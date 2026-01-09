Новини
България »
Времето днес, прогноза за събота, 10 януари: Облачно, валежи обхващат страната от запад

Времето днес, прогноза за събота, 10 януари: Облачно, валежи обхващат страната от запад

9 Януари, 2026 11:39, обновена 10 Януари, 2026 02:18 445

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°

Времето днес, прогноза за събота, 10 януари: Облачно, валежи обхващат страната от запад - 1
Снимка: БНТ - НИМХ
БТА БТА

През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува и студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. С умерен и силен северозападен, в Източна България все още север-североизточен вятър в планините, по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за навявания и образуване на преспи. Ще застудява - температурите в югоизточните райони ще са с малък денонощен ход, а в останалата част от страната през деня ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 4°, минус 5° в Североизточна България до 3°-4° в отделни райони в Горнотракийската низина.

В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около 0°.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове