казина, отчетени от Националната агенция за приходите (НАП) чрез документ за самоличност и информацията за началото и края на хоспитализациите в информационните системи на НЗОК. Това позволява с висока степен на достоверност да се идентифицират времеви и персонални несъответствия.

Справката обхваща близо 90% от лечебните заведения, които имат договори с НЗОК за болнична помощ, като не са включени единствено най-малките болници с минимален прием на пациенти. Предварителният анализ показва зависимост между броя на хоспитализациите и броя на установените несъответствия, което свидетелства за неблагоприятно явление, свързано с поведението на определена категория пациенти. Анализът също показва, че има случаи, при които няма как пациентът самоволно да напусне лечебното заведение, тъй като отчетените клинични пътеки или протоколи са свързани с тежки състояния и индикации, вероятно свързани и с интензивно лечение, съобщиха от Здравната каса.

На този етап НЗОК не прави изводи за вина, измами или организирани схеми. Данните са основание за започване на проверки, които ще изяснят всички факти и обстоятелства по всеки отделен случай, допълниха от Касата.

Заключения за нарушения и санкции ще бъдат правени едва след приключване на проверките. Целта на предприетите действия е защита на публичния ресурс и подобряване на контрола с възможностите, които дава централизацията на електронните системи, подчерта проф. Мавров.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо

    9 15 Отговор
    Слаба ракия. Радев ги дава на Турция за една седмица.

    13:09 30.12.2025

  • 2 регламент

    24 0 Отговор
    Да си ги удържи от раздадените бонуси, а при отказ - по съдебен ред.

    13:12 30.12.2025

  • 3 Кирил

    14 0 Отговор
    Това за деня предполагам само?

    13:17 30.12.2025

  • 4 Име

    12 2 Отговор
    За 2026 желаем на всички само Фалшиви хоспитализации!

    Коментиран от #26

    13:18 30.12.2025

  • 5 Орел

    20 1 Отговор
    Над 80% от хоспитализациите са фиктивни, т.е. фалшиви. Справка - всеки втори гражданин.

    Коментиран от #25

    13:18 30.12.2025

  • 6 РЕФОРМА

    13 1 Отговор
    Да проверят телковете. Да вдигнат санкциите за неистински частни документи на 6 г и тогава ще видите колко бързо ще се наредят някой неща и лекари ще полагат труд в затвора. Много крадат. А чрез телковете прекаляват, хора с джипове по 1оо ооо лева с безплатни зони за паркиране. Не плащат винетки и какво ли не. Освен това по този начин чистачки с по 1000 заплата + телк става много и не може да им възлагаш тежка работа. Изкривиха всичко. Да разделят тези плащания от пенсионната система. Другото е безплатен обяд което само по себе си не е лошо но стимулира мързела. А истински зле които са нищо.

    13:24 30.12.2025

  • 7 Нещо не мога да разбера връзката

    11 2 Отговор
    Между казината и фалшивите хоспитализации. Публична тайна е,че в болниците те пускат да си ходиш преди да ти е изтекла клиничната пътека. Това е масова практика, която се прави под предлог, че било по-добре за болния да си е вкъщи отколкото в контролираната среда на болницата, където ти се водиш преди да те изпишат.

    13:25 30.12.2025

  • 8 Азззззззз

    21 0 Отговор
    А за фалшив парламент колко платихме?

    13:25 30.12.2025

  • 9 Гост

    17 1 Отговор
    Фалшиви, но принудителни. За да източват Касата болниците принуждават. пациентите да да стоят там от 8 до 16 часа ,след което ги пращат вкъщи да преспят там. Това е престъпление, но е възприето вече повсеместно и се смята за законно.

