Новини
България »
НАП разясни: Как се декларират доходи от краткосрочен наем като Booking, Airbnb и др. след еврото

НАП разясни: Как се декларират доходи от краткосрочен наем като Booking, Airbnb и др. след еврото

6 Януари, 2026 15:34 587 1

  • нап-
  • наем-
  • доходи-
  • данък-
  • booking-
  • airbnb

Физическите лица, които подлежат на патентно облагане, трябва да подадат декларация за патентен данък в общината, където се намира имотът

НАП разясни: Как се декларират доходи от краткосрочен наем като Booking, Airbnb и др. след еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От 1 януари 2026 г. облагането на доходите на физическите лица, които краткосрочно отдават недвижимо имущество под наем, ще се извършва по досегашните правила, като основните варианти са облагане с патентен данък или като търговска дейност.

Евгения Попова, държавен експерт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ към Националната агенция за приходите, посочи, че облагането с патентен данък е възможно за физически лица, които през предходните 12 месеца имат оборот под 100 000 евро, не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност с изключение на специална регистрация по член 97а, извършват дейност на места за настаняване с по-малко от 20 стаи и са регистрирани по Закона за туризма в категории една или две звезди.

При несъответствие с тези условия дейността се облага като търговска, като данъкът е 15 на сто върху годишната данъчна основа по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, независимо от регистрацията на лицето като търговец по Търговския закон.

Физическите лица, които подлежат на патентно облагане, трябва да подадат декларация за патентен данък в общината, където се намира имотът, до 31 януари 2026 г. или непосредствено преди започване на дейността, ако тя започва след тази дата. За доходите, реализирани през 2025 г., независимо от облагането с патентен данък, се подава и годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок от 1 март до 30 юни 2026 г., като информацията в приложение №7 се попълва в лева.

Лицата, които са обложени като търговци, попълват доходите от тази дейност в приложение №2 към годишната данъчна декларация по член 50, също в срок от 1 март до 30 юни 2026 г., предава bgtourism.

Физическите лица, които отдават имоти краткосрочно чрез онлайн платформи като Booking или Airbnb и нямат обща регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност, трябва да се регистрират по член 97м от закона в срок до 7 дни преди датата, на която данъкът става изискуем. Данъкът се дължи от получателя на услугата, като за тази регистрация не се признава данъчен кредит. При достигане на прага за ЗДДС лицата са длъжни да се регистрират по общия ред.

Относно валутата на деклариране и плащания, справките и декларациите за период преди 1 януари 2026 г. се подават в лева. След тази дата декларациите могат да се подават в евро, а всички плащания се извършват само в евро, независимо от валутата на декларацията.

Гостите в подкаста на Националната агенция за приходите по темата бяха Евгения Попова и Нина Младенова, държавен експерт в дирекция „Обслужване“. Те посочиха, че информацията е полезна за физическите лица, които извършват краткосрочно отдаване под наем, и уточниха основните правила за деклариране и плащане на данъци от 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЛЮЯ

    2 1 Отговор
    НА ЕВРОТО!

    15:45 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове