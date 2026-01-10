Новини
Патриарх Даниил: Въпреки войните и конфликтите, църквата възвестява мира Божи на Земята

10 Януари, 2026 03:19, обновена 10 Януари, 2026 02:23 479 17

  • патриарх даниил-
  • църква-
  • православие-
  • общество-
  • християнство

Главата на БПЦ взе участие в предаването "Панорама" по БНТ

Патриарх Даниил: Въпреки войните и конфликтите, църквата възвестява мира Божи на Земята - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Въпреки, че има толкова конфликти, въпреки, че има толкова войни и безпокойство в съвременния свят, църквата възвестява мира Божи на Земята и ние се стараем да го живеем.

Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в интервю за предаването "Панорама" по Българската национална телевизия. В него той разказа за посещението си във Вселенската патриаршия, отговори на въпроси за независимостта на църквата и отправи послание към българите за новата година.

В разговора патриарх Даниил коментира първото си посещение при Вселенския патриарх Вартоломей, като обясни, че то е част от утвърдена православна традиция, а целта му определи така: "Именно за да се засвидетелства единството на църквата, че поместните църкви не са изолирани, самостоятелни църкви, но те са неразривна органична част от едната свята Съборна апостолска църква", каза той.

Патриархът уточни, че по време на визитата са били поставени ясни условия, свързани с позицията на Българската православна църква относно статута на Православната църква в Украйна. Ние не сме поставяни под натиск да признаем или да се произнасяме по този въпрос, заяви той. Патриарх Даниил допълни, че Българската църква остава с надеждата, че ще дойде време, когато Църквата ще даде съборен отговор на всички тези въпроси.

На въпрос дали е независима Българската православна църква патриархът отговори, че църквата се старае да имаме зависимост от Христа и посочи, че в църквата не може да имаме свобода, ако имаме някаква зависимост от страстите. Той коментира и противопоставянето "изток-запад", като подчерта, че за православния християнин то не бива да се тълкува геополитически. По думите му православните християни се обръщат към загубения рай и мястото, откъдето очакват завръщането на Христос. Той изтъкна, че духовното единство е по-важно от геополитическите различия и посочи, че православните християни трябва да се стремят към вътрешна свобода и свързаност с Христос.

Патриарх Даниил обясни, че началото на новата година е било белязано от голямото присъствие на вярващи в храмовете, които са посрещнали 1 януари. "Това означава, че толкова много хора са започнали новата година с молитва, с пост, света литургия и са приели в себе си Христос – пречистите тяло и кръв Христови", подчерта патриархът. По повод на излъчения от БНТ сериал за свети Паисий Светогорец патриархът изтъкна значението му. Той посочи, че е голямо благословение за българския зрител, че има възможността да се докосне до светата личност на свети Паисий.

В края на интервюто българският патриарх насърчи вярващите в България и извън страната да не се поддават на страх, като подчерта, че Божието присъствие и мир са опора за християните, различна от преходните обещания на света.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обществена тайна

    4 0 Отговор
    Щом отслужва литургии и се целува с икуменисти, с българомразци, щом се стреми към човекоугодничество, а не към Божията правда, не ни известявайте за делата на този човек. Светият Синод е вече превзет отвътре. Това са делата на Тъмнината...

    02:26 10.01.2026

  • 2 Бих казал..

    5 0 Отговор
    Много НЕлицеприятен е тов

    02:29 10.01.2026

  • 3 ...

    3 0 Отговор
    Знаете ли колко религии има по света?
    И защо мислите, че този продажник изповядва най-истинската религия?...

    02:38 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    3 1 Отговор
    Всички ереси и разколи са заклеймени от Православната Църква през столетията! Под заклеймяване подлежат и католиците, иконоборците, комунистите, атеистите, масоните, икуменистите и новостилния календар!Католиците наброяват 2,5 млд., били заклеймени ит най-малочислената общност, наречена източно православна, щото освен на изток, другаде не се среща,а Христос е казал, че в Бож.Царство ще дойдат от изток и запад, север и юг и ще насядат с Авраам, Исак и Яков, следователно критерия за угодност е друг , не е източноправославния. България има Самостоятелна Църква . Ще стане Огромен Скандал - Да признаем Гръцки Владика за Патриарх на българите.

    Коментиран от #11

    02:48 10.01.2026

  • 8 Предател от Москва

    1 0 Отговор
    Буквата "Й" не я ли ползвате вече? - Само еврото ли поехте раком...?
    чакаме божидарските уточнения - ладим на културна търговия, като в една друга империя, дето ви сложи пртодължение "стан" !

    02:52 10.01.2026

  • 9 Никой

    1 0 Отговор
    църквата има нужда от нея - само с Училище не става работата. Много хулигани се навъдиха - в къщи се кръсти - на пешеходната пътека - не спира и на изобщо.

