Пешеходец пропадна в необезопасена шахта в двора на ВиК-Пловдив

50-годишен мъж падна в шахта, дълбока около метър, в Пловдив, съобщи NOVA. Той е със спукана кост на единия крак, прорезна рана с дължина около 7-8 см и с белези по лицето.

Случката се разиграла в двора на ВиК дружеството в града на паркинга за клиенти, където шахтата е била отворена и не е била обезопасена по думите на потърпевшия. На място са пристигнали полиция и линейка.

“Първите няколко дена не можех да изляза, защото костта е напукана, трябваше да се пазя, но сега съм малко по-добре”, сподели в ефира на "Събуди се" Димитър Симеонов.

“Предния петък, отивайки за подаване на документи за присъединяване към ВиК мрежата и връщайки се към колата, попадам в една необезопасена дупка. Нормално е, станала е някаква небрежност, но реакцията на охраната беше нещо потресаващо”, коментира той

По думите му охранителите не са му помогнали. “Като видяха, че се случва неприятен инцидент, явно се опитаха да го прикрият. Дойдоха срещу мен нагли, арогантни и яростни. Искаха незабавно да напуснем двора, в никакъв случай не ни предложиха помощ”.

“Линейката беше повикана от патрул на 6-то РПУ, който дойде, защото се стигна до скандал с охраната. Моят приятел, който ме придружаваше, говореше с него. Охраната ни крещеше яростно и ни караше да напуснем мястото”, сподели Симеонов.

“Досега не знаем дали е шахта или дупка. Беше в една малка зелена площ точно до бордюра. На слизане не се получи по някаква случайност, но когато тръгнах да се качвам, попаднах в дупката”, каза той.

Димитър Симеонов сподели, че ще потърси правата си. “Съпругата ми е адвокат и вече е подготвила жалба, която входира в онлайн системата на МВР”.