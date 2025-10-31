Овцевъди и козевъди скочиха на МЗХ заради отказа от ваксинация

С изненада и нарастващо възмущение наблюдаваме как ръководството на Министерството на земеделието и БАБХ твърди, че решението да не се прилага ваксинация срещу шарка било „експертно“. Това заявяват в официална позиция от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). В нея Управителният съвет на НОКА изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация и настоява за вземане на решения, "основани на реални научни аргументи, ветеринарен опит, а не на административно удобство". Ето какво още пише в позицията:
Само, че всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично „за“ ваксинация. Ако това е експертност, тогава, уважаеми господа, как наричате гласовете на хората с професионален опит и научна аргументация?
Когато липсват солидни и логични аргументи, е нормално да се появят всякакви екзотични обяснения – от затихване на болестта до внушения, че фермерите „не желаят“ ваксинация. Да, вярно е, че някои „не желаят“ – най-често тези, които никога не са били удряни от епидемия или имат други странични бизнеси.
Вече не наричаме това „експертно решение“. Наричаме го удобно оправдание, скрито зад думи като „пикът е минал“ и „само 2% засегнато поголовие“.
Но не разбираме – кой е индикаторът, по който ще се задейства политиката за ваксинация?
– Да станат 3%, 4%, 5%? Или ще чакаме 20%?
– Да станат 200 огнища? Или 500? Или 2000?
– Какво и как точно ще „наблюдаваме“?
Нашата къща гори, а пожарникарите не гасят, защото само един етаж бил в пламъци. Има още шест – ще следим...
НОКА не може да чака и „да следи“, затова стартираме национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията. Нека се преброим! И нека видим кой точно е болшинството – фермерите или мандрите с техните присъдружни?
Не намираме за експертно държавата и данъкоплатците да плащат десетки милиони левове, за да опазят бизнеса на няколко предприятия, които и без това ще намерят начин да си продадат продукцията – често и за сметка на здравето и поминъка на цели региони.
Същевременно от БАБХ и от Главния ветеринарен лекар на България не чуваме нищо по въпроса: как ще се процедира с вече ваксиниралите стотици фермери? Ще бъдат ли наказани, ще бъдат ли унищожени стадата им? Или те ще се превърнат в следващите „Бай Рибановци“ – жертви на системна безотговорност и лов на вещици?
А относно „затишието“ в момента – нека не се заблуждаваме. Това е просто затишие пред буря. Знаем как действа шарката – ще удари отново, само след няколко седмици, и тогава няма да има „голи обещания“, на които да се вържем. Ще искаме действия – бързи и адекватни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:01 31.10.2025
2 Трол
09:09 31.10.2025
3 Овце в кошара
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
Коментиран от #13, #15
09:10 31.10.2025
4 гост
Коментиран от #9, #23
09:11 31.10.2025
5 Дядо
БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Имате 2 Български крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Идват Руснаци, правят социализъм и ви ги вкават Кравите в колхоза - ТКЗС. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите - ТКЗС и от кравите, овцете и козите не остава нищо! Разпачатосват България, изяждат я, разпродават я и я хвърлят в устата на Сатаната, за да не са виновни Те - Комунистите!
09:14 31.10.2025
6 Данко Харсъзина
09:14 31.10.2025
7 Дядо Кънчо
09:19 31.10.2025
8 Овчар
09:21 31.10.2025
9 Механик
До коментар #4 от "гост":Представи си че си много гладен, а на масата пред теб има парче мухлясало сирене, сплут домат, паница с прокиснала супа и зеленясал картоф. А сега ми кажи кое ще избереш? Така де, щото трябва да се избира, както казваш.
Много сте ми смешни такива недоумни хора, дето не мислят, а повтарят като папагали нещо дето някой им е втълпил в главите, че е така е правилно.
09:23 31.10.2025
10 Коня
09:24 31.10.2025
11 Овчар
Умен Овчар + Неумна жена = АВАНТЮРА - стадото в Кошарата е Полукошерно
Неумен мъж + Умна жена = БРАК - стадото в Кошарата е Наполовина
Неумен мъж +Неумна жена = БРЕМЕНОСТ - стадото в Кошарата е изчезнало
09:26 31.10.2025
12 Ццц
09:26 31.10.2025
13 Сталин
До коментар #3 от "Овце в кошара":Ей трябва да ми плащаш авторски права ,това е мое,използваш мои постове
Коментиран от #22
09:29 31.10.2025
14 Овчар
09:29 31.10.2025
15 Сталин
До коментар #3 от "Овце в кошара":Ей трябва да ми плащаш авторски права ,това е мое,използваш мои постове
09:30 31.10.2025
16 От село
09:32 31.10.2025
17 Дядо Маньо
09:36 31.10.2025
18 Горко на народ
09:38 31.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Майчице Свята
Майчице свята, стара като земята, своя сън мен отреди. Майчице свята, чиста като росата, твоя дъх в мене гори. Майчице свята, силна като морето, моя дух ти укрепи. Майчице свята, топла като лъчите, моя път ти озари. Ясни зорници мен ми обрече, мамо. Звездна невеста ти ме нарече, мамо. Твойта последна скръбна въздишка, мамо, пак е за мен, с нея ме галиш, мамо, мамо, м
09:52 31.10.2025
22 Стефанов
До коментар #13 от "Сталин":Интересно по колко ти плащат.
09:56 31.10.2025
23 така, де
До коментар #4 от "гост":И за кого да гласувам? За данчо -ментата или за лъчо-мозъка???? Кой от двамата да избера,а?????? Докато не се въведе ограничение - най-много до два мандата да се избира един депутат, няма да гласувам! Стига вече с тия вечни депутати!!!!!! Аман! Омръзна ми 36 години да гледам едни и същи вкиснали физиономии! Не се наядоха някои!
10:24 31.10.2025