КНСБ: Алтернатива на повишаването на доходите няма, изправени сме пред най-трудния бюджет

17 Октомври, 2025 14:36 627 12

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • доходи-
  • бюджет

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Устойчивостта на управлението е повече от наложителна, особено в момент, когато сме изправени пред най-трудния бюджет през последните десетилетия. Това коментира пред журналисти в Перник президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Как това ще бъде постигнато - нека покажат тези, които носят отговорността“, подчерта той. „Ако ще има ремонт на кабинета, това трябва да стане възможно най-скоро, за да можем да продължим напред. За мен ключовият въпрос е какво ще се случи с бюджета, с финансирането на системите за заплати и пенсии, което хората очакват да чуят“, посочи той.

По думите му е очевидно, че в политическите пластове настъпват промени. „Не знам дали това ще бъде за добро - ще видим в крайна сметка. Но ако доведе до предсрочни избори, това със сигурност няма да е положително“, смята Димитров.

Президентът на КНСБ изрази одобрение към работата на Комисията за защита на потребителите.

„Смятам, че беше крайно време държавата да покаже, че има държава. Очаквам следващия ход на Комисията за защита на конкуренцията по повод на обявените данни – че от доставната до крайната цена в магазините надценките на веригите достигат между 50 и 90 процента. Това не е злонамерена информация, както някои твърдят. Очаквам санкции, защото подобно поведение не е пазарно“, коментира той.

Относно въвеждането на еврото Димитров изрази оптимизъм, че от този процес всички ще спечелим.

„Еврото не носи нещо ново, но катализира процеса на изсветляване на доходите – нещо, което вече се забелязва. То засилва прозрачността във финансовия сектор и създава предпоставки за по-ефективно управление на ресурсите. За нас като синдикати е важно, че това ще ускори ръста на доходите - така, както показа опитът на балтийските държави и на Хърватия. Да, има известна инфлация, но тя е неизбежен процес. Истинският проблем е, че доходите растат много по-бавно от цените. Затова алтернатива на повишаването им няма“, подчерта Димитров.

КНСБ ще продължи да настоява за ускорен ръст на доходите. „Когато имаме 20 процентни пункта разлика между ръста на заплатите и този на цените на храните, е очевидно, че през следващите поне пет години доходите трябва да растат с двуцифрени темпове, за да се доближат до цените в магазините“, добави той.

По отношение на проектобюджет 2026 Димитров предупреди за сериозен дефицит.

„Предвид тежкия дефицит, който се очертава – около 17–18 милиарда лева, е ясно, че подобен бюджет не може да бъде приет в този вид. Възможно е да се направят известни съкращения на разходи, но според мен това трудно ще се случи, особено в частта за пенсии и заплати. Ние няма да позволим тези средства да бъдат орязани – напротив, именно там трябва да има ръст. Следователно ще са нужни повече данъчни приходи. Как ще бъдат събрани – това е въпросът, който поставяме. Има различни начини – и ако някой успее да го направи без промяна на данъчните ставки, ще е най-добре. Но аз съм скептичен, защото става дума за огромни ресурси, които просто ги няма", допълни Димитров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цирк Балкански

    15 0 Отговор
    Заедно с КТ Подкрепа сте за pa3cTpел

    14:41 17.10.2025

  • 3 Ей, джурналя

    7 0 Отговор
    Стига цезура,калъф

    14:42 17.10.2025

  • 4 КОЛКО ПЪТИ

    14 0 Отговор
    ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТОРИ ,
    ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯТА С 30% , ЧЕ ОНЕЗИ ОТ 240 ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ 50 И ТО С МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ, ЧЕ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ТРЯБВА ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ КАТО ВСЕКИ РАБОТЕЩ БЕДЕН
    КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ!!!??

    14:42 17.10.2025

  • 5 Сталин

    7 0 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    Коментиран от #8

    14:42 17.10.2025

  • 6 Любопитен

    8 0 Отговор
    Алтернатива има и тя е спиране растежа на доходите или дори спад на доходите за всички работещи за държавата като бъдат принудени да си плащат здравните осигуровки. С тези доходи не е далеч момента, в който всичко в магазина ще е внос, а МВФ ще почука на вратата. Може би заради Кристалина Георгиева разчитаме да са снисходителни или?

    14:45 17.10.2025

  • 7 Един

    10 0 Отговор
    Пламенчо е такава жалка изтривалка! Винаги е обслужвал власт имащите и сега пак търка задните части на Д-ебелото... с език!

    Какво увеличение на доходите? ОТ КЪДЕ?!!!
    Икономиката не работи, производството спада непрекъснато, износа спада непрекъснато! Да увеличаваме заплатите на държавните хрантутници - до кога?! Такива са

    14:47 17.10.2025

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    какво ме интересуват Разни непознати Хора със Немски имена относно Финансовата ми стабилност,след като ОБШИРНИТЕ МИ добруджански земи снасят като "Златна кокошка" РЕДОВНО яка Рента?И хем сте безимотни и гладни,и пак продължавате да се подвизавате в България ,която е член на Богатите в ЕС?Ама не ви е тука мястото бе,камо ли да ръсите Умнотии- това няма ви напълни празните стомахчета!

    Коментиран от #10

    14:53 17.10.2025

  • 9 Тоя гаден

    2 1 Отговор
    Номенклатурчик мисли само за собственото си оцеляване! И майка си е готов да продаде!

    15:02 17.10.2025

  • 10 Къв

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Си ти, бе, болен мозък изродясал?!? Я ходи се гръмни, да не се мъчиш!

    15:04 17.10.2025

  • 11 шопо с търнокопо

    2 0 Отговор
    Какви ги плещите, бре Ентелектуалци всичкознаещи? Ма нали ще сме в клуба на богатите, дори розите ще са без бодли....

    15:14 17.10.2025

  • 12 оня

    0 0 Отговор
    държавата е във фалит!печатат пари за да платят заплати и пенсии и други социални!Не видяхте ли колко нови пари са напечатани по 20 и 50лв ,а уж иде €€ след 2 месеца....

    15:25 17.10.2025

Новини по градове:
