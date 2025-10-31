Новини
Овцевъди и козевъди скочиха на МЗХ заради отказа от ваксинация

31 Октомври, 2025 09:00

Не намираме за експертно държавата и данъкоплатците да плащат десетки милиони левове,  за да опазят бизнеса на няколко предприятия, заявяват от НОКА

Овцевъди и козевъди скочиха на МЗХ заради отказа от ваксинация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С изненада и нарастващо възмущение наблюдаваме как ръководството на Министерството на земеделието и БАБХ твърди, че решението да не се прилага ваксинация срещу шарка било „експертно“. Това заявяват в официална позиция от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). В нея Управителният съвет на НОКА изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация и настоява за вземане на решения, "основани на реални научни аргументи, ветеринарен опит, а не на административно удобство". Ето какво още пише в позицията:

Само, че всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично „за“ ваксинация. Ако това е експертност, тогава, уважаеми господа, как наричате гласовете на хората с професионален опит и научна аргументация?

Когато липсват солидни и логични аргументи, е нормално да се появят всякакви екзотични обяснения – от затихване на болестта до внушения, че фермерите „не желаят“ ваксинация. Да, вярно е, че някои „не желаят“ – най-често тези, които никога не са били удряни от епидемия или имат други странични бизнеси.

Вече не наричаме това „експертно решение“. Наричаме го удобно оправдание, скрито зад думи като „пикът е минал“ и „само 2% засегнато поголовие“.

Но не разбираме – кой е индикаторът, по който ще се задейства политиката за ваксинация?

– Да станат 3%, 4%, 5%? Или ще чакаме 20%?

– Да станат 200 огнища? Или 500? Или 2000?

– Какво и как точно ще „наблюдаваме“?

Нашата къща гори, а пожарникарите не гасят, защото само един етаж бил в пламъци. Има още шест – ще следим...

НОКА не може да чака и „да следи“, затова стартираме национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията. Нека се преброим! И нека видим кой точно е болшинството – фермерите или мандрите с техните присъдружни?

Не намираме за експертно държавата и данъкоплатците да плащат десетки милиони левове, за да опазят бизнеса на няколко предприятия, които и без това ще намерят начин да си продадат продукцията – често и за сметка на здравето и поминъка на цели региони.

Същевременно от БАБХ и от Главния ветеринарен лекар на България не чуваме нищо по въпроса: как ще се процедира с вече ваксиниралите стотици фермери? Ще бъдат ли наказани, ще бъдат ли унищожени стадата им? Или те ще се превърнат в следващите „Бай Рибановци“ – жертви на системна безотговорност и лов на вещици?

А относно „затишието“ в момента – нека не се заблуждаваме. Това е просто затишие пред буря. Знаем как действа шарката – ще удари отново, само след няколко седмици, и тогава няма да има „голи обещания“, на които да се вържем. Ще искаме действия – бързи и адекватни.

 



Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 0 Отговор
    Другарите с печатницата и собственици на корпорациите наредиха да НЯМАТ конкуренция от страна на двукракия добитък.

    09:01 31.10.2025

  • 2 Трол

    5 1 Отговор
    Дори с ваксини за ковид ли не можем ги ваксинира?

    09:09 31.10.2025

  • 3 Овце в кошара

    9 2 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    Коментиран от #13, #15

    09:10 31.10.2025

  • 4 гост

    11 0 Отговор
    Трябва радикална промяна в обществото, ама такава промяна, че всички калинки да се разхвърчат на всички страни. Проблемите са във всички отрасли. Предполагам, че във всички отрасли се знаят най-видните калинки. Затова гласувайте, когато има изброи, а не давайте възможност други да ви определят бъдещето. Хората не гласуват, а после плачат като вдовица за х..... .

    Коментиран от #9, #23

    09:11 31.10.2025

  • 5 Дядо

    9 4 Отговор
    ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА ДЕМИСТИФИЦИРАНА

    БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Имате 2 Български крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Идват Руснаци, правят социализъм и ви ги вкават Кравите в колхоза - ТКЗС. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите - ТКЗС и от кравите, овцете и козите не остава нищо! Разпачатосват България, изяждат я, разпродават я и я хвърлят в устата на Сатаната, за да не са виновни Те - Комунистите!

    09:14 31.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Тези постоянно "скачат". По просто нещо от чобанин няма.

