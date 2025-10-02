Новини
Голям пожар в столицата, има изгорели автомобили

2 Октомври, 2025 07:24, обновена 2 Октомври, 2025 06:29

Запалил се е изоставен склад в квартал "Гоце Делчев"

Голям пожар в столицата, има изгорели автомобили - 1
Снимка: Фейсбук - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За голям пожар в изоставен склад в София, съобщи NOVA.

Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73-о училище в столицата.

Има изгорели автомобили, които били паркирани до подпалилата се сграда. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    5 0 Отговор
    Голям пожар ГОРИ в столицата, има изгорели автомобили.

    06:32 02.10.2025

  • 2 плащай бе

    10 1 Отговор
    Ха, това е склада за марихуаната на Румен Спецов,приятеля на Асен който не е г.е.й

    06:32 02.10.2025

  • 3 Веднага

    5 0 Отговор
    БГ алерта !

    06:33 02.10.2025

  • 4 Ами,

    6 1 Отговор
    втори октомври е - дата за престапления! Преди 29 години убихте Луканов!

    Коментиран от #7, #10

    06:40 02.10.2025

  • 5 Оставете го да изгори

    6 0 Отговор
    Ще се строи нещо ново.

    06:42 02.10.2025

  • 6 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ИДВА ПОРЕДНИЯ НЕБОСТЪРГАЧ! АЙ ЧИСТИТО

    Коментиран от #8

    06:42 02.10.2025

  • 7 хАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами,":

    ДЕН ЗА НАРОДНО ВЕСЕЛИ !!! ПОМНЯ ЛУКАНОВАТА ЗИМА......

    06:54 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така Така

    0 0 Отговор
    Хахаха новините от територията

    07:01 02.10.2025

  • 10 Така Така

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами,":

    Да гние в Ада

    07:02 02.10.2025

  • 11 Ужас

    0 0 Отговор
    Поне автомобилите да са на някви Путинисти

    07:08 02.10.2025

