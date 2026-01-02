Времето днес, прогноза за петък, 2 януари: Предимно слънчево, повече облаци следобед

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад.

Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, малко по-ниски в котловините на Югозападна България, а максималните - между 5° и 10°. В София минималната температура ще е около минус 3°, максимална - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са високи за сезона - минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15°-16°. Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, вятърът ще се ориентира от северозапад, а на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.

През първите дни от новата седмица валежи ще има на повече места в цялата страна. В северозападните райони температурите ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В Източна България, където ще продължи да духа умерен южен вятър, ще остане с температури до 15°-16°.