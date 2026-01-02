Новини
Промени в нощния транспорт на София и условията за пътуване

2 Януари, 2026 08:21 697 3

Мария Атанасова

От 1 януари нощният транспорт в София вече е по-достъпен и са в сила промени в условията за пътуване.

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха, че пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии - N1, N2, N3 и N4.

Цената на допълнителната нощна карта е 3 € на месец и 30 € на година.

Много важно условие е периодът на нощната карта да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт. Например, ако зареждате карта от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също трябва да бъде за този период - 11 януари - 10 февруари.

Ако закупите годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 €. Ако, обаче, вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент.

До момента единствено годишната карта от 365 лева включваше нощен транспорт, така че ако вече ползвате такава карта, не Ви е необходима допълнителна карта за нощните линии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    За какво ли му е на ученика "нощна" карта?

    Коментиран от #3

    08:25 02.01.2026

  • 2 А бе,

    2 2 Отговор
    кой се разхожда нощеска, бе ?

    08:29 02.01.2026

  • 3 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "нощна" карта само за "нощните" птици !

    08:31 02.01.2026

