Голям пожар в столицата, има изгорели автомобили

За голям пожар в изоставен склад в София, съобщи NOVA.
Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73-о училище в столицата.
Има изгорели автомобили, които били паркирани до подпалилата се сграда. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.
Оценка 1.3 от 3 гласа.
1 глоги
06:32 02.10.2025
2 плащай бе
06:32 02.10.2025
3 Веднага
06:33 02.10.2025
4 Ами,
Коментиран от #7, #10
06:40 02.10.2025
5 Оставете го да изгори
06:42 02.10.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #8
06:42 02.10.2025
7 хАХА
До коментар #4 от "Ами,":ДЕН ЗА НАРОДНО ВЕСЕЛИ !!! ПОМНЯ ЛУКАНОВАТА ЗИМА......
06:54 02.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Така Така
07:01 02.10.2025
10 Така Така
До коментар #4 от "Ами,":Да гние в Ада
07:02 02.10.2025
11 Ужас
07:08 02.10.2025