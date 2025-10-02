Голям пожар в столицата, има изгорели автомобили

За голям пожар в изоставен склад в София, съобщи NOVA.

Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73-о училище в столицата.

Има изгорели автомобили, които били паркирани до подпалилата се сграда. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.