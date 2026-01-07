Новини
Андрей Чорбанов: ИТН се превърна в маргинална формация

7 Януари, 2026 10:13

Мотивацията ми да си тръгна е многостепенна и дълбока

Андрей Чорбанов: ИТН се превърна в маргинална формация - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият народен представител от „Има такъв народ“ проф. Андрей Чорбанов обяви мотивите си за напускане на партията и парламентарната група. В телевизионно интервю тази сутрин той разкри, че формацията е загубила своя експертен потенциал и се е превърнала в структура, която изпълнява решения, взети извън парламента.

"Мотивацията ми да си тръгна е многостепенна и дълбока", заяви проф. Андрей Чорбанов, цитиран от NOVA. Той подчерта, че решението му не е плод на личен конфликт, а на системно несъгласие с начина на управление. Според него ИТН е изминала пътя от победител в изборите до маргинална формация, която не участва реално във вземането на политически решения.

Като основен проблем проф. Андрей Чорбанов посочи изтласкването на образованието, науката и медицината на заден план. Той разкритикува държавния бюджет, като подчерта, че в него липсва визия за реформи, а се наблюдава единствено индексиране на средства.

"Образованието и науката са на последно място в Европа по дял от БВП. Това е фундаментален проблем, който не беше адресиран", допълни имунологът. Той сподели още, че през последните месеци системно не е бил канен да изразява експертното си мнение по темите, от които разбира най-добре.

Проф. Андрей Чорбанов разказа за тревожна практика в парламентарната група, където депутатите са били принуждавани да се движат по двама или трима дори до тоалетната. Целта е била да има свидетели и да се избегнат индивидуални опити за влияние или натиск върху народните представители.

Според него ключовите политически решения са идвали централизирано от ръководството на партията, без да бъдат обсъждани или гласувани от самите депутати. Проф. Андрей Чорбанов потвърди, че е изпратил подробно писмо от осем страници до Слави Трифонов, в което е изложил всички свои мотиви, но до момента не е получил никакъв отговор.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 22 Отговор
    Да ама те направиха проф. нали?

    Коментиран от #55, #56, #57

    10:15 07.01.2026

  • 2 Боби

    20 1 Отговор
    Даже им е много!

    10:16 07.01.2026

  • 3 Стига

    21 7 Отговор
    и с тоя.... професор.

    10:17 07.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    24 13 Отговор
    Кой го е грижа за този михлюзин... Не можа да захлеби и си би камшика. Обичайното.

    10:17 07.01.2026

  • 5 ООрана държава

    41 1 Отговор
    Итн приключиха, сега ще научат къде бойко стоят на бойко патериците....

    10:18 07.01.2026

  • 6 кукиш

    37 2 Отговор
    Зулусите са история.

    10:18 07.01.2026

  • 7 Боко праните гащи

    30 1 Отговор
    А добар ден квот каже дебелия това е
    Джаба дебелянина

    10:20 07.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    39 1 Отговор
    В България всеки втори е Професор. Станаха повече от бензинджиите по бензиностациите. Когато бях студент титлата "професор" всяваше респект.

    Коментиран от #28

    10:20 07.01.2026

  • 9 Хаджи Кодошко

    27 1 Отговор
    ".... писмо от осем страници до Слави Трифонов, в което е изложил всички свои мотиви, но до момента не е получил никакъв отговор."
    .... Нема и да получи, но пък може да си гледка 7/8 без пари!

    10:21 07.01.2026

  • 10 Коиловци брадърс

    23 12 Отговор
    Чорбанов е свестен, професор е преди да стане политик и е от малкото, които имат мозък в главата.

    Коментиран от #18, #37, #59, #60

    10:21 07.01.2026

  • 11 787

    21 1 Отговор
    Аз Ви казах, че щом Боко изгони АПС от коалицията нещата се размирисаха !

    10:22 07.01.2026

  • 12 ингилизин

    14 1 Отговор
    типикал болкан стори!

