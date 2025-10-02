Има загинал при пожара на склад в столичния "Гоце Делчев"

Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. На място са изпратени шест противопожарни автомобила.
Пламъците се разгорели в непосредствена близост до 73-о училище в столицата 30 минути след полунощ. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж.
35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.
Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара. Предстои на място да бъде направен оглед.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:44 02.10.2025
2 Разбирач
08:48 02.10.2025
3 Важното е че сме наели на работа
08:54 02.10.2025
4 Загинал е човек ако е клошар защо
Коментиран от #5
08:57 02.10.2025
5 Защо слагаш минус
До коментар #4 от "Загинал е човек ако е клошар защо":Никой не е застрахован да знаеш това.
09:03 02.10.2025