РИОСВ отчита: Пет района в София с най-много сигнали за боклуци

9 Януари, 2026 12:27 817 19

Сигналите са регистрирани от октомври до декември миналата година. Граждани са сигнализирали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и препълнени съдове за боклук

РИОСВ отчита: Пет района в София с най-много сигнали за боклуци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София са постъпили 17 сигнала за проблем с отпадъците в столицата. Те са за районите „Люлин“, „Красна поляна", „Красно село“, „Студентски“ и „Подуяне“. Това съобщиха от екоинспекцията в отговор на запитване на БТА.

Сигналите са регистрирани от октомври до декември миналата година. Граждани са сигнализирали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и препълнени съдове за боклук.

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“. Причината за това беше, че договорът за сметопочистване на двата района изтече на 4 октомври същата година. Единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка, съобщиха тогава от администрацията.

За част от районите, сред които и „Студентски“, договорите с фирмите бяха удължени.

От 1 декември в сила влезе временна организация на сметосъбирането и в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. Мярката се наложи поради изтичане на договора с фирмата за сметопочистване и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Това доведе до кризисната ситуация в петте района и до затруднение на сметосъбирането поради липса на достатъчно техника, която да обслужва контейнерите. Последваха сигнали на граждани до отговорните институции, сред които и РИОСВ-София. Първият сигнал в столичната екоинспекция е регистриран на 7 октомври, а последният – на 29 декември 2025 г.

Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на съответната община, казаха за БТА от РИОСВ-София. Оттам подчертаха, че кметът носи отговорност за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуването на незаконни сметища и за организиране на тяхното почистване.

„Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗУО, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице осъществява контрол върху дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното), съхраняването, транспортирането и третирането на битови и строителни отпадъци, както и върху изоставянето и нерегламентираното им изхвърляне“, се посочва в отговора на РИОСВ-София.

Постъпилите сигнали са препратени по компетентност до съответните районни администрации, Столичния инспекторат и Столичната община за предприемане на необходимите действия, като за предприетите действия следва да информират РИОСВ – София, съобщиха още от екоинспекцията.

За да подобри ситуацията, Столичният общински съвет отпусна средства за изграждане на собствен капацитет в общинското дружество „Софекострой“ за закупуване на камиони и наемане на служители, с което да се заместят досегашните фирми за почистване. Столичното предприятие за третиране на отпадъците също пое почистването на боклука в част от засегнатите райони.

Работим за качествено решение на проблема, уверяват от Столичната община. Разбирам, че на гражданите им е неприятно, и не мен ми е приятно да гледам тези гледки, каза кметът Васил Терзиев. Той апелира отново столичани да променят навиците си и да изхвърлят боклука разделно.


  • 1 ДС Терзиев

    2 4 Отговор
    Тук не е Москва!

    Коментиран от #3

    12:28 09.01.2026

  • 2 Жеко

    6 1 Отговор
    То цяла София пълна с боклуци ...

    12:29 09.01.2026

  • 3 Хасан

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "ДС Терзиев":

    Масква гаварит.

    12:30 09.01.2026

  • 4 Най-слабият кмет на

    9 2 Отговор
    София която е зарината от боклуци не почистена от сняг и със заледени тротоари които са капан за пенсионерите и възрастните хора. Мисирките мълчат защото го толерират заедно с една корумпирана партия на която пудели разнасят пачки на партийни лидери.

    12:33 09.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Феникс

    3 4 Отговор
    Радвам се че софиянци се гърчат, навремето когато имаха проблем с боклука засипаха нашата община и розовата долина със боклуци, нашето малко сметохранилище имаше капацитет за 100 години, но те го запълниха, и сега имаме такъв само за около 15 години! Разбира се това стана със любезното съдействие на нашият подкупен кмет от ГЕРБ! Никой не ни пита искаме ли тези боклуци и отрови във розовата долина!

    12:36 09.01.2026

  • 7 Георги

    4 2 Отговор
    тея от риосв са много зле, това не са боклуци, а оръжия срещу мафията!

    12:38 09.01.2026

  • 8 Обективен

    5 1 Отговор
    Ама боклуците в НС са най-много ,и за това с фадроми трябва да се чистят

    12:39 09.01.2026

  • 9 Гост

    2 2 Отговор
    Тоя нежен кмет е брутално некадърен! Няма толкова некадърен от Освобождението насам! Остави че София е зарината от замръзнали боклуци, но до момента никъде не бях виждал непочистени тротоари и пътища, дори никой не хвърля сол върху леда! Опасно е за придвижване на здрави и млади хора, камо ли за старции инвалиди!

    12:48 09.01.2026

  • 10 Най-големият боклук

    3 2 Отговор
    в България се нарича София ! На територията на това огромно селище от селски тип са се заселили най-големите боклуци които могат да бъдат изчистени само с почтен и честен съд ! Тази боклуци са причинители на най-опасната болест - БЕДНОСТ !

    12:48 09.01.2026

  • 11 Трол

    1 2 Отговор
    До пролетта ще станат 10.

    12:48 09.01.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    В София освен боклуци имали нещо друго?

    Коментиран от #17

    12:51 09.01.2026

  • 13 Павлов

    3 4 Отговор
    Почистването на София все още е в ръцете на Мафията (ГЕРБ-ДПС). Затова продължават да саботират кмета Терзиев. Битката е за половин милиард евро.

    12:53 09.01.2026

  • 14 Коня Солтуклиева

    0 1 Отговор
    6тия е най-боклукчав, онзи, дето е НС и МС!

    13:08 09.01.2026

  • 15 Хеп Ки Мян от Стара Загора

    2 2 Отговор
    Досега фирмите на Вълка и Таки чистеха София, за което си плащаха в Чекмеджето на Про стия. Терзиев се опитва да промени това, но серща яростната съпротива на Мафията.

    Коментиран от #19

    13:09 09.01.2026

  • 16 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Това е чудесна новина, вече сме в клуба на богатите. Сега само остава да махнем името Балхария и да стане Евро-Фекалистан.

    13:09 09.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 апел

    4 0 Отговор
    За да се изчисти София , първо трябва да бъде изчистен (изметен , изритан , изгребан) най големият софийски боклук - кмета Терзиев (барабар с цялата обратна и неадекватна пасмина , която окупира СО заедно с него).

    13:13 09.01.2026

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хеп Ки Мян от Стара Загора":

    Стига с тия мантри, като "мафия" и "саботажи", като оправдание за неможачеството и некадърността на Терзиев и антуража му! От 2 години и 3 месеца е кмет на София и има цялата власт да провежда обществени поръчки и избира изпълнители не само от България, а от цяла Европа! А що не го прави!? Явно иска да замени вълци и чакали с негови фирми, а не да чисти София! Остави това, но и строежа на метрото затлачи тоя некадърник, а за повече от 2 години един собствен проект не е инициирал, камо ли да го осъществи! Забатачи старите, като метрото, а с боклука и снегопочистването тотално се компроментира! Оставка и съд!

    13:20 09.01.2026