    10:22 07.01.2026

  • 13 12340

    16 0 Отговор
    Да си слагаш бикини на мутрата/уж вместо ковид маска/ пред цяла България по телевизията,
    си е тежък ексхибиционизъм! :))

    10:25 07.01.2026

  • 14 ШЕФА

    21 2 Отговор
    Този разбра че Славка,Тошка и тяхното ОПГ ИНТ са престъпници,нац.предатели и маргинали едва сега когато е ясно че няма да влезнат в следващият Парламент и реши да се махне ! Мнооого се жалък Бе !

    10:26 07.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Човече

    17 2 Отговор
    жалко, изчезвай вече

    10:27 07.01.2026

  • 17 Чорба тарикат

    19 2 Отговор
    Какво стана с сковид ваксината ти?

    Коментиран от #23

    10:28 07.01.2026

  • 18 др Гей Билтс

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    Чорбанов е ковидар, актьор от добрите ченгета. Слуга на Швааб и Сорос.

    10:29 07.01.2026

  • 19 Гръм и мълнии

    20 2 Отговор
    Жалко за един "професор ", че чаааак едва сега разбра.

    10:29 07.01.2026

  • 20 Руски колхозник

    16 2 Отговор
    ...май го изритаха от масата

    10:31 07.01.2026

  • 21 Ибрахим

    19 1 Отговор
    Докато Чалга лидера пишеше чалга изпълнения, Тиквун и Шишо настаниха свои хора в регулаторите в домовата книга !!

    10:32 07.01.2026

  • 22 Ей,кво нещо...

    17 1 Отговор
    ИТН се пръснаха като Бийтълсите😂

    10:33 07.01.2026

  • 23 др Гей Билтс

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чорба тарикат":

    Усвои парите по гранта и до там с пласебото. И без това ваксините са научна фантастика.

    10:33 07.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хихи

    18 1 Отговор
    С председател на парламентарната група като Тошко Йорданов деспотичен, тъп и нахален, какво друго очакваш? Тошко го прецених още 2021г. началото. гледах предаваният вкоито беше водещ и не търпеше чуждо мнение. Но пък като гледа на Павела Ейърбеците, "очите му светят, като на стар Зил Фаровете"

    10:36 07.01.2026

  • 26 Факти, и да триете, факт е,

    9 4 Отговор
    че и вие отивате на боклука, народа ще ви издуха и вас! №24.

    10:38 07.01.2026

  • 27 В какво

    15 0 Отговор
    си очаквал да се превърне и какво е била , щом Учиндолския комплексар и страхливец , винаги около силните на деня , включително и от подземния свят , е на чело ! След "митинга " концерт на Орлов мост и затваряне на центъра на София , плюс цялата полиция на София , беше ясно за всеки мислещ и средно интелигентен човек , че това е дялането на патерицата на Бою и респективно шайката му !

    10:39 07.01.2026

  • 28 Ама ти студент бил

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    ли си, я кажи в кой университет, кои години и каква специалност, да не се окаже, че сме биле в една група на една банка пък не се познаваме ?

    Коментиран от #29

    10:39 07.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 не ми е жал за такива хора

    7 3 Отговор
    Само чобанов или овчаров може да плюе във водата ,която е пил!Какво означава "Маргинал"....Ако се изтъпаниш с нови дрехи и нов "кон"сега автомобил расов означава ли ,че си над маргиналите??

    10:46 07.01.2026

  • 31 Софийски селянин,

    7 1 Отговор
    Разбра че изтичат в канала и няма да има келепир,ей за това го прави..

    10:53 07.01.2026

  • 32 Оракула от Делфи

    3 3 Отговор
    Професор Чобанов , прави ви чест, че давате от сърце информация ,
    която е от кухнята на Слави Трифонов!
    Поради характера на манталите та Статуквото наречено Хунта,
    много редко някой се осмелява да даде такава информация!
    Това ,че образованието не получава пари е свързано с начина на кражбите
    в Министерствата, знаем че е много по- лесно да откраднеш 2-3 милиарда в чували на каса в банката , предназначени за" асфалт" ,от колкото същото да стане с учебници ,терадки и химикалки, ремонт ,подръжка ,заплати и културни мероприятия и други подобни разходи!Далаверата е по- нискодоходна!
    Все пак сте имали късмет, че не сте били "оцапани от асфалтирането на
    пътищата" в България , което ако е вярно, си е "чист късмет от "Пеевската" Лафка"!!! Васил Божков нямаше вашия Късмет!!!

