Гръцките фермери отново ограничиха движението на камиони на "Кулата – Промахон"

10 Януари, 2026 03:44, обновена 10 Януари, 2026 02:48 415 2

За това съобщиха късно снощи от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място

Гръцките фермери отново ограничиха движението на камиони на "Кулата – Промахон" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Ограничено е движението за моторни превозни средства над 12 т по път I-1 (Е-79) София – Кулата при 441-ви км през граничния преход "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки граждани.

За това съобщиха късно снощи от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място.

По-рано вчера от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че движението на всички видове превозни средства през граничния преход „Кулата – Промахон“ е възстановено към 14:00 ч. Движението беше спряно малко след 12:00 часа заради протест на гръцки фермери, който продължава повече от месец.

След като стачкуващите обявиха 48-часова блокада на граничните преходи, министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов каза, че премиерът в оставка Росен Желязков е получил уверение от гръцкия премиер Мицотакис, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Пред БТА собственици на превозни фирми казаха, че отчитат сериозни загуби заради продължаващите блокади на граничните пунктове между България и Гърция.

/РИ/

Източник: www.bta.bg


Гърция
  • 1 Никой

    1 0 Отговор
    Нещо не е ясно - но пък това е.

    03:11 10.01.2026

  • 2 Росинант Джилазув

    1 0 Отговор
    Всичко съм оправил, скоро и повиквателни за фронта!

    03:48 10.01.2026

