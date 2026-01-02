Важните новини във ФАКТИ на 02.01.2026 г.

Клиент блокира каса в „Кауфланд“ заради ресто в евро

Скандал избухна в хипермаркет „Кауфланд“ в Горна Оряховица днес, 2 януари, само ден след официалното въвеждане на еврото в България. Клиент, представящ се за член на организацията „29 народен контрол“, блокира една от касите, отказвайки да приеме рестото си в новата национална валута.

Много семейства ще останат без детски надбавки

Част от семействата ще останат без детски в следващите месеци заради увеличената минимална заплата и липсата на бюджет.



Проблемът е, че прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче имаме нова минимална заплата - 620,20 евро, а стар праг.



Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро, пише "Сега". Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.



Стари са и размерите на всички семейни помощи. Размерът на детските надбавки изглежда така в евро:



1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;



2. за семейство с две деца – 56,25 евро;



3. за семейство с три деца – 84,37 евро;



4. за семейство с четири деца – 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.



За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.



Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.



Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.



Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:



1. едно дете – 3067,75 евро;



2. две деца – 6135,50 евро;



3. три и повече деца – 9203,25 евро.



За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.

Доц. Стефановски: Над 70 хил. рецепти са отпуснати в първите два дни на 2026 г.

Над 70 хил. рецепти са отпуснати в първите два дни на 2026-та година.

Земетресение разлюля Благоевградско

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 16:10 ч. днес на 13,8 км от Симитли, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото

Във връзка с появила се публична обява в обект на компанията в гр. Бургас, ръководството на „Бохемия“ заявява категорично, че тя е поставена без знанието и одобрението на управлението и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.

Кметът на "Люлин" предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет

Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет през новата година, стана ясно от участието му в сутрешния блок на БНТ.

Гръцките фермери пак блокираха ГКПП "Илинден" - "Ексохи"

Протест на гръцки граждани ограничи движението за камиони по пътя Симитли - Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" - "Ексохи", съобщи БТА.

Задържаха мъж за убийство на куче в Бургаско

Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщи БТА. Сигнал за случилото се в местността Карабаир е подаден навръх 31 декември.

Политолог: Пеевски ще отвърне...

"Радев ни показа, че нищо ново не е научил, но и нищо старо не е забравил. Имаме добра и лоша новина. Добрата е, че имахме откровено открито политическо послание. Лошата новина е, че от чисто конституционната функция на държавен глава, който би трябвало да обединява нацията, беше засегната темата за еврото в негативен контекст, която разделя част от българските граждани", заяви по повод новогодишното слово на президента пред БНР политологът Милен Желев.

НАП санкционира с около 45 000 лв. 69 търговци за необоснован ръст на цените

Националната агенция за приходите засилва контрола върху търговците в цялата страна заради въвеждането на еврото, като броят на проверките вече достига около 400 на ден. Това заяви говорителят на Агенцията Анна Митева в интервю за NOVA NEWS.

Скиор е с комоцио след тежък инцидент на ски писта в Банско

Скиор е пострадал в ски зоната над Банско. Инцидентът е станал преди обед на писта "Платото", съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

Председателят на КЗП: Има ограничения за броя монети при плащане

Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали - отказ за плащане с евро, или лева. Това заяви Александър Колячев, и.д. председател на КЗП, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането ни в еврозоната

Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната. Това каза в "Денят започва" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

Доц. Йоловски: Банките са готови за еврото, няма основания за притеснения

Банките са напълно подготвени за преминаването към еврото и няма основания за притеснения сред гражданите и търговците. Това заяви в ефира на "Здравей, България" главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски.

Вдигат възрастта и стажа за пенсия

Пенсионирането става по-трудно от тази година, след като отново се увеличават нужните стаж и възраст за пенсиониране. За да получавате пенсия за стаж и възраст от 1 януари, трябва да имате навършени 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете. Спрямо 2025 г. нужната възраст се повишава с по 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, отбелязват от pariteni.bg. Гръцките фермери пак блокират граничните пунктове с България Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин. Нови мита за малките пратки от 2026 г. От 1 юли тази година за т.нар. „малки пратки“ със стойност до 150 евро ще се прилага фиксирана митническа ставка в размер на 3 евро за всеки артикул, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN). Има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото Успяват ли търговските обекти да връщат в евро и има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото? Промени в нощния транспорт на София и условията за пътуване От 1 януари нощният транспорт в София вече е по-достъпен и са в сила промени в условията за пътуване.