Над 7 млн. лв. е платила НЗОК за фалшиви хоспитализации

Сумата, изплатена за хоспитализации, вероятно надхвърля 7 млн. лева, като в нея не са включени разходите за медицински изделия и лекарствени продукти, които ще бъдат изчислени допълнително след приключване на проверките. Това заяви подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров във връзка с проверка на сигнали за непълни или неосъществени хоспитализации на здравноосигурени лица, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.
Данните се базират на съпоставка между регистрирани посещения в реални, наземни игрални зали и казина, отчетени от Националната агенция за приходите (НАП) чрез документ за самоличност и информацията за началото и края на хоспитализациите в информационните системи на НЗОК. Това позволява с висока степен на достоверност да се идентифицират времеви и персонални несъответствия.
Справката обхваща близо 90% от лечебните заведения, които имат договори с НЗОК за болнична помощ, като не са включени единствено най-малките болници с минимален прием на пациенти. Предварителният анализ показва зависимост между броя на хоспитализациите и броя на установените несъответствия, което свидетелства за неблагоприятно явление, свързано с поведението на определена категория пациенти. Анализът също показва, че има случаи, при които няма как пациентът самоволно да напусне лечебното заведение, тъй като отчетените клинични пътеки или протоколи са свързани с тежки състояния и индикации, вероятно свързани и с интензивно лечение, съобщиха от Здравната каса.
На този етап НЗОК не прави изводи за вина, измами или организирани схеми. Данните са основание за започване на проверки, които ще изяснят всички факти и обстоятелства по всеки отделен случай, допълниха от Касата.
Заключения за нарушения и санкции ще бъдат правени едва след приключване на проверките. Целта на предприетите действия е защита на публичния ресурс и подобряване на контрола с възможностите, които дава централизацията на електронните системи, подчерта проф. Мавров.
Без милост!
НАУЧЕТЕ СЕ ДА КОПИ ПЕЙСТВАТЕ ГРАМОТНО
До коментар #22 от "ТОВА НЕ ГО РАЗБРАХ":В казината посетителите се завеждат в системата, която е свързана с НАП с ЕГН, дата и час. В болниците е същото - регистрация с лична карта при влизане и излизане. И когато от двете системи се направи засечка, лъсва цялата работа. Обаче това не е от днес, защо точно сега ги направиха тези съпоставки? Интересно е накрая какво ще излезе, да не се окаже нещо съвсем различно!?
25 Паисий е жив
До коментар #5 от "Орел":По твой сметки 80% са фиктивни, което се равнява на 50% от населението на България, демек 100% от хоспитализациите се равняват на 60% от населението на България. Демек, 3,7 млн българи влизат в болница на година? Хахахаххаааа. О! Но е, не се бях смял така от бая време.
До коментар #4 от "Име":Има хора, които не са съгласни!
Какви 7 млн. бре?
Ами те поне десетки шефове на болници вземаха по 500000 1000000 млн. Заплати бре...
Мижем да те лажем
Ако сумата е 70 мил.лева минимум, това е вярно!
