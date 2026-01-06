НАП разясни: Как се декларират доходи от краткосрочен наем като Booking, Airbnb и др. след еврото

От 1 януари 2026 г. облагането на доходите на физическите лица, които краткосрочно отдават недвижимо имущество под наем, ще се извършва по досегашните правила, като основните варианти са облагане с патентен данък или като търговска дейност.

Евгения Попова, държавен експерт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ към Националната агенция за приходите, посочи, че облагането с патентен данък е възможно за физически лица, които през предходните 12 месеца имат оборот под 100 000 евро, не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност с изключение на специална регистрация по член 97а, извършват дейност на места за настаняване с по-малко от 20 стаи и са регистрирани по Закона за туризма в категории една или две звезди.

При несъответствие с тези условия дейността се облага като търговска, като данъкът е 15 на сто върху годишната данъчна основа по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, независимо от регистрацията на лицето като търговец по Търговския закон.

Физическите лица, които подлежат на патентно облагане, трябва да подадат декларация за патентен данък в общината, където се намира имотът, до 31 януари 2026 г. или непосредствено преди започване на дейността, ако тя започва след тази дата. За доходите, реализирани през 2025 г., независимо от облагането с патентен данък, се подава и годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок от 1 март до 30 юни 2026 г., като информацията в приложение №7 се попълва в лева.

Лицата, които са обложени като търговци, попълват доходите от тази дейност в приложение №2 към годишната данъчна декларация по член 50, също в срок от 1 март до 30 юни 2026 г., предава bgtourism.

Физическите лица, които отдават имоти краткосрочно чрез онлайн платформи като Booking или Airbnb и нямат обща регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност, трябва да се регистрират по член 97м от закона в срок до 7 дни преди датата, на която данъкът става изискуем. Данъкът се дължи от получателя на услугата, като за тази регистрация не се признава данъчен кредит. При достигане на прага за ЗДДС лицата са длъжни да се регистрират по общия ред.

Относно валутата на деклариране и плащания, справките и декларациите за период преди 1 януари 2026 г. се подават в лева. След тази дата декларациите могат да се подават в евро, а всички плащания се извършват само в евро, независимо от валутата на декларацията.

Гостите в подкаста на Националната агенция за приходите по темата бяха Евгения Попова и Нина Младенова, държавен експерт в дирекция „Обслужване“. Те посочиха, че информацията е полезна за физическите лица, които извършват краткосрочно отдаване под наем, и уточниха основните правила за деклариране и плащане на данъци от 2026 г.