    09:14 31.10.2025

  • 7 Дядо Кънчо

    7 3 Отговор
    плаче ми се! Карам кола и като отида на кръстовището, не мога да направя завоя. Не знам на къде да завия. На село земите на дедо ги обрахте и ги раздадохте на комунистите да станат собственици на ТКЗС. На Плаж на Черното Море не мога да отида, понеже трябва да плащам за жезлонгите на комунистите станали собственици на Хотелите! В града не мога да отида, понеже в панелки не ми се живее всред лелки - искащи постоянно да им се плаща! Единствено което ми остава да се върна със спомените си, за това как са живели нашите баби и дядовци преди 1944г. "Имали са всичко и къщички, и земи, и коне, и магарета, и кокошки, и пуйки, и патици, и овце, и кози, и крави, и биволици, и най - важното: никога не са биле гладни и не са ходили по кошовете за буклюци да търсят ядене! Имали са кладенци. Моми млади са танцували във огън. Юнаци млади са плували в ледени води! А сега какво? Купуваш си Бутилки за вода в пластик. По магазините нема ядене. Всичко е пластик и навсякъде хвърчат докторски инжекции!

    09:19 31.10.2025

  • 8 Овчар

    2 2 Отговор
    Българи, нали знаете, че Галактика Млечен Път е подквасена с Български Млечни Бактерии, живеещи в стомаха на Овцете по Балкана, за да има Българско Кисело Мляко и Здрав и Славен Божествен Български Народ!

    09:21 31.10.2025

  • 9 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Представи си че си много гладен, а на масата пред теб има парче мухлясало сирене, сплут домат, паница с прокиснала супа и зеленясал картоф. А сега ми кажи кое ще избереш? Така де, щото трябва да се избира, както казваш.
    Много сте ми смешни такива недоумни хора, дето не мислят, а повтарят като папагали нещо дето някой им е втълпил в главите, че е така е правилно.

    09:23 31.10.2025

  • 10 Коня

    3 2 Отговор
    Кога през соца е било такова безхаберие? Не случайно Китай е пълен със стотици овце, а наще в БГ са виртуални!

    09:24 31.10.2025

  • 11 Овчар

    1 0 Отговор
    Умен Овчар + Умна жена = РОМАНТИКА - стадото в Кошарата е Кошерно
    Умен Овчар + Неумна жена = АВАНТЮРА - стадото в Кошарата е Полукошерно
    Неумен мъж + Умна жена = БРАК - стадото в Кошарата е Наполовина
    Неумен мъж +Неумна жена = БРЕМЕНОСТ - стадото в Кошарата е изчезнало

    09:26 31.10.2025

  • 12 Ццц

    2 5 Отговор
    Вече не купувам овчи продукти, точно заради ваксините. Няма гаранция дали някой такъв любител не е сиропирал стадото си на своя глава. По-добре човек да е предпазлив, отколкото после да съжалява.

    09:26 31.10.2025

  • 13 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овце в кошара":

    Ей трябва да ми плащаш авторски права ,това е мое,използваш мои постове

    Коментиран от #22

    09:29 31.10.2025

  • 14 Овчар

    2 0 Отговор
    Аз, Овчаря мога да обясня инжекциите по друг начин. Това го пише и в книгите на Ошо. Тялото на човека се обслужва от един Ум и той ни служи като камериер и управител на една къща. Тялото ни е тази къща и умът ни като добър управител винаги мисли, как да е добре нахранено, облечено, удобно настанено, налюбено, по овчарски. Истинският собственик на тази къща в действителност е духът, който е частица от цялото, наречено Бог. Умът сам това не може да го разбере и затова на помощ идва Божествения Дух. Той кара човека да се самоосъзнае, да се отдели от стадото и да каже “Аз Съм”. Така от ЧоВеците(Чо – енергия, Век – Вечна) се раждат ХОР-РА-та играещи ХОРО по планините, пеещи заедно в ХОР и тези ХОРА управляват живота си с Разум, за да е кошерна кошарата и пълна със здрави овце, пасящи чиста зелена тревица!

    09:29 31.10.2025

  • 15 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овце в кошара":

    Ей трябва да ми плащаш авторски права ,това е мое,използваш мои постове

    09:30 31.10.2025

  • 16 От село

    1 0 Отговор
    Аз съм Овчар! Имам си кошара и в нея живеят кошерни животни! Овцете ме смятат за Бог и блеят с Любов към мен! Аз Овчаря съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин! Аз Овчаря съм Бога на овцете и вардя кошарата от вандали със спринцофки в ръцете, за да има мляко, сирене и суроватка за Славен Български Народ!

