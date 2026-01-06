Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

Перспективата от 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра. Но, политическата криза, в която настъпваме и липсата на бюджет и удължителният бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. Както и да се спре наемането на войници. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти.

През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба 1300 души, отбеляза още той.

"Националният план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари Съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона. В условията на политическа криза и удължен бюджет, когато не може да има заеми, значи, че трябва да минат изборите и да има избрано правителство и парламент, който да утвърди такова заемно споразумение. Постигнатото през 2025 г. даваше възможност да продължи темпа на модернизация и на попълване на некомплекта на нашата армия. Но в тези условия Министерство на отбраната и отбранителният сектор да изчакат", посочи още Атанас Запрянов.

Министърът в оставка присъства в традиционния богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената светини на Българската армия.