КНСБ: Алтернатива на повишаването на доходите няма, изправени сме пред най-трудния бюджет

Устойчивостта на управлението е повече от наложителна, особено в момент, когато сме изправени пред най-трудния бюджет през последните десетилетия. Това коментира пред журналисти в Перник президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Как това ще бъде постигнато - нека покажат тези, които носят отговорността“, подчерта той. „Ако ще има ремонт на кабинета, това трябва да стане възможно най-скоро, за да можем да продължим напред. За мен ключовият въпрос е какво ще се случи с бюджета, с финансирането на системите за заплати и пенсии, което хората очакват да чуят“, посочи той.

По думите му е очевидно, че в политическите пластове настъпват промени. „Не знам дали това ще бъде за добро - ще видим в крайна сметка. Но ако доведе до предсрочни избори, това със сигурност няма да е положително“, смята Димитров.

Президентът на КНСБ изрази одобрение към работата на Комисията за защита на потребителите.

„Смятам, че беше крайно време държавата да покаже, че има държава. Очаквам следващия ход на Комисията за защита на конкуренцията по повод на обявените данни – че от доставната до крайната цена в магазините надценките на веригите достигат между 50 и 90 процента. Това не е злонамерена информация, както някои твърдят. Очаквам санкции, защото подобно поведение не е пазарно“, коментира той.

Относно въвеждането на еврото Димитров изрази оптимизъм, че от този процес всички ще спечелим.

„Еврото не носи нещо ново, но катализира процеса на изсветляване на доходите – нещо, което вече се забелязва. То засилва прозрачността във финансовия сектор и създава предпоставки за по-ефективно управление на ресурсите. За нас като синдикати е важно, че това ще ускори ръста на доходите - така, както показа опитът на балтийските държави и на Хърватия. Да, има известна инфлация, но тя е неизбежен процес. Истинският проблем е, че доходите растат много по-бавно от цените. Затова алтернатива на повишаването им няма“, подчерта Димитров.

КНСБ ще продължи да настоява за ускорен ръст на доходите. „Когато имаме 20 процентни пункта разлика между ръста на заплатите и този на цените на храните, е очевидно, че през следващите поне пет години доходите трябва да растат с двуцифрени темпове, за да се доближат до цените в магазините“, добави той.

По отношение на проектобюджет 2026 Димитров предупреди за сериозен дефицит.

„Предвид тежкия дефицит, който се очертава – около 17–18 милиарда лева, е ясно, че подобен бюджет не може да бъде приет в този вид. Възможно е да се направят известни съкращения на разходи, но според мен това трудно ще се случи, особено в частта за пенсии и заплати. Ние няма да позволим тези средства да бъдат орязани – напротив, именно там трябва да има ръст. Следователно ще са нужни повече данъчни приходи. Как ще бъдат събрани – това е въпросът, който поставяме. Има различни начини – и ако някой успее да го направи без промяна на данъчните ставки, ще е най-добре. Но аз съм скептичен, защото става дума за огромни ресурси, които просто ги няма", допълни Димитров.