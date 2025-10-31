Овцевъди и козевъди скочиха на МЗХ заради отказа от ваксинация

С изненада и нарастващо възмущение наблюдаваме как ръководството на Министерството на земеделието и БАБХ твърди, че решението да не се прилага ваксинация срещу шарка било „експертно“. Това заявяват в официална позиция от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). В нея Управителният съвет на НОКА изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация и настоява за вземане на решения, "основани на реални научни аргументи, ветеринарен опит, а не на административно удобство". Ето какво още пише в позицията:

Само, че всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично „за“ ваксинация. Ако това е експертност, тогава, уважаеми господа, как наричате гласовете на хората с професионален опит и научна аргументация?

Когато липсват солидни и логични аргументи, е нормално да се появят всякакви екзотични обяснения – от затихване на болестта до внушения, че фермерите „не желаят“ ваксинация. Да, вярно е, че някои „не желаят“ – най-често тези, които никога не са били удряни от епидемия или имат други странични бизнеси.

Вече не наричаме това „експертно решение“. Наричаме го удобно оправдание, скрито зад думи като „пикът е минал“ и „само 2% засегнато поголовие“.

Но не разбираме – кой е индикаторът, по който ще се задейства политиката за ваксинация?

– Да станат 3%, 4%, 5%? Или ще чакаме 20%?

– Да станат 200 огнища? Или 500? Или 2000?

– Какво и как точно ще „наблюдаваме“?

Нашата къща гори, а пожарникарите не гасят, защото само един етаж бил в пламъци. Има още шест – ще следим...

НОКА не може да чака и „да следи“, затова стартираме национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията. Нека се преброим! И нека видим кой точно е болшинството – фермерите или мандрите с техните присъдружни?

Не намираме за експертно държавата и данъкоплатците да плащат десетки милиони левове, за да опазят бизнеса на няколко предприятия, които и без това ще намерят начин да си продадат продукцията – често и за сметка на здравето и поминъка на цели региони.

Същевременно от БАБХ и от Главния ветеринарен лекар на България не чуваме нищо по въпроса: как ще се процедира с вече ваксиниралите стотици фермери? Ще бъдат ли наказани, ще бъдат ли унищожени стадата им? Или те ще се превърнат в следващите „Бай Рибановци“ – жертви на системна безотговорност и лов на вещици?

А относно „затишието“ в момента – нека не се заблуждаваме. Това е просто затишие пред буря. Знаем как действа шарката – ще удари отново, само след няколко седмици, и тогава няма да има „голи обещания“, на които да се вържем. Ще искаме действия – бързи и адекватни.