    13:26 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома

    17 1 Отговор
    Малко са хванали защото там се крадат милиарди от бялата мафия

    13:27 30.12.2025

  • 12 Цвете

    10 0 Отговор
    ТОВА СЕ КАЗВА КРАЖБА ЗА ВСИЧКИ НАС БЪЛГАРИТЕ, КОИТО СИ ВНАСЯМЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО ЗДРАВНАТА ВНОСКА.ДАЙТЕ ПОКАЖЕТЕ ГИ ТЕЗИ КРАДЦИ ДА ГИ ВИДИМ НИЕ. ЩО ЗА НАГЛОСТ? ЗДРАВНАТА КАРТА ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОВА КОЩУНСТВО ЗА НАС ОТНОВО. МИСЛЕТЕ ЗА ОТ НОВАТА 2026 ГОДИНА. ОБЕЗАТЕЛНО .🎄🌹💯🇧🇬🇧🇬💯❤️🌹🎄🍷🌹❤️💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:29 30.12.2025

  • 13 Питам аз

    8 0 Отговор
    защо, като са фалшиви са полатени?

    13:32 30.12.2025

  • 14 Ами сега?

    10 0 Отговор
    Веднага в ареста!
    Без милост!

    13:33 30.12.2025

  • 15 Конделини

    12 0 Отговор
    Лъжа е, милиарди са. Само че всички крадат и не си признават

    13:33 30.12.2025

  • 16 Ало,сайта?

    10 0 Отговор
    Тези сега, хвалят ли се или се оплакват?

    13:35 30.12.2025

  • 17 Това на фона на над 10 милиарда лв бюдж

    10 0 Отговор
    ...бюджет е капка в морето, обураните българи доплащат почти още толкова милиарда от джоба си към НЗОК, къде са тия 20 милиарда лева бе!?! Нито оборудвани болници, мизерия, мухъл, липса на персонал, затварящи отделения и болници в провинцията! Територия не на сомалийските, а на гробарско- дпс- атаките fashisti престъпни.. сега ще видим тоталния крах с тия пирамидни биткоини, пардон евра- нива схема за намаляване на заплати и пенсии двойно и за увеличаване двойни, тройно и нагоре на всички цени....по- зле е от газова камера

    13:39 30.12.2025

  • 18 капка в морето

    4 0 Отговор
    има още 8 милиарда за усвояване

    13:40 30.12.2025

  • 19 СЕДЕМ НЕ

    10 0 Отговор
    Седемстотин милиона. Тази каса Е КАСИЧКА НА ПОЧТИ ВСИЧКИ БОЛИ БОЛНИЦИ. ЛЕКАРИТЕ ШЕФЧЕТА СА МИЛИОНЕРЧЕ ТА. Айде .. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ.

    13:44 30.12.2025

  • 20 Въпрос към НЗОК

    7 0 Отговор
    Всички знаем, че при влизане и излизане от болница задължително се регистрира всеки пациент с лична карта. На специално устройство. Може ли някой да отговори, като как точно се случва това, хем да е чекирано, че пациентът е в болница- чек при влизане, чек при излизане, хем той да е в същото време в казино, евентуално възможно е никога да не е помирисвал болница? Възможно ли е, позволяват ли тези устройства да се извърши чекиране без лична карта, без човек да знае, и ако да, защо и как??? В единия случай пациентите са също толкова виновни, защото позволяват с тяхно знание и съдействие да се точат пари. Отделен е въпросът, че е възможно пациент да е регистриран при хоспитализация и дехоспитализагция, но е излизал извън болницата по свое усмотрение, когато си поиска. И тук възниква друг въпрос - имал ли е изобщо нужда от болнично лечение, след като се намира в казино? Въпроси много, отговорите предстоят

    13:49 30.12.2025

  • 21 Интересно е друго

    8 0 Отговор
    Тези 3890 са само хората, които са били в казино по време, когато са се водили в болницата. А всички останали, които не са посещавали казино, а също не са били в болницата, а са се водили там??? За тях как и какво? Нищо! Сега е необходимо всички установени пациенти да декларират писмено къде са били точно. И знаете ли какво ще декларират? Че са били в болницата, ето това ще стане. Можете ли да познаете защо?

    13:55 30.12.2025

  • 22 ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХ

    1 1 Отговор
    Данните се базират на съпоставка между регистрирани посещения в реални, наземни игрални зали и казина, отчетени от Националната агенция за приходите (НАП) чрез документ за самоличност и информацията за началото и края на хоспитализациите в информационните системи на НЗОК.
    НАУЧЕТЕ СЕ ДА КОПИ ПЕЙСТВАТЕ ГРАМОТНО

    Коментиран от #24

    13:58 30.12.2025

  • 23 Да питам,

    4 0 Отговор
    Къде е анализ на данните по лечебно заведение, отделение, брой дни и т.н. И най-важното, кой е директорът на тази болница и какви санкции е понесъл?? Останалото са празни приказки.

