Тахов: Голяма част от животновъдния бранш е против ваксинацията срещу шарка

Животновъдният бранш е много разделен и в по-голямата си част вече не иска ваксинация поради ред причини. Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов в Пловдив днес. Причината за посещението му е официалното откриване на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН.

"Въпросът с ваксинацията по-скоро го обвързвам с казуса на шарка при дребните преживни животни. Това не е панацеята, която трябва да постигнем. Близо 20 дни говорим със съответните браншови организации - животновъди и млекопреработватели. Извървяхме изцяло нашия нормативно-административен път. Появи се вицепремиерът Дончев. Направихме два централни епизоотични съвета, където трябваше да чуем становища, препоръки и актуална информация от Българската агенция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в страната. Оттам нататък се проведоха срещи в цялата страна, през които ние да вземем мнението на животновъди и млекопреработватели кой подход да приемем", обясни Тахов.

По негови думи подходите са два - ваксинация и затягане на всички останали мерки като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.

"Миналата седмица направихме срещи с парламентарните групи на ГЕРБ, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало". В рамките на утрешния ден предстои среща и с групата на БСП. Едва след тези срещи и едва след като анализираме всичко до момента, което е постъпило като информация и вземем предвид всички ползи и негативи, които може да предизвика тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение", допълни Тахов.

Земеделският министър припомни, че пикът на шарката беше през месец юли тази година, когато бяха обявявани между 25 и 40 огнища на ден. "За последните три седмици имаме по три огнища на седмица, което значи, че мерките, които сме предприели, оказват своите превантивни действия", каза Георги Тахов.

Той коментира и въпроса с винения сектор у нас, като го определи като един от най-устойчивите сектори в целия земеделски бранш. "България има много добри условия като почви, климат и поминък. България е една от най-добрите дестинации както за винен туризъм, така и за изградени общности за винопроизводство, така и за износ на вино. България изнася в почти всички държави членки на Европейския съюз и в много трети държави като Япония, Китай, дори и в Щатите. Този бизнес стои стабилно, ангажира много работни места", каза Тахов.

На въпрос къде в сектора трябва да се надгражда, той посочи, че заради промяната на климата винопроизводителите трябва да избират сортове, които да са по-сухоустойчиви.