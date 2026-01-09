РИОСВ отчита: Пет района в София с най-много сигнали за боклуци

В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София са постъпили 17 сигнала за проблем с отпадъците в столицата. Те са за районите „Люлин“, „Красна поляна", „Красно село“, „Студентски“ и „Подуяне“. Това съобщиха от екоинспекцията в отговор на запитване на БТА.

Сигналите са регистрирани от октомври до декември миналата година. Граждани са сигнализирали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и препълнени съдове за боклук.

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“. Причината за това беше, че договорът за сметопочистване на двата района изтече на 4 октомври същата година. Единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка, съобщиха тогава от администрацията.

За част от районите, сред които и „Студентски“, договорите с фирмите бяха удължени.

От 1 декември в сила влезе временна организация на сметосъбирането и в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. Мярката се наложи поради изтичане на договора с фирмата за сметопочистване и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Това доведе до кризисната ситуация в петте района и до затруднение на сметосъбирането поради липса на достатъчно техника, която да обслужва контейнерите. Последваха сигнали на граждани до отговорните институции, сред които и РИОСВ-София. Първият сигнал в столичната екоинспекция е регистриран на 7 октомври, а последният – на 29 декември 2025 г.

Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на съответната община, казаха за БТА от РИОСВ-София. Оттам подчертаха, че кметът носи отговорност за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуването на незаконни сметища и за организиране на тяхното почистване.

„Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗУО, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице осъществява контрол върху дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното), съхраняването, транспортирането и третирането на битови и строителни отпадъци, както и върху изоставянето и нерегламентираното им изхвърляне“, се посочва в отговора на РИОСВ-София.

Постъпилите сигнали са препратени по компетентност до съответните районни администрации, Столичния инспекторат и Столичната община за предприемане на необходимите действия, като за предприетите действия следва да информират РИОСВ – София, съобщиха още от екоинспекцията.

За да подобри ситуацията, Столичният общински съвет отпусна средства за изграждане на собствен капацитет в общинското дружество „Софекострой“ за закупуване на камиони и наемане на служители, с което да се заместят досегашните фирми за почистване. Столичното предприятие за третиране на отпадъците също пое почистването на боклука в част от засегнатите райони.

Работим за качествено решение на проблема, уверяват от Столичната община. Разбирам, че на гражданите им е неприятно, и не мен ми е приятно да гледам тези гледки, каза кметът Васил Терзиев. Той апелира отново столичани да променят навиците си и да изхвърлят боклука разделно.