    10:57 07.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ван дер Любе

    3 1 Отговор
    Те никога не са били друго, освен маргинални патерици на ГЕРБ, ДПС и свързани. Само един пример: Трифонов: Сега ще правя интервю с Бойко Борисов и гледай какво ще го направя. По време на интервюто: Г-н Борисов вие миете ли с зъбите всяка сутрин (най-сериозен въпрос). Нищо за пачките, нищо за кюлчетата. Нищо Турско-български поток и 3 милиарда лева. Чегъртане, но с перце. И т.н. Нямат хора, Да си пръв и да предлагаш крадливи политици като Ники Василев. Така че ИТН са поредните патерици.

    11:02 07.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ИТН са „маргинална формация"

    1 0 Отговор
    Не решения – решенията се вземат от другаде или от малка централна власт.
    Има ограничено представителство и влияние – например губи подкрепа сред избирателите или в парламента.
    Не предлага реални политики или експертни решения – често е формално активна, но реалният ѝ принос е малък.

    11:03 07.01.2026

  • 37 Едва ли

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    свестен човек ще участва в партии като ИТН,Меч, Възраждане и Величие .Това са измислени групировки на жадни за власт и пари.

    11:04 07.01.2026

  • 38 Факти

    3 1 Отговор
    Свали двете правителства на промяната, върна мафията на власт и когато ИТН изпадна от парламента, си би камшика. Сега се опитва да излезе чист. Няма да стане. Народът е глупав, но не е чак толкова глупав. Всички предатели от ИТН ще останат вечно белязани като слуги на мафията.

    11:04 07.01.2026

  • 39 ИТН са политическата илюзия

    2 0 Отговор
    Партията ИТН вече не изпълнява ролята на влиятелен политически играч, а просто съществува формално, без да води съществена политика.

    11:04 07.01.2026

  • 40 Георги Георгиев

    4 0 Отговор
    Когато яде кИфтетата - не рева!

    11:05 07.01.2026

  • 41 ПП са надеждата за по-добра България!

    3 6 Отговор
    ПП–ДБ изглежда като партия, която се стреми към експертно управление, прозрачност и реални промени, докато ИТН е показала тенденция към централизация, маргинализация и липса на последователна политика.

    Коментиран от #48, #50

    11:06 07.01.2026

  • 42 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Точно навреме се "несъгласи" тоз екземпляр.

    11:06 07.01.2026

  • 43 Ани

    3 0 Отговор
    Според мен, за да стане един човек професор по каквото и да е, би трябвало до има някакви качества. На този фон е удивително че този т.н. професор е бил член на партията на Слави. Очевидно образованието има сериозни пропуски далеч във времето. Но все пак може би има някакъв лъч надежда като се приеме че именно образованието е повод за напущане.

    11:07 07.01.2026

  • 44 ИТН използва авторитита на проф. Чорбано

    4 1 Отговор
    проф. Чорбанов е известен имунолог и експерт, което дава тежест на партията в очите на обществото. Присъствието на признат експерт като него може да засили легитимността на ИТН, особено по теми като здравеопазване, наука и образование.
    Чорбанов е давал становища, анализи или препоръки, партията е можела да ги използва за формулиране на публични позиции или законопроекти, без задължително да следва неговите препоръки дословно.
    От интервюто му се разбира, че той не е имал реално влияние върху решенията, които са били вземани централизирано. Това означава, че партията е можела да използва неговия имидж и експертен потенциал, но без той да има реално участие в политиката.

