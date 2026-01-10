Патриарх Даниил: Въпреки войните и конфликтите, църквата възвестява мира Божи на Земята

Въпреки, че има толкова конфликти, въпреки, че има толкова войни и безпокойство в съвременния свят, църквата възвестява мира Божи на Земята и ние се стараем да го живеем.

Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в интервю за предаването "Панорама" по Българската национална телевизия. В него той разказа за посещението си във Вселенската патриаршия, отговори на въпроси за независимостта на църквата и отправи послание към българите за новата година.

В разговора патриарх Даниил коментира първото си посещение при Вселенския патриарх Вартоломей, като обясни, че то е част от утвърдена православна традиция, а целта му определи така: "Именно за да се засвидетелства единството на църквата, че поместните църкви не са изолирани, самостоятелни църкви, но те са неразривна органична част от едната свята Съборна апостолска църква", каза той.

Патриархът уточни, че по време на визитата са били поставени ясни условия, свързани с позицията на Българската православна църква относно статута на Православната църква в Украйна. Ние не сме поставяни под натиск да признаем или да се произнасяме по този въпрос, заяви той. Патриарх Даниил допълни, че Българската църква остава с надеждата, че ще дойде време, когато Църквата ще даде съборен отговор на всички тези въпроси.

На въпрос дали е независима Българската православна църква патриархът отговори, че църквата се старае да имаме зависимост от Христа и посочи, че в църквата не може да имаме свобода, ако имаме някаква зависимост от страстите. Той коментира и противопоставянето "изток-запад", като подчерта, че за православния християнин то не бива да се тълкува геополитически. По думите му православните християни се обръщат към загубения рай и мястото, откъдето очакват завръщането на Христос. Той изтъкна, че духовното единство е по-важно от геополитическите различия и посочи, че православните християни трябва да се стремят към вътрешна свобода и свързаност с Христос.

Патриарх Даниил обясни, че началото на новата година е било белязано от голямото присъствие на вярващи в храмовете, които са посрещнали 1 януари. "Това означава, че толкова много хора са започнали новата година с молитва, с пост, света литургия и са приели в себе си Христос – пречистите тяло и кръв Христови", подчерта патриархът. По повод на излъчения от БНТ сериал за свети Паисий Светогорец патриархът изтъкна значението му. Той посочи, че е голямо благословение за българския зрител, че има възможността да се докосне до светата личност на свети Паисий.

В края на интервюто българският патриарх насърчи вярващите в България и извън страната да не се поддават на страх, като подчерта, че Божието присъствие и мир са опора за християните, различна от преходните обещания на света.