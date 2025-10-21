Новини
Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч
  Тема: Войната на пътя

Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч

21 Октомври, 2025 08:09 1 293 11

Марин Маринов е приятел на загиналия

Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23-годишен мъж издъхна при верижна катастрофа между три автомобила на Подбалканския път преди дни. Твърди се, че става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км в час. Според неофициална информация автомобилът на загиналия Мартин се е движил към село Челопеч. Срещу него са идвали другите две коли, посочи "Нова телевизия".

На място е установено, че катастрофирали три леки автомобила. Единият водач бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като по-късно стана ясно, че е починал. Другият шофьор е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. Третият шофьор не е пострадал.

От полицията казват, че към този момент не е установено да има данни за организирани гонки.

Марин Маринов е приятел на загиналия. Двамата са имали уговорка да се срещнат същата вечер. В ефира на „Здравей, България” той разказа, че наистина е имало гонка между два автомобила, но потърпевш бил неговият приятел със собствената му кола. Марин сподели, че не познава лично участниците в надпреварата, но знае за тях, че редовно шофират под въздействието на алкохол и наркотици.

„Тези хора постоянно така си шофираха. Всички знаят, но не се взимат никакви мерки от органите на реда. Също така има опит един от участниците в инцидента да бъде прикрит, защото е от заможно семейство”, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Получава наградата "Дарвин"

    08:13 21.10.2025

  • 2 1488

    10 2 Отговор
    циганин без бмв виждали ли сте ?

    Коментиран от #10

    08:15 21.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Индииските гости в България дошли през 13 век почнаха да се самоизбиват регулярно.

    Де с ножове де с МПС-та или с рухнали стени след бране на джилезу.

    В природата това му се казва естествен подбор и никакви ка-ше .рни НПО-та не могат да им помогнат

    Коментиран от #7

    08:18 21.10.2025

  • 4 Гост

    5 1 Отговор
    "Новина" от 3 дни...

    08:19 21.10.2025

  • 5 Анонимен

    0 1 Отговор
    Усилен трафик!

    08:20 21.10.2025

  • 6 Мара надуши кръв

    4 1 Отговор
    И се хвърли в дълбоката журналистика!

    08:21 21.10.2025

  • 7 Другарю Живков,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    лошото е че по бързо се възпроизвеждат отколкото мрЪт

    Коментиран от #8

    08:29 21.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Другарю Живков,":

    В природата се казва че парА зита без гостоприемник загива.

    Т.е след финала ни като народ трябва да си търсят нов гостоприемник да смучат жизнени сокове.

    А обществата със силна имунна система (силови ведомства и държавност) ги държат изкъсо и от към престъпност и от към популация.

    08:34 21.10.2025

  • 9 Поли

    3 0 Отговор
    Полицията никога нищо не знае и не е чувала за гонки. Под носа им с 300 км да минат, пак ще кажат, че няма нищо и нищо не са видели.

    09:09 21.10.2025

  • 10 той

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Сложи твойта снимка и ще видим

    09:10 21.10.2025

  • 11 Господин,

    0 0 Отговор
    Пеевски! Друго управление, освен Вас - липсва! Разпоредете да се спре движение на ЛМПС поне за един месец! Да се движат само обществен превоз, търговски превоз, куриерски превоз, линейката, снабдителя на хляб и немоторни ПС, без тротонетки електричарки! Ще останете без избиратели с тези темпове!

    09:20 21.10.2025

