Гръцките фермери отново ограничиха движението на камиони на "Кулата – Промахон"

Ограничено е движението за моторни превозни средства над 12 т по път I-1 (Е-79) София – Кулата при 441-ви км през граничния преход "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки граждани.

За това съобщиха късно снощи от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място.

По-рано вчера от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че движението на всички видове превозни средства през граничния преход „Кулата – Промахон“ е възстановено към 14:00 ч. Движението беше спряно малко след 12:00 часа заради протест на гръцки фермери, който продължава повече от месец.

След като стачкуващите обявиха 48-часова блокада на граничните преходи, министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов каза, че премиерът в оставка Росен Желязков е получил уверение от гръцкия премиер Мицотакис, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Пред БТА собственици на превозни фирми казаха, че отчитат сериозни загуби заради продължаващите блокади на граничните пунктове между България и Гърция.

/РИ/

Източник: www.bta.bg