    11:09 07.01.2026

  • 45 Въпросче

    3 1 Отговор
    Чорби, къде е ваксината?
    Подсказка: може да кажеш, че след просветление си станал антиваксър🤣

    11:09 07.01.2026

  • 46 Има една приказка

    5 1 Отговор
    Че плъхове първи напускат потъващия кораб

    11:09 07.01.2026

  • 47 Излъганото камилче

    4 0 Отговор
    Чорбанов вероятно е бил „експертен ресурс“ на хартия, докато партията контролираше действителните решения – това е типична практика в политическите организации, когато се търси легитимност чрез авторитетни личности.

    11:09 07.01.2026

  • 48 Стига вече ПП

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "ПП са надеждата за по-добра България!":

    Кое прави ПП по-добра от ИТН? Това че активистите бяха назначени за зам министри за да "добият известност и опит" в нарушение на конститузията от Румен Радев. Практически издигнатия от Слави и популяризиран за президент Румен Радев беше прокурсор за създаването на ПП.
    Същите използваха антагонизма на утайката на обществото за да свалят законно избраното провителство на ГЕРБ като размахваха колажи на чекмеджета и шкафчета.
    Спечелени с лъжа избори не могат да доведат до трайна и стабилна позиция в обществото.

    11:12 07.01.2026

  • 49 Гербаджията Боби

    1 1 Отговор
    Бугарстанското овчарското куче ще ме гледа как си бия ...

    11:12 07.01.2026

  • 50 наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "ПП са надеждата за по-добра България!":

    Прочетох че ПП били надежда и ме обхвана една депресия. Ако това ни е надеждата, по-добре да се хвърля от прозореца.

    11:17 07.01.2026

  • 51 Едва ли

    2 0 Отговор
    свестен човек ще участва в партии като ИТН,Меч, Възраждане и Величие .Това са измислени групировки на жадни за власт и пари.

    11:19 07.01.2026

  • 52 Здрасти

    0 1 Отговор
    По време на Ковид той беше от малкото, който намекна, че совите не са това което са!
    А дори в прав текст каза, че Ковид и грипните ваксини не действат и няма лекар или специалист в тази област, да си заложи живота твърдейки, че има полза за пациента от тези ваксини,при все това, че той самия разработва такива :)

    11:27 07.01.2026

  • 53 провинциалис

    1 0 Отговор
    чорбанов до вчера беше добре днес не защото свърши хранилката на ясла аиде стига вече

    11:28 07.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лъжеш нагло!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    НЕ е вярно, че „ИТН направиха Андрей Чорбанов професор“ — това е недостоверно твърдение !!!
    Андрей Чорбанов в действителност е професор в областта на имунологията и ръководител на Департамента по имунология в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при Българската академия на науките (БАН). Той е защитил докторска степен, хабилитирал се като доцент и впоследствие е удостоен с академичното звание професор по имунология още преди да влезе в политиката

    11:30 07.01.2026

  • 56 Дрънкаш глупости!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Проф. Андрей Чорбанов не е получил титлата „професор“ от ИТН — академичното звание идва от неговата научна и академична кариера, а не от политическото му участие. Няма законов или институционален механизъм, чрез който политическа партия да „назначава“ или „присъжда“ академични звания

    11:32 07.01.2026

  • 57 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Твърдението, че „ИТН са направили Андрей Чорбанов професор“ е ЛЪЖА — той вече е бил професор по имунология преди политическата си кариера и това звание не е резултат от действия на партията.

    11:32 07.01.2026

  • 58 Пико

    1 1 Отговор
    Ясно попаднал съм на чалгари.

    11:33 07.01.2026

  • 59 Питам само?!

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    Как човек с мозък в главата, като проф. Чорбанов, може да бъде подлъган от такъв нисщо ингелигентен човек като Слани Трифонов, Тошко Йжрданов и Балабанов и би се оставил да го водят за носа?

    Коментиран от #62

    11:36 07.01.2026

  • 60 Питам само?!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    Как човек с мозък в главата, като проф. Чорбанов, може да бъде подлъган от такъв ниско ингелигентен човек като Слави Трифонов, Тошко Йорданов и Балабанов и би се оставил да го водят за носа?

