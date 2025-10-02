Новини
България »
Има загинал при пожара на склад в столичния "Гоце Делчев"

2 Октомври, 2025 08:38 896 5

  • пожар-
  • софия-
  • автомобили-
  • склад

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати

Има загинал при пожара на склад в столичния "Гоце Делчев" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. На място са изпратени шест противопожарни автомобила.

Пламъците се разгорели в непосредствена близост до 73-о училище в столицата 30 минути след полунощ. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж.

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.

Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара. Предстои на място да бъде направен оглед.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    Дано всички столичани и гости на столицата се оправят

    08:44 02.10.2025

  • 2 Разбирач

    4 1 Отговор
    Хората в Големо Баирище и Джибути са потресени

    08:48 02.10.2025

  • 3 Важното е че сме наели на работа

    4 0 Отговор
    чужденци те да са добре родените българи ако са декласирани защо държавата не им помага да си намерят работа да не умират от глад и болести и разни смърти. Милиони за впдопади за хората в беда няма решения.

    08:54 02.10.2025

  • 4 Загинал е човек ако е клошар защо

    5 1 Отговор
    Социалните служби не са му помогнали ?

    Коментиран от #5

    08:57 02.10.2025

  • 5 Защо слагаш минус

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Загинал е човек ако е клошар защо":

    Никой не е застрахован да знаеш това.

    09:03 02.10.2025

