Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч

23-годишен мъж издъхна при верижна катастрофа между три автомобила на Подбалканския път преди дни. Твърди се, че става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км в час. Според неофициална информация автомобилът на загиналия Мартин се е движил към село Челопеч. Срещу него са идвали другите две коли, посочи "Нова телевизия".
На място е установено, че катастрофирали три леки автомобила. Единият водач бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като по-късно стана ясно, че е починал. Другият шофьор е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. Третият шофьор не е пострадал.
От полицията казват, че към този момент не е установено да има данни за организирани гонки.
Марин Маринов е приятел на загиналия. Двамата са имали уговорка да се срещнат същата вечер. В ефира на „Здравей, България” той разказа, че наистина е имало гонка между два автомобила, но потърпевш бил неговият приятел със собствената му кола. Марин сподели, че не познава лично участниците в надпреварата, но знае за тях, че редовно шофират под въздействието на алкохол и наркотици.
„Тези хора постоянно така си шофираха. Всички знаят, но не се взимат никакви мерки от органите на реда. Също така има опит един от участниците в инцидента да бъде прикрит, защото е от заможно семейство”, добави той.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:13 21.10.2025
2 1488
Коментиран от #10
08:15 21.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Де с ножове де с МПС-та или с рухнали стени след бране на джилезу.
В природата това му се казва естествен подбор и никакви ка-ше .рни НПО-та не могат да им помогнат
Коментиран от #7
08:18 21.10.2025
4 Гост
08:19 21.10.2025
5 Анонимен
08:20 21.10.2025
6 Мара надуши кръв
08:21 21.10.2025
7 Другарю Живков,
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":лошото е че по бързо се възпроизвеждат отколкото мрЪт
Коментиран от #8
08:29 21.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Другарю Живков,":В природата се казва че парА зита без гостоприемник загива.
Т.е след финала ни като народ трябва да си търсят нов гостоприемник да смучат жизнени сокове.
А обществата със силна имунна система (силови ведомства и държавност) ги държат изкъсо и от към престъпност и от към популация.
08:34 21.10.2025
9 Поли
09:09 21.10.2025
10 той
До коментар #2 от "1488":Сложи твойта снимка и ще видим
09:10 21.10.2025
11 Господин,
09:20 21.10.2025