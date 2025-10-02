Има загинал при пожара на склад в столичния "Гоце Делчев"

Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. На място са изпратени шест противопожарни автомобила.

Пламъците се разгорели в непосредствена близост до 73-о училище в столицата 30 минути след полунощ. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж.

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.

Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара. Предстои на място да бъде направен оглед.