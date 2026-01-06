Новини
Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията

6 Януари, 2026 12:41

През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба 1300 души, отбеляза още той

Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Перспективата от 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра. Но, политическата криза, в която настъпваме и липсата на бюджет и удължителният бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. Както и да се спре наемането на войници. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти.

През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба 1300 души, отбеляза още той.

"Националният план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари Съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона. В условията на политическа криза и удължен бюджет, когато не може да има заеми, значи, че трябва да минат изборите и да има избрано правителство и парламент, който да утвърди такова заемно споразумение. Постигнатото през 2025 г. даваше възможност да продължи темпа на модернизация и на попълване на некомплекта на нашата армия. Но в тези условия Министерство на отбраната и отбранителният сектор да изчакат", посочи още Атанас Запрянов.

Министърът в оставка присъства в традиционния богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената светини на Българската армия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гръм и мълнии

    7 0 Отговор
    Армията? Коя армия бе?

    12:44 06.01.2026

  • 2 пешо

    7 0 Отговор
    по добре като те гледам тебе по добре да няма армия

    12:44 06.01.2026

  • 3 павела митова

    1 0 Отговор
    живите мощи се из@каха

    12:45 06.01.2026

  • 4 Господари на ефира

    4 1 Отговор
    А стига бе! Армия от охранени толупи, селски пръчки и г ей дружинки

    12:45 06.01.2026

  • 5 Росен Желязков

    3 1 Отговор
    За украинската армия дадохме 3 млрд лева.

    12:46 06.01.2026

  • 6 Пич

    2 0 Отговор
    Въъъх....... глупавите Пепетници без да се усетят спряха парите на САЩ !!! А едни пилоти дърпат вече едни ръчки на едни хеликоптери.....

    12:47 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Безгранична полиция

    0 0 Отговор
    Поне бреговата охрана оправете и мрежата с Турция или и за това няма бюджет?

    12:47 06.01.2026

  • 9 Голям смях

    1 0 Отговор
    и велика армия. Нещо като театър сълза и смях.

    12:47 06.01.2026

  • 10 ТОЯ ДЪРТ ИЗКУКУРИГАЛ КРЕТЕН

    1 0 Отговор
    ОЩЕ. ЛИ. ДИША,,,

    12:48 06.01.2026

  • 11 Каква

    0 0 Отговор
    разсипия без бюджет ? Малко ли беше и е до ден днешен ?

    12:48 06.01.2026

  • 12 Бърза бъра два

    0 0 Отговор
    ЧАДЪРА. МИ ТИ И ФАМИЛИЯТА ТИ ПОКАЗВА КОЙ ЗАПРЯ ТАЗИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТДАВНА. ЗАПРЯ... НОФ.

    12:50 06.01.2026