    14:04 30.12.2025

  • 24 Разяснявам

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХ":

    В казината посетителите се завеждат в системата, която е свързана с НАП с ЕГН, дата и час. В болниците е същото - регистрация с лична карта при влизане и излизане. И когато от двете системи се направи засечка, лъсва цялата работа. Обаче това не е от днес, защо точно сега ги направиха тези съпоставки? Интересно е накрая какво ще излезе, да не се окаже нещо съвсем различно!?

    14:08 30.12.2025

  • 25 Паисий е жив

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Орел":

    По твой сметки 80% са фиктивни, което се равнява на 50% от населението на България, демек 100% от хоспитализациите се равняват на 60% от населението на България. Демек, 3,7 млн българи влизат в болница на година? Хахахаххаааа. О! Но е, не се бях смял така от бая време.

    14:08 30.12.2025

  • 26 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Има хора, които не са съгласни!

    14:11 30.12.2025

  • 27 Крайно време е

    3 0 Отговор
    НЗОК да скъса договорите с частните лечебни заведения. Който е имал пари да инвестира в болница да си търси богати пациенти, които да плащат по пазарни цени и без помощта на Касата

    14:14 30.12.2025

  • 28 604

    0 0 Отговор
    Пхахахахя...те политиците крадът най малко...

    14:21 30.12.2025

  • 29 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА СЕ КАЗВА КРАЖБА ЗА ВСИЧКИ НАС БЪЛГАРИТЕ, КОИТО СИ ВНАСЯМЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО ЗДРАВНАТА ВНОСКА.ДАЙТЕ ПОКАЖЕТЕ ГИ ТЕЗИ КРАДЦИ ДА ГИ ВИДИМ НИЕ. ЩО ЗА НАГЛОСТ? ЗДРАВНАТА КАРТА ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОВА КОЩУНСТВО ЗА НАС ОТНОВО. МИСЛЕТЕ ЗА ОТ НОВАТА 2026 ГОДИНА. ОБЕЗАТЕЛНО .🎄🌹💯🇧🇬🇧🇬💯❤️🌹🎄🍷🌹❤️💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:21 30.12.2025

  • 30 Дигитален концлагер

    1 0 Отговор
    Бяхте предупредени за дигиталния концлагер. Скоро време очаквайте тол системата и за чекиране на билети да ви лови по работно време и да ви намалява пенсията.

    14:25 30.12.2025

  • 31 Пешо

    0 0 Отговор
    Къде отидоха системите за пръстови отпечатъци на Москов и колко пари потънаха там .

    14:27 30.12.2025

  • 32 Как така?

    1 0 Отговор
    А с какво право НАП съпоставя лични данни на хората? По кой закон или наредба имат право или задължение да го правят?

    14:28 30.12.2025

  • 33 Ами...

    1 0 Отговор
    Бълха ги е ухапала
    Какви 7 млн. бре?
    Ами те поне десетки шефове на болници вземаха по 500000 1000000 млн. Заплати бре...
    Мижем да те лажем

    14:29 30.12.2025

  • 34 Защо няма статистика от НАП

    1 0 Отговор
    Колко ДЕПУТАТИ са били пред рулетката и са получавали заплата?

    14:29 30.12.2025

  • 35 Обективен

    0 0 Отговор
    Тази новина не е вярна!
    Ако сумата е 70 мил.лева минимум, това е вярно!

    14:31 30.12.2025

  • 36 Албано

    0 0 Отговор
    Докторите също въртят топчето в работно време

    14:31 30.12.2025

  • 37 Не разбирам, посредното изхвърляне

    0 0 Отговор
    Нищо незаконно няма в това. Хоспитализация не означава затвор или пълна имобилизация. Хоспитализираните имат всички граждански права, дори гласуват ако не знаете. Но вижте държавата как ви следи!

    14:35 30.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове