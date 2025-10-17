Новини
Осъдиха двама поляци, задържани за иманярство край Рупите

17 Октомври, 2025 15:41 797 10

В хода на проведеното разследване е установено, че на 21 май т.г. на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, община Петрич, двамата търсели археологически обекти, използвайки технически средства

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно търсене и притежание на археологически обекти, както и за държане на техническо средство за извършване на археологически проучвания.

Обвиняемите по делото са двама граждани на Полша.

В хода на проведеното разследване е установено, че на 21 май т.г. на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, община Петрич, двамата търсели археологически обекти, използвайки технически средства.

В паркиран наблизо лек автомобил единият поляк държал металотърсач, предназначен за извършване на теренни археологически проучвания. Устройството не било регистрирано съгласно установения ред.

Двамата обвиняеми държали археологически обекти, представляващи движими културни ценности, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Сред тях имало монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение.

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпления.

На мъжа, държал металотърсача, е наложено наказание от 9 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 3000 лева. Неговият съучастник Г.П. е с наказание 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 консерва

    0 1 Отговор
    Имаме си кожух за планина. Какъв кефъ! Моята беба си носи късо, пухкаво кожухче върху двете си планинки.

    15:45 17.10.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    3 1 Отговор
    Кога за същото и в по-големи мащаби на търговия ще приберете и осъдите видниот склуптор и бивш министър на културата????Кога ???

    15:47 17.10.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Сега да ги хванат и всички изкопи да се заравнят, както си е било. Защото има и над Мъглиж ровят от габровска фирма, по поръчка от един човек!

    15:50 17.10.2025

  • 4 Ма много сте ги осъдили

    3 1 Отговор
    Ум да ти зайде
    Смешници

    15:52 17.10.2025

  • 5 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Черепа за 3 хиляди недекларирани движими археологически ценности - нищо ???Нищо - все едно не е било....Нали така бе,дрОгари и дрОгарки ???

    15:55 17.10.2025

  • 6 Ел Кондор паса

    0 1 Отговор
    А мирните мюсли на които предоставили стая за колене молене У ватикана, ще ги порицаят само. Ти приемаш змии у дома си, не очаквай добро от тях. Очаква се толерантност от страна на чаршафосаните и надежда да не ти унищожат книгите. ватикана дали стая за колене на чаршафи в БИБЛИОТЕКАТА на ватикана...

    16:24 17.10.2025

  • 7 да да

    1 0 Отговор
    Първо да ги натракат по пълната програма?! ......

    16:29 17.10.2025

  • 8 Сульо

    2 0 Отговор
    Защо ли не са отишли в Гърция да ровят да разберат какви са присъдите за иманяри там

    16:30 17.10.2025

  • 9 Пепи

    1 0 Отговор
    Какво значи изпитателен срок, според българското законодателство? Три години си седиш в къщи, ходиш на почивка, пиеш, ядеш, ако през тях, те хванат да копаеш където не трябва, ще лежиш шест или девет месеца!?!?! Който е писал НК, да върви там дето слънце не-огрява! Тоест тези двамата са ги пуснали по-живо, по-зраво! Да ти п...м на правосъдието! А, това, че като са копали са унищожили сума други артефакти, структури и какво ли не...ма.....та му, не е важно!!! Един беше казъл....няма държава!!!! Я, да ги пипнат в Гърция, Турция, Италия...абе..

    16:57 17.10.2025

  • 10 Условни присъди

    0 0 Отговор
    както обикновено. Всеки който си плати получава условна. Българският съд е най-корумпираната от 3те власти

    16:58 17.10.2025

