Осъдиха двама поляци, задържани за иманярство край Рупите

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно търсене и притежание на археологически обекти, както и за държане на техническо средство за извършване на археологически проучвания.

Обвиняемите по делото са двама граждани на Полша.

В хода на проведеното разследване е установено, че на 21 май т.г. на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, община Петрич, двамата търсели археологически обекти, използвайки технически средства.

В паркиран наблизо лек автомобил единият поляк държал металотърсач, предназначен за извършване на теренни археологически проучвания. Устройството не било регистрирано съгласно установения ред.

Двамата обвиняеми държали археологически обекти, представляващи движими културни ценности, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Сред тях имало монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение.

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпления.

На мъжа, държал металотърсача, е наложено наказание от 9 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 3000 лева. Неговият съучастник Г.П. е с наказание 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.