Андрей Чорбанов: ИТН се превърна в маргинална формация

Бившият народен представител от „Има такъв народ“ проф. Андрей Чорбанов обяви мотивите си за напускане на партията и парламентарната група. В телевизионно интервю тази сутрин той разкри, че формацията е загубила своя експертен потенциал и се е превърнала в структура, която изпълнява решения, взети извън парламента.
"Мотивацията ми да си тръгна е многостепенна и дълбока", заяви проф. Андрей Чорбанов, цитиран от NOVA. Той подчерта, че решението му не е плод на личен конфликт, а на системно несъгласие с начина на управление. Според него ИТН е изминала пътя от победител в изборите до маргинална формация, която не участва реално във вземането на политически решения.
Като основен проблем проф. Андрей Чорбанов посочи изтласкването на образованието, науката и медицината на заден план. Той разкритикува държавния бюджет, като подчерта, че в него липсва визия за реформи, а се наблюдава единствено индексиране на средства.
"Образованието и науката са на последно място в Европа по дял от БВП. Това е фундаментален проблем, който не беше адресиран", допълни имунологът. Той сподели още, че през последните месеци системно не е бил канен да изразява експертното си мнение по темите, от които разбира най-добре.
Проф. Андрей Чорбанов разказа за тревожна практика в парламентарната група, където депутатите са били принуждавани да се движат по двама или трима дори до тоалетната. Целта е била да има свидетели и да се избегнат индивидуални опити за влияние или натиск върху народните представители.
Според него ключовите политически решения са идвали централизирано от ръководството на партията, без да бъдат обсъждани или гласувани от самите депутати. Проф. Андрей Чорбанов потвърди, че е изпратил подробно писмо от осем страници до Слави Трифонов, в което е изложил всички свои мотиви, но до момента не е получил никакъв отговор.
.... Нема и да получи, но пък може да си гледка 7/8 без пари!
си е тежък ексхибиционизъм! :))
18 др Гей Билтс
До коментар #10 от "Коиловци брадърс":Чорбанов е ковидар, актьор от добрите ченгета. Слуга на Швааб и Сорос.
10:29 07.01.2026
20 Руски колхозник
22 Ей,кво нещо...
10:33 07.01.2026
23 др Гей Билтс
До коментар #17 от "Чорба тарикат":Усвои парите по гранта и до там с пласебото. И без това ваксините са научна фантастика.
10:33 07.01.2026
26 Факти, и да триете, факт е,
10:38 07.01.2026
27 В какво
10:39 07.01.2026
28 Ама ти студент бил
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":ли си, я кажи в кой университет, кои години и каква специалност, да не се окаже, че сме биле в една група на една банка пък не се познаваме ?
Коментиран от #29
10:39 07.01.2026
30 не ми е жал за такива хора
10:46 07.01.2026
31 Софийски селянин,
10:53 07.01.2026
32 Оракула от Делфи
която е от кухнята на Слави Трифонов!
Поради характера на манталите та Статуквото наречено Хунта,
много редко някой се осмелява да даде такава информация!
Това ,че образованието не получава пари е свързано с начина на кражбите
в Министерствата, знаем че е много по- лесно да откраднеш 2-3 милиарда в чували на каса в банката , предназначени за" асфалт" ,от колкото същото да стане с учебници ,терадки и химикалки, ремонт ,подръжка ,заплати и културни мероприятия и други подобни разходи!Далаверата е по- нискодоходна!
Все пак сте имали късмет, че не сте били "оцапани от асфалтирането на
пътищата" в България , което ако е вярно, си е "чист късмет от "Пеевската" Лафка"!!! Васил Божков нямаше вашия Късмет!!!
10:57 07.01.2026
34 Ван дер Любе
11:02 07.01.2026
36 ИТН са „маргинална формация"
Има ограничено представителство и влияние – например губи подкрепа сред избирателите или в парламента.
Не предлага реални политики или експертни решения – често е формално активна, но реалният ѝ принос е малък.
11:03 07.01.2026
37 Едва ли
До коментар #10 от "Коиловци брадърс":свестен човек ще участва в партии като ИТН,Меч, Възраждане и Величие .Това са измислени групировки на жадни за власт и пари.
11:04 07.01.2026
38 Факти
11:04 07.01.2026
39 ИТН са политическата илюзия
11:04 07.01.2026
40 Георги Георгиев
11:05 07.01.2026
41 ПП са надеждата за по-добра България!
Коментиран от #48, #50
11:06 07.01.2026
44 ИТН използва авторитита на проф. Чорбано
Чорбанов е давал становища, анализи или препоръки, партията е можела да ги използва за формулиране на публични позиции или законопроекти, без задължително да следва неговите препоръки дословно.
От интервюто му се разбира, че той не е имал реално влияние върху решенията, които са били вземани централизирано. Това означава, че партията е можела да използва неговия имидж и експертен потенциал, но без той да има реално участие в политиката.
11:09 07.01.2026
Подсказка: може да кажеш, че след просветление си станал антиваксър🤣
48 Стига вече ПП
До коментар #41 от "ПП са надеждата за по-добра България!":Кое прави ПП по-добра от ИТН? Това че активистите бяха назначени за зам министри за да "добият известност и опит" в нарушение на конститузията от Румен Радев. Практически издигнатия от Слави и популяризиран за президент Румен Радев беше прокурсор за създаването на ПП.
