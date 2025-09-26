Новини
България »
Пешеходец пропадна в необезопасена шахта в двора на ВиК-Пловдив

Пешеходец пропадна в необезопасена шахта в двора на ВиК-Пловдив

26 Септември, 2025 09:27 577 11

  • пропаднал-
  • шахта-
  • вик-пловдив

Той е със спукана кост на единия крак, прорезна рана с дължина около 7-8 см и с белези по лицето

Пешеходец пропадна в необезопасена шахта в двора на ВиК-Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

50-годишен мъж падна в шахта, дълбока около метър, в Пловдив, съобщи NOVA. Той е със спукана кост на единия крак, прорезна рана с дължина около 7-8 см и с белези по лицето.

Случката се разиграла в двора на ВиК дружеството в града на паркинга за клиенти, където шахтата е била отворена и не е била обезопасена по думите на потърпевшия. На място са пристигнали полиция и линейка.

“Първите няколко дена не можех да изляза, защото костта е напукана, трябваше да се пазя, но сега съм малко по-добре”, сподели в ефира на "Събуди се" Димитър Симеонов.

“Предния петък, отивайки за подаване на документи за присъединяване към ВиК мрежата и връщайки се към колата, попадам в една необезопасена дупка. Нормално е, станала е някаква небрежност, но реакцията на охраната беше нещо потресаващо”, коментира той

По думите му охранителите не са му помогнали. “Като видяха, че се случва неприятен инцидент, явно се опитаха да го прикрият. Дойдоха срещу мен нагли, арогантни и яростни. Искаха незабавно да напуснем двора, в никакъв случай не ни предложиха помощ”.

“Линейката беше повикана от патрул на 6-то РПУ, който дойде, защото се стигна до скандал с охраната. Моят приятел, който ме придружаваше, говореше с него. Охраната ни крещеше яростно и ни караше да напуснем мястото”, сподели Симеонов.

“Досега не знаем дали е шахта или дупка. Беше в една малка зелена площ точно до бордюра. На слизане не се получи по някаква случайност, но когато тръгнах да се качвам, попаднах в дупката”, каза той.

Димитър Симеонов сподели, че ще потърси правата си. “Съпругата ми е адвокат и вече е подготвила жалба, която входира в онлайн системата на МВР”.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 9 Отговор
    Ами да беше си свалил очилата и да гледа къде върви.
    Как ще паднеш в отворена шахта посред бял ден?
    Сигурно си е зяпал в телефона...

    Коментиран от #6

    09:34 26.09.2025

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Тия в Пловдив са просто невъзможни. Там трябва да се пазите от всичко.

    09:35 26.09.2025

  • 3 Трол

    7 0 Отговор
    Следващата новина ще бъде как са ограбили някой в сградата на местното РПУ.

    09:36 26.09.2025

  • 4 Емигрант

    8 2 Отговор
    Нищо за учудване в тази пропаднала държава ! Когато Тиква и Отпадъци управляват територия това са най-обикновени случаи за доказване на пълното безхаберие на шуробаджанащината ! Все пак човекът е имал изключителен късмет, че някое забравено арматурно желязо не му е проболо сърцето ! Ако това се случи тук на Запад пострадалият ще осъди фирмата или държавата за обещетение което ще му осигури спокойни старини за да се разбере, че ЧОВЕК е свещено създание !

    09:43 26.09.2025

  • 5 Тиква

    4 6 Отговор
    Точно, зяпаше в телефона,сега виновен оператор,айфона,самсунга,нокия и Руснаците.

    09:45 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 може от охраната да не са обезопасили

    4 1 Отговор
    дупките . за да е по охраняемо . така на новата сграда на парламента загина един преди 3 години . не го намирали и от гардовете на президенството нищо не знаели . и след 2 дни в дупката на строителите . всеки по закон носи права и задължения . поне да покрият щетите на пострадалия . даже да няма застраховка заслужава . а те са доста заможни . едни пет бона ще го удовлетворят . извънсъдебно .

    09:48 26.09.2025

  • 8 Емигрант

    4 1 Отговор
    Прочетете коментари 1 и 5 и който може да разсъждава ще разбере защо България е най-бедната държава в ЕС, а народът и е най-прростия !

    09:49 26.09.2025

  • 9 Да знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ти си доказателството,":

    Още едно ще видиш в огледалото!

    09:57 26.09.2025

  • 10 Пешо

    2 4 Отговор
    Защо ще подава жалба в МВР, нали не са го били, обрали и т.н.!!!! Този и съпругата му - адвокат, явно са много прости.

    09:58 26.09.2025

  • 11 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Напълно отговаря на профила... смартфон зейльо.
    .

    10:18 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове