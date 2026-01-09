Новини
Първан Симеонов: Политическата криза може да се реши само чрез обновяване

9 Януари, 2026 22:57

Засега няма катаклизъм, българите лека-полека свикват с еврото

Първан Симеонов: Политическата криза може да се реши само чрез обновяване - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засега няма катаклизъм, българите лека-полека свикват с еврото. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ политологът Първан Симеонов.

Случващото се в момента ще си проличи след години по икономическите показатели, по показателите на общественото мнение, сега е рано да се мери. За съжаление, скептицизмът преобладаваше през периода преди приемането на еврото, ще видим как ще е след това, добави той.

Като че ли властта сбърка официалния разказ и започна да разказва малки разкази – по какъв курс ще се обменя валутата, как ще се връща еврото, а големият разказ е за идентичността – точно в този объркан свят, в който международният правен ред е поставен под съмнение. България реши да заложи на еврото. Националната валута е част от националната идентичност. Грешка беше да се говори, че едва ли не, който не харесва еврото, е тъп. Това имаше обратен ефект. Ако след години се обърнем и видим реални икономически резултати, мнението на противниците на еврото може би ще се промени, заяви политическият анализатор.

Доверието на българите в Европейския съюз е високо, въпросът е какво ни очаква занапред, защото в момента в Европа има криза с идентичността. Това е европейски проблем, не е български, отбеляза Първан Симеонов.

Той коментира и оставката на кабинета "Желязков", подадена след големите протести в края на 2025 г.

Политическата криза се завърна, защото има един елит, който не може да стои отстрани на властта, а тези, които временно го замениха, не бяха убедителни. Тази криза ще продължава още дълго време и тя може да се реши само по един начин – чрез обновяване на партийната система. Въпросът е политическата криза да не премине и в икономическа, посочи Симеонов.

Протестът беше много структуриран, много премерен. Изглежда, че тази обществена енергия е знак за нещо хубаво, допълни той.

Когато една криза трае 5 г., тя спира да е криза и става ежедневие. Хубавото е, че като че ли се справяме въпреки всичко и добиваме сериозен имунитет. Но трябва да да видим някаква воля за реформи и за край на безвремието, в което живее част от политическата система. Трябва да видим край на грубостта в политическия живот, край на ниското ниво в езика на политиците, каза още политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Тоя има капацитет за професор! Кога каквото е казал, никога нищо не е станало!

    23:03 09.01.2026

  • 2 Мда

    4 0 Отговор
    Само като прочетох това в статията: "Доверието на българите в Европейския съюз е високо" спрях. Бля, бля.

    23:05 09.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    АБЕ ,ТЪ П А К ,
    БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЗАЛОЖИЛА НА еврото,А НИ ГО НАЛОЖИХА НАСИЛСТВЕНО!
    И ЗА ТОВА ЩЕ ПЛАТИТЕ С К Р Ъ В !

    23:08 09.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Почти всеки който срещнеш недоволства от еврото защото РЕАЛНО ВИЖДА ПОВИШЕНИЕ В ЦЕНИТЕ - ОЩЕ ОТ ДЕН 1!
    Основните поддръжници са партийни функционери, които не мислят а слушат!

    23:14 09.01.2026

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Няма политическа криза Първане. Стабилно правителство може да има само около Бойко Борисов и Делян Пеевски.

    23:14 09.01.2026

  • 6 Ей тука вече

    2 0 Отговор
    Прав … Изчезни и дай личен пример …

    23:15 09.01.2026