    09:32 31.10.2025

  • 17 Дядо Маньо

    5 0 Отговор
    Преди 1944г. гладни по българските земи не е имало. Смятало се е, че бедните са селяните, но те са имали всичко и своя собствена земя и добитък. Сами са си обработвали земята. Сами са си отглеждали овцете, козите, свинете, биволиците, кравите, конете, магаретата, кучетата. Отглеждали са котки да им вардят пшеницата от мишки. Дояли са си мляко. Сами са си правели кисело мляко. В каци са си правели сирене. Хляб. Сушели са си свински бутове като 21 ден бута е стоял в сол за да избие бактериите и след това няколко дни във течаща вода за да се махне солта и след това са го овисвали да съхне. Правели са си руйно вино в бъчви. Варели са си ракия. Освен това всеки дом си е имал кладенец и по селата и градовете е имало изворна вода. Дядо ми казваше: Парата днес света владей и който я нема зле живей! Но глад не е имало! По градовете е имало Иновативни Българи, които са работели за доброто на народа. След окупацията на Комунистите на Юдашвили Сталин на Българските земи през 1944г. Изземват земите на Българските Селяни и ги натикват по ТКЗС да работят на не своя земя. Развъждат до неузнаваеми висоти цингурелизацията. В момента Българина е гладен, понеже яденето не си го произвежда вече сам и пари няма да си го купи. А Юдаиците се радват и се смеят, че успяха чрез Соца да ограбят Българските земи и да станат техни собственици, на ТКЗСтата, на Хотели, на Кръчми, на Банки, на Курортите по Черноморието и т. н.

    09:36 31.10.2025

  • 18 Горко на народ

    3 3 Отговор
    То затова ли, след като България влезе в Европейския Съюз, избихте овцете, козите в България и спряхте Продукцията на Българско Мляко, Българско Кисело Мляко, Българско Овче и Козе Сирене? То не остана нищо Българско. След 1944г. като навлязоха СССР по българските земи по заповед на Юдашвили Сталин. Въведоха Крепостното Право, отнеха земите на българските селяни в колхозите - ТКЗС. Натикаха нашите дедовци и баби да работят на не своя земя. Майките ни и бащите ни отидоха да работят по градовете и да живеят в малки панелки и нямайки пари отглеждаха по едно детенце... И действително - тогава по ТКЗС етата имаше много овце и кози, понеже нашите баби и дядовци все още бяха живи. Сега Българина няма своя земя. Все някъде още има така нареченото рентоване. Кои са собственици на ТКЗС? Ами някакви си комунисти станали собственици и послушковци за унищожаване на овцете и козите по българската земя - ужким че са болни.... Така както беше - че ужким ние хората сме болни от Ковид и Грип и хоп инжекции... за да имат ЕвроКомпании парички!

    09:38 31.10.2025

  • 21 Майчице Свята

    2 0 Отговор
    Едно малко детенце бяга по полето и търси Майка си и вика: Майко, майко, къде си моя Българска Майко? Гледа на ляво и на дясно по полето, няма я майка му, като Жътварка да жъне по полето. После гледа една табела. "Ние сега сме ТКЗС и майка ти няма своя земя за да я Жъне дете, след като СССР направи колхози по нашета земя?!" Боже, Боже няма я никъде Майка ми да жъне по полята! Тогава бягам към планината. Бяга детенцето бяга нагоре а там овчарин с няколко овце, се крие по планината. Детенцето пита: Къде е майка ми доярка на овцете, да има мляко, кисело мляко, суроватка и сирене? Няма ги веке овцете, те докторята с инжекциите и ги избиха веке. Но аз детенце с хайдушка душа съм и мойте овце и майка ти съм я скрил по нагоре в планината, че идват времена на Еврака и веке майка ти трябва да се продава не за Левове, а за Евраци! Скрил съм я горе в планината в Пещерата. Бяга детенцето още нагоре, а там Пещера. В нея се влива река и едновременно Слънцето Грее в нея. Влиза детенцето и вика: "Майко, майко, Къде си?!" Пещерата ехти: "Тук съм детенце мое. Тук" Детенцето гледа и от любов към майка си пее:
    Майчице свята, стара като земята, своя сън мен отреди. Майчице свята, чиста като росата, твоя дъх в мене гори. Майчице свята, силна като морето, моя дух ти укрепи. Майчице свята, топла като лъчите, моя път ти озари. Ясни зорници мен ми обрече, мамо. Звездна невеста ти ме нарече, мамо. Твойта последна скръбна въздишка, мамо, пак е за мен, с нея ме галиш, мамо, мамо, м

    09:52 31.10.2025

  • 22 Стефанов

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Интересно по колко ти плащат.

    09:56 31.10.2025

  • 23 така, де

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    И за кого да гласувам? За данчо -ментата или за лъчо-мозъка???? Кой от двамата да избера,а?????? Докато не се въведе ограничение - най-много до два мандата да се избира един депутат, няма да гласувам! Стига вече с тия вечни депутати!!!!!! Аман! Омръзна ми 36 години да гледам едни и същи вкиснали физиономии! Не се наядоха някои!

    10:24 31.10.2025

