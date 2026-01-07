Андрей Чорбанов: ИТН се превърна в маргинална формация

Бившият народен представител от „Има такъв народ“ проф. Андрей Чорбанов обяви мотивите си за напускане на партията и парламентарната група. В телевизионно интервю тази сутрин той разкри, че формацията е загубила своя експертен потенциал и се е превърнала в структура, която изпълнява решения, взети извън парламента.

"Мотивацията ми да си тръгна е многостепенна и дълбока", заяви проф. Андрей Чорбанов, цитиран от NOVA. Той подчерта, че решението му не е плод на личен конфликт, а на системно несъгласие с начина на управление. Според него ИТН е изминала пътя от победител в изборите до маргинална формация, която не участва реално във вземането на политически решения.

Като основен проблем проф. Андрей Чорбанов посочи изтласкването на образованието, науката и медицината на заден план. Той разкритикува държавния бюджет, като подчерта, че в него липсва визия за реформи, а се наблюдава единствено индексиране на средства.

"Образованието и науката са на последно място в Европа по дял от БВП. Това е фундаментален проблем, който не беше адресиран", допълни имунологът. Той сподели още, че през последните месеци системно не е бил канен да изразява експертното си мнение по темите, от които разбира най-добре.

Проф. Андрей Чорбанов разказа за тревожна практика в парламентарната група, където депутатите са били принуждавани да се движат по двама или трима дори до тоалетната. Целта е била да има свидетели и да се избегнат индивидуални опити за влияние или натиск върху народните представители.

Според него ключовите политически решения са идвали централизирано от ръководството на партията, без да бъдат обсъждани или гласувани от самите депутати. Проф. Андрей Чорбанов потвърди, че е изпратил подробно писмо от осем страници до Слави Трифонов, в което е изложил всички свои мотиви, но до момента не е получил никакъв отговор.