Същите използваха антагонизма на утайката на обществото за да свалят законно избраното провителство на ГЕРБ като размахваха колажи на чекмеджета и шкафчета.
Спечелени с лъжа избори не могат да доведат до трайна и стабилна позиция в обществото.
11:12 07.01.2026
50 наблюдател
До коментар #41 от "ПП са надеждата за по-добра България!":Прочетох че ПП били надежда и ме обхвана една депресия. Ако това ни е надеждата, по-добре да се хвърля от прозореца.
11:17 07.01.2026
А дори в прав текст каза, че Ковид и грипните ваксини не действат и няма лекар или специалист в тази област, да си заложи живота твърдейки, че има полза за пациента от тези ваксини,при все това, че той самия разработва такива :)
11:27 07.01.2026
55 Лъжеш нагло!
До коментар #1 от "честен ционист":НЕ е вярно, че „ИТН направиха Андрей Чорбанов професор“ — това е недостоверно твърдение !!!
Андрей Чорбанов в действителност е професор в областта на имунологията и ръководител на Департамента по имунология в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при Българската академия на науките (БАН). Той е защитил докторска степен, хабилитирал се като доцент и впоследствие е удостоен с академичното звание професор по имунология още преди да влезе в политиката
11:30 07.01.2026
56 Дрънкаш глупости!
До коментар #1 от "честен ционист":Проф. Андрей Чорбанов не е получил титлата „професор“ от ИТН — академичното звание идва от неговата научна и академична кариера, а не от политическото му участие. Няма законов или институционален механизъм, чрез който политическа партия да „назначава“ или „присъжда“ академични звания
11:32 07.01.2026
57 Истината
До коментар #1 от "честен ционист":Твърдението, че „ИТН са направили Андрей Чорбанов професор“ е ЛЪЖА — той вече е бил професор по имунология преди политическата си кариера и това звание не е резултат от действия на партията.
11:32 07.01.2026
59 Питам само?!
До коментар #10 от "Коиловци брадърс":Как човек с мозък в главата, като проф. Чорбанов, може да бъде подлъган от такъв нисщо ингелигентен човек като Слани Трифонов, Тошко Йжрданов и Балабанов и би се оставил да го водят за носа?
11:36 07.01.2026
60 Питам само?!
До коментар #10 от "Коиловци брадърс":Как човек с мозък в главата, като проф. Чорбанов, може да бъде подлъган от такъв ниско ингелигентен човек като Слави Трифонов, Тошко Йорданов и Балабанов и би се оставил да го водят за носа?
11:40 07.01.2026
61 Може би
До коментар #60 от "Питам само?!":Хората често взимат решения, повлияни от емоции, социален натиск, авторитети или групова динамика, а не само от логика.
11:41 07.01.2026
62 Роро
До коментар #59 от "Питам само?!":Политиката е комплексна и често човек не може да знае цялата „кухня“ зад решенията.
Човек с висока интелигентност може да направи рационално решение на базата на непълна информация, което отвън изглежда като „да бъде воден за носа“.
11:42 07.01.2026
63 мотивацията му
11:43 07.01.2026
64 Политическа интуиция
До коментар #60 от "Питам само?!":Академичната интелигентност в науката (например имунологията) е различна от умението да се оцени политическа стратегия или социални интриги.
Човек може да е блестящ в своята сфера, но уязвим в друга.
11:43 07.01.2026
65 Разумен
До коментар #60 от "Питам само?!":Да имаш „мозък в главата“ не прави някой имунизиран срещу манипулации, харизма или социални и емоционални влияния. Политическата игра е сложна, а интелигентността не замества емоционалната или социалната критичност.
11:44 07.01.2026
66 Така е! Прав си!
До коментар #63 от "мотивацията му":Андрей Чорбанов е професор и учен с установена кариера.
Той е бил депутат от ИТН, което му дава по-висок стандарт на живот и политическо влияние.
Икономически и социално, депутатският пост е значително по-доходен от академичната заплата, което прави промяната прагматична.
Това е класически пример за многопластова мотивация, която включва:
Прагматичен интерес (доход и позиция).
Професионално влияние (остава в политическото поле).
Лична стратегия (не се излага на риск да загуби статуса си).
11:46 07.01.2026
67 Оз. Ген.Румянцев
11:47 07.01.2026
68 Финансова мотивация
До коментар #63 от "мотивацията му":Депутатската заплата е значително по-висока от академичната, особено при професор в държавен институт.
Това е конкретна и реална причина да се стремиш да останеш в парламента
11:48 07.01.2026
69 нннн
Безобразията бяха и преди. Защо не напусна парламентарната група по- рано? Същото важи и за други, напуснали групите си, след като паднаха от власт.
11:48 07.01.2026
70 Мнение
До коментар #67 от "Оз. Ген.Румянцев":Чорбанов вероятно е наясно, че ИТН няма шанс да премине 4%-овия праг на изборите, което означава потенциален край на парламентарната му кариера с тази партия.
Това създава силен стимул за пренасочване към партия с реални шансове.
11:49 07.01.2026
71 Тервел
11:49 07.01.2026
72 Лична изгода - това е!
До коментар #69 от "нннн":Проф. Чорбанов просто оценява шансовете си и личната си полза!
Парите и вероятността за ИТН да отпадне от политическия живот на следващите избори влияят на решенията му.
11:51 07.01.2026