    02:57 10.01.2026

  • 10 Боже слез си прибери вересиите

    2 1 Отговор
    Тоя се прегърна с фанариота вселенски Въртоглавзмей.

    03:01 10.01.2026

  • 11 Само припомням

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Патриарх Кирил, който извърши това кощунствено престъпление и смени стария календар с папско-масонския, беше масон и то не какъв да е масон, а 33-та степен! И пожела да го погребан с масонския му пръстен. Знаете при тях и преобръщането на пола е абсолютно задължително. Оттам, нали се сещате какво се е възкачило в нашата Църква от десетилетия и какво представляват тези съ3.дания а...0ви. При тях изключения няма.
    Това на снимката, (нарочно няма да слагам род), отиде и се целува с най-отявленият икуменист.

    За тези, коити не знаят, икуменизмът е течение в църквата, целящо да обедини религиите, с една-единствена цел - да постеле пътя пред Антохриста, който трябва да се възкачи на трона на:
    - всички религии
    - всичката политическа власт
    - всичката икономическа.
    За това работи онзи 7яв.0л,
    самопровъзгласилият се за "всел. па7р.иа.рх".

    От колко време управлява това на снимката? А църквите по селата дали най-накрая бяха отключени и хората причастени? Или понеже са малко "клиенти", няма смисъл?!? Докъде ни докараха. Прошка за таквизи - няма! То си знае. Нарочно го слагам в среден род, то си знае от кой е и ние добре виждаме.

    03:07 10.01.2026

  • 12 Блажен който изучава Б.Слово и го спазва

    3 0 Отговор
    Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
    Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й и неприятели на човека ще бъдат домашните му.(Мат.гл.10),  в съгласие с записаното в Мат.24 гл...ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът, ще се повдигне народ против народ, и царство против царство, а на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдания.Това,което казва попа воже да се реализира във времената след 2-то пришествие и установяване на Милениума(1000 годишното царство на Месията на земята), потвърдено и от Мат.гл.5 - Блажени кротките, защото те ще наследят земята.Наследяване има, при смърт на наследодателя, сиреч нечестивите,които сега царуват на земята, видно в псалом 92- нечестивите никнат като тревата и всички, които вършат беззаконие, цъфтят,само за да бъдат изтребени завинаги".

    Коментиран от #13

    03:13 10.01.2026

  • 13 Само припомням

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Блажен който изучава Б.Слово и го спазва":

    Това вече може да се е случило. Всички дати са преправени. Всички снимки от 19 век показват потоп от кал и липса на дървета. Всичко вече може да е изживяно и те да са фалшифицирали историята. Много дати са били: I.. Което може да е означавало еди коя си година от 1000-та златни години под управлението на Иисус Христос. Точно затова и в английският се измисля и добавя буква J, която е въведена от ēврēин. И изведнъж тази буква заменя даже И-то в началото на Иисус. Всичко е откопавано, нищо от огромните сгради не е построено с техниката от последните векове, всичко е изринато от калта, заляла целия свят. Не вярвайте на нищо, което ви учат в училище или набиват медиите, научете се да подлагате на внимателен анализ и логическа проверка всяка информация и ще почнете да се пробуждате!

    03:24 10.01.2026

  • 14 Православие= празнославие

    2 0 Отговор
    Свещеното Писание-39 книги стар завет и 27 нов завет са едни и същи за католици, протестанти и православни(изброени по тяхната численост в световен мащаб).Православтата библия включва още 11 книги към изброените 66, които нямат статут на свещено писание, а имат човешки произход с поучителен характер и следва да се котират, ако не противоречат на 66 книги,считани за Боговдъхновени.При католиците тези допълнителни книги са 13.
    Всички разделения в християнството са на база политики, партизанства, практики и устни предания, на принципа на детската игра развален телефон.Затова и Христос отговаря на сатана с " Писано е!", а не с "Предадено ни е!",затова казва, че небето и земята ше преминат, но нито йота от написаното няма, докато не се изпълни.Истината, когато е в противоречие с традицията е трудна за приемане,трябва й време се усвои, но в крайна сметка винаги побеждава вековно наслоените предразсъдъци.

    03:32 10.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Име

    0 0 Отговор
    Не учи ли ви и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте,  това е позор за него, но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало.Това е написал апостол Павел в посланието си до Коринтяните, през  първи век. Подразбира се, че нито той, който е познавал лично останалите апостоли, нито те са ходели с дълги бради и коси. пояснено...желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.
    Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава(ходи с дълга коса като поповете), засрамва главата си.Всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.
    Мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа. Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.

    03:52 10.01.2026

