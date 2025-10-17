Важните новини във ФАКТИ на 17.10.2025 г.

Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите. Аз го познавам от 20 години

"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на партията с областните координатори, цитиран от novini.bg.

Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември

Плевенският окръжен съд заседава днес по делото срещу шофьора на камиона предизвикал катастрофата край Телиш при която в края на март загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо ѝ пострада тежко.

Димитър Иванов: Пеевски предозира за сметка на Борисов

Делян Пеевски предозира с удовлетворението си за сметка на Бойко Борисов.

Путин не е искал засега коридор от МВнР да лети над България напът за Унгария

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Дацов: Или вдигане на данъци, или реформи в разходната част на бюджета

Към момента няма разговор за важните неща. Параметри за дефицита трябваше да има преди два месеца. Това каза в интервю за БНТ финансистът Любомир Дацов.

Политолог: Тази коалиция не е удобна за никого

Политологът Даниел Стефанов коментира в интервю за bTV ситуацията с управляващата коалиция, като подчерта, че тя не е удобна и за трите партии, а влизането в нея е било трудно.

Пиян джигит нацели две патрулки пред районно

Пиян шофьор блъсна две полицейски коли до дирекцията на ОД на МВР във Варна.

Проф. Константинов: Никой не иска нови избори, страх ги е от Пеевски

Влизането на ДПС-Ново начало в управлението не е единствената формула за кабинета. Резултатите в Пазарджик не са никаква катастрофа за ГЕРБ. На предишните избори те имаха 4 общински съветници, сега са 3. Факт е, че се появи нов играч в лицето на ДПС-Ново начало, които имат 8 общински съветници.

Експертът по делото „Сияна“: Избират ме, защото съм непробиваем

Може ли да си помислите, че няма да отчета масата при един удар в ПТП. Много се бъркат понятията, понеже повечето нямат експертно образование. Не се сърдя на г-н Попов, той е изтърпял голяма мъка. Това заяви вещото лице по делото “Сияна“ проф. Станимир Карапетков в предаването „Лице в лице“ по БТВ. Думите му са по повод твърденията, че е в нерегламентирани отношения с адвоката на обвиняемия.

Ива Митева: Парламентът може да се бутне само отвътре

"Всички знаем, че по определение правителството няма съвест, а парламентът е недосегаем и в момента с това мнозинство има относителна стабилност. Като е така - то може да прави каквото си иска. Единствената дестабилизация в парламента може да дойде отвътре. Затова всички сме вперени в Борисов, защото само той се опитва в момента да направи и каже нещо, може би защото иска да спаси партията си". Това заяви пред OFFNews председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание и бивш депутат Ива Митева. Тя коментира гневния брифинг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бъдещето на правителството и възможностите управляващото мнозинство в парламента да бъде съборено и да се отиде на избори, както и мракобесния законопроект на "Има такъв народ" (ИТН), предвиждащ затвор до от 1 до 6 години за "разпространяване на лична информация".

Ивайло Мирчев: Очаква ни управление с водач Делян Пеевски

“Новата коалиция очевидно ще бъде от 4 парти, една от които е ДПС-Ново начало. А дали Пеевски ще има министри не е толкова важно, защото самият Борисов каза - когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам. Това е абсолютно достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивало Мирчев на брифинг пред медиите в партийната централа след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това как ще продължи управлението.

В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от здравното министерство.

Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобяват с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца до зебрата, на която загина 15-годишният Филип, и четири други опасни пешеходни пътеки в София. Две от фигурите издържаха само един ден, тъй като бяха счупени от вандали.

Осъдиха двама поляци, задържани за иманярство край Рупите

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно търсене и притежание на археологически обекти, както и за държане на техническо средство за извършване на археологически проучвания.

Колко ще ни струва отоплението тази зима?

На прага на зимата сме и сметките за отопление започват да растат. Оказва се, че въпреки множеството общински европроекти за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични, има засилен интерес към търсенето на дърва за огрев.

Иван Таков: Докато БСП е в общината, нито едно транспортно дружество няма да бъде приватизирано или концесионирано

Докато БСП има представители в Столична община, нито едно транспортно дружество няма да бъде приватизирано или концесионирано. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на социалистите в СОС, пред работници от общинското дружество "Столичен автотранспорт". Срещата беше организирана от секцията на ФТР "Подкрепа" в дружеството и се проведе в залата на гараж "Малашевци", съобщават от пресцентъра на БСП-София. На нея присъстваха общинският съветник от групата на МК "БСП за България" Иван Кирилов, изпълнителният директор на "Столичен автотранспорт" ЕАД Стилян Манолов, заместникът му Кирил Пасков и директорът на автобусен гараж "Малашевци" Кирил Георгиев. Три бяха основните теми, по които работещите в столичния автотранспорт поставиха много въпроси на продължилата повече от два часа среща. Първата и основна беше свързана със слухове за концесия на общинското транспортно дружество, които са достигнали до работниците. Подобряване условията на труд и увеличение на работните заплати бяха другите теми, които вълнуваха служителите.

КНСБ: Алтернатива на повишаването на доходите няма, изправени сме пред най-трудния бюджет

Устойчивостта на управлението е повече от наложителна, особено в момент, когато сме изправени пред най-трудния бюджет през последните десетилетия. Това коментира пред журналисти в Перник президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Румен Овчаров: Президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев. Приказките му нямат общо с реалните действия

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски идва". Това заяви пред БНР Румен Овчаров от БСП.

Калоян Методиев: Един изяде държавата - охранява го държавна армия - овладя всички власти - дете без спирачки

"Слагаме везните на деня. От едната страна коли и охрани, а от другата доклада на КЕВР за нарушения достъп до питейна вода в страната. ВиК е погром. Докладът е ужасен. Не само за настоящето, но основни за бъдещето.

Митов: Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите

Не мога да кажа ще има ли смяна на министри. Химикалката е в премиера по въпроса за смяната на министри и преговорите. Тепърва предстоят преговори.

ДПС - Ново начало: С „Лади“ и „Москвичи“ със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО.

Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен. Това съобщи по време на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Росен Желязков: Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това

Както онзи ден каза лидерът на партията – гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. ГЕРБ понася и отговорностите и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон. Това каза премиерът Росен Желязков, който участва в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски

Доскоро Борисов нямаше как да се притеснява от ДПС, изведнъж се оказа, че ГЕРБ се сдоби с отровна гъба - двойник. Очевидно е, че Борисов не е силният човек в държавата. Моноспектакълът беше много добър, ходил съм на доста постановки, сцената е загубила един голям талант в лицето на Борисов. Той се молеше за помощ, а хората му го гледаха с безразличие. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на НС.