    Коментиран от #61, #64, #65

    11:40 07.01.2026

  • 61 Може би

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Питам само?!":

    Хората често взимат решения, повлияни от емоции, социален натиск, авторитети или групова динамика, а не само от логика.

    11:41 07.01.2026

  • 62 Роро

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Питам само?!":

    Политиката е комплексна и често човек не може да знае цялата „кухня“ зад решенията.
    Човек с висока интелигентност може да направи рационално решение на базата на непълна информация, което отвън изглежда като „да бъде воден за носа“.

    11:42 07.01.2026

  • 63 мотивацията му

    2 0 Отговор
    била дълбока и многопластова. Да видим - Чорбанов си дава сметка, че ИТН няма шанс да влезе в новото Народно събрание, значи трябва да се бяга, ако има намерение да остане в политиката. Вероятно вече има оферта за включване в листата на партия, която има реални шансове да мине 4% бариера. Със сигурност няма да иска да се върне към мижавата си професорска заплата, след като опита от благинките на депутатстването. Колко да е дълбока и многопластова мотивацията му?!

    Коментиран от #66, #68

    11:43 07.01.2026

  • 64 Политическа интуиция

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Питам само?!":

    Академичната интелигентност в науката (например имунологията) е различна от умението да се оцени политическа стратегия или социални интриги.
    Човек може да е блестящ в своята сфера, но уязвим в друга.

    11:43 07.01.2026

  • 65 Разумен

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Питам само?!":

    Да имаш „мозък в главата“ не прави някой имунизиран срещу манипулации, харизма или социални и емоционални влияния. Политическата игра е сложна, а интелигентността не замества емоционалната или социалната критичност.

    11:44 07.01.2026

  • 66 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "мотивацията му":

    Андрей Чорбанов е професор и учен с установена кариера.
    Той е бил депутат от ИТН, което му дава по-висок стандарт на живот и политическо влияние.
    Икономически и социално, депутатският пост е значително по-доходен от академичната заплата, което прави промяната прагматична.
    Това е класически пример за многопластова мотивация, която включва:
    Прагматичен интерес (доход и позиция).
    Професионално влияние (остава в политическото поле).
    Лична стратегия (не се излага на риск да загуби статуса си).

    11:46 07.01.2026

  • 67 Оз. Ген.Румянцев

    3 0 Отговор
    Чорбанка много късно го разбра, видя накъде духа вятъра и напусна кораба. Трябваше да си тръгнеш още преди формиране на правителството, хората с дълбок и мнгостепенен морал/както се изразяваш/,така правят, иначе възникват съмнения.

    Коментиран от #70

    11:47 07.01.2026

  • 68 Финансова мотивация

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "мотивацията му":

    Депутатската заплата е значително по-висока от академичната, особено при професор в държавен институт.
    Това е конкретна и реална причина да се стремиш да останеш в парламента

    11:48 07.01.2026

  • 69 нннн

    2 0 Отговор
    Основен мотив: Правителството падна и скоро ще се раздели с копанята.
    Безобразията бяха и преди. Защо не напусна парламентарната група по- рано? Същото важи и за други, напуснали групите си, след като паднаха от власт.

    Коментиран от #72

    11:48 07.01.2026

  • 70 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Чорбанов вероятно е наясно, че ИТН няма шанс да премине 4%-овия праг на изборите, което означава потенциален край на парламентарната му кариера с тази партия.
    Това създава силен стимул за пренасочване към партия с реални шансове.

    11:49 07.01.2026

  • 71 Тервел

    2 0 Отговор
    Прави лошо впечатление,че който го критикува под постовете му той го блокира. Що така правиш бе професоре , що не търпиш критика

    11:49 07.01.2026

  • 72 Лична изгода - това е!

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "нннн":

    Проф. Чорбанов просто оценява шансовете си и личната си полза!
    Парите и вероятността за ИТН да отпадне от политическия живот на следващите избори влияят на решенията му.

    11:51 07.01.2026

Новини по градове:
