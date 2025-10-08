Новини
Проф. Чорбанов: Отговорността за кризата с боклука в София трябва да бъде на кмета

8 Октомври, 2025 22:18 610 14

Васил Терзиев едва ли ще иска да се намесва законодателят в прерогативи на кмета

Проф. Чорбанов: Отговорността за кризата с боклука в София трябва да бъде на кмета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Чух, че специализирани органи днес са влезли в Несебър и се надявам да открият виновните за всичко, което се е случвало през годините. Действително не е от вчера и това не е единственото място с презастрояване. Би следвало да се спре това нещо - всички произволия и да се вземат мерки", заяви депутатът от "Има такъв народ" проф. Андрей Чорбанов в "Денят ON AIR".

По думите му отговорността за кризата с боклука в София трябва да бъде на кмета.

"Васил Терзиев едва ли ще иска да се намесва законодателят в прерогативи на кмета. Би следвало всички участващи в управлението на общината, да сплотят сили и да се справят с проблема с боклука", допълни проф. Чорбанов за Bulgaria ON AIR.

Цялата здравна система трябва да бъде финансирана по-добре, категоричен е гостът.

"Предлагаме фиксирани минимални ставки за нощен труд, но важното е колективният трудов договор да сключи рамката, с която да получават заслужено възнаграждение. При всички случаи няма да бъде 150%. Това значи категорично вдигане на всички възнаграждения по веригата. Здравната система няма да го издържи в този момент. Имаме най-висок процент болници на процент население, което значи, че няма как да отделим качествен ресурс", изтъкна той.

Според него в здравната система работят голям брой специалисти и системата се крепи на всички тях.

"Една начална заплата от 3500 лв. ще постави специализанта в позицията, в която ще получава повече от обучаващия лекар. Дори да се намерят пари и да ги има в Здравната каса, проблем е как ще бъдат дадени. Няколко асоциации обявиха, че веднага ще обжалват. Проблем е монополът на една каса", коментира проф. Чорбанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    12 1 Отговор
    и той зяпна !

    22:20 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голям

    13 2 Отговор
    авторитет и честност , няма що , след като се е подредил с чалгарите на Учиндолския страхопъзльо и фурнаджийска лопата .

    22:24 08.10.2025

  • 4 Гербераст

    13 1 Отговор
    Проф от герб ИъТъНъ, не. Мерси

    22:25 08.10.2025

  • 5 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Боклукът винаги и навсякъде в Европа е територията за мафията. "Добрите" частни фирми са готови да извозват битовите отпадъци на килограм и на цената при закупуването им като продукти в магазина. Проблема с цената на такса смет ще нарастне, както с цената за паркиране в цветните зони. Кантар до всяка кофа смет е скъпо, колкото скоба до паркирало и неплатило МПС.

    22:29 08.10.2025

  • 6 Сократ

    1 10 Отговор
    Нали Васко събори паметника? Всичко е тип топ? Сега си живейте в боклук. Нали си го избрахте? Не се оплаквайте.

    22:29 08.10.2025

  • 7 Доктор

    10 1 Отговор
    ЧАЛГАР В МИСЛЕНЕТО И ДЪРЖАНЕТО СИ. Факт. Слугува с удоволствие на учиндолския .....

    22:32 08.10.2025

  • 8 123456

    8 0 Отговор
    Чорба, нали знаеш , че стош в една стая с мерзки предатели ! Спасявай се овреме от тая помия!

    22:32 08.10.2025

  • 9 тиририрам

    10 0 Отговор
    Чорбанов, кво става с ваксината? Мина поредната версия на коронавируса, а ти още не си готов!

    22:35 08.10.2025

  • 10 си дзън

    6 0 Отговор
    Господ наказва виновните за всичко, което се е случвало през годините - руските перачи
    на пари.

    22:37 08.10.2025

  • 11 Хххх

    9 0 Отговор
    Хратутник, аза какво са хратутниците от софийския съвет

    22:37 08.10.2025

  • 12 име

    1 1 Отговор
    Абе, оставете го кметчето от ДС дахсе учи, младо е момчето има още път пред него. Ще потърпите малко, ако трябва ще се бръкнете в джоба, ама човека ще се научи.

    23:03 08.10.2025

  • 13 Дон Тефлон

    5 0 Отговор
    При Фандъкова проблеми с боклука нямаше ... щото беше от ГЕП ... !

    23:04 08.10.2025

  • 14 СВИНЧО ПРЪЖКОВ.

    0 0 Отговор
    ТИЯ ОБЩИНАРИ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ГОЛЯМА ПАСТ СА САМО ЕДНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.КАКТО О ПОВЕЧЕТО УШ РАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИЙ В БЪЛГАРИЯ.
    ТИЯ НЯМАТ ЛИ ОБЧИНСКА ФИРМА ЗА СМЕТОЙЗВОЗВАНЕ В СОФЕТО!?

    23:27 